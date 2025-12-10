SegnaliSezioni
Daryn Doldashev

Quant Aurum

Daryn Doldashev
0 recensioni
Affidabilità
22 settimane
0 / 0 USD
Copia per 100 USD al mese
0%
Baazex-Live
1:100
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
133
Profit Trade:
89 (66.91%)
Loss Trade:
44 (33.08%)
Best Trade:
334.50 USD
Worst Trade:
-203.32 USD
Profitto lordo:
5 719.17 USD (905 629 pips)
Perdita lorda:
-2 129.74 USD (1 418 311 pips)
Vincite massime consecutive:
11 (626.76 USD)
Massimo profitto consecutivo:
729.61 USD (8)
Indice di Sharpe:
0.34
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
0.76%
Ultimo trade:
14 ore fa
Trade a settimana:
10
Tempo di attesa medio:
20 ore
Fattore di recupero:
7.54
Long Trade:
82 (61.65%)
Short Trade:
51 (38.35%)
Fattore di profitto:
2.69
Profitto previsto:
26.99 USD
Profitto medio:
64.26 USD
Perdita media:
-48.40 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-129.50 USD)
Massima perdita consecutiva:
-426.74 USD (3)
Crescita mensile:
3.89%
Previsione annuale:
0.00%
Algo trading:
18%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
159.64 USD
Massimale:
475.93 USD (1.73%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.54% (134.41 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 113
BTCUSD 16
USDJPY 2
ETHUSD 1
EURUSD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 3.7K
BTCUSD 9
USDJPY -1
ETHUSD -11
EURUSD -58
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 132K
BTCUSD -641K
USDJPY -37
ETHUSD -3.5K
EURUSD -39
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +334.50 USD
Worst Trade: -203 USD
Vincite massime consecutive: 8
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +626.76 USD
Massima perdita consecutiva: -129.50 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Baazex-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 2
EurotradeSA-Server-1
0.00 × 11
Exness-MT5Real5
0.00 × 2
Pepperstone-MT5-Live01
0.00 × 1
FxPro-MT5
0.36 × 11
Non ci sono recensioni
