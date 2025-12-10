- Crescita
Trade:
133
Profit Trade:
89 (66.91%)
Loss Trade:
44 (33.08%)
Best Trade:
334.50 USD
Worst Trade:
-203.32 USD
Profitto lordo:
5 719.17 USD (905 629 pips)
Perdita lorda:
-2 129.74 USD (1 418 311 pips)
Vincite massime consecutive:
11 (626.76 USD)
Massimo profitto consecutivo:
729.61 USD (8)
Indice di Sharpe:
0.34
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
0.76%
Ultimo trade:
14 ore fa
Trade a settimana:
10
Tempo di attesa medio:
20 ore
Fattore di recupero:
7.54
Long Trade:
82 (61.65%)
Short Trade:
51 (38.35%)
Fattore di profitto:
2.69
Profitto previsto:
26.99 USD
Profitto medio:
64.26 USD
Perdita media:
-48.40 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-129.50 USD)
Massima perdita consecutiva:
-426.74 USD (3)
Crescita mensile:
3.89%
Previsione annuale:
0.00%
Algo trading:
18%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
159.64 USD
Massimale:
475.93 USD (1.73%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.54% (134.41 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|113
|BTCUSD
|16
|USDJPY
|2
|ETHUSD
|1
|EURUSD
|1
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|3.7K
|BTCUSD
|9
|USDJPY
|-1
|ETHUSD
|-11
|EURUSD
|-58
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|132K
|BTCUSD
|-641K
|USDJPY
|-37
|ETHUSD
|-3.5K
|EURUSD
|-39
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +334.50 USD
Worst Trade: -203 USD
Vincite massime consecutive: 8
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +626.76 USD
Massima perdita consecutiva: -129.50 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Baazex-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Non ci sono recensioni
