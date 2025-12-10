- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
152
利益トレード:
105 (69.07%)
損失トレード:
47 (30.92%)
ベストトレード:
334.50 USD
最悪のトレード:
-203.32 USD
総利益:
6 613.14 USD (937 833 pips)
総損失:
-2 183.03 USD (1 423 638 pips)
最大連続の勝ち:
11 (626.76 USD)
最大連続利益:
729.61 USD (8)
シャープレシオ:
0.37
取引アクティビティ:
46.41%
最大入金額:
0.76%
最近のトレード:
5 日前
1週間当たりの取引:
3
平均保有時間:
19 時間
リカバリーファクター:
9.31
長いトレード:
94 (61.84%)
短いトレード:
58 (38.16%)
プロフィットファクター:
3.03
期待されたペイオフ:
29.15 USD
平均利益:
62.98 USD
平均損失:
-46.45 USD
最大連続の負け:
4 (-129.50 USD)
最大連続損失:
-426.74 USD (3)
月間成長:
4.79%
年間予想:
58.15%
アルゴリズム取引:
17%
残高によるドローダウン:
絶対:
159.64 USD
最大の:
475.93 USD (1.73%)
比較ドローダウン:
残高による:
1.89% (475.93 USD)
エクイティによる:
0.57% (143.68 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|131
|BTCUSD
|16
|USDJPY
|2
|ETHUSD
|1
|EURUSD
|1
|USOil
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|4.5K
|BTCUSD
|9
|USDJPY
|-1
|ETHUSD
|-11
|EURUSD
|-58
|USOil
|-1
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|159K
|BTCUSD
|-641K
|USDJPY
|-37
|ETHUSD
|-3.5K
|EURUSD
|-39
|USOil
|-52
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +334.50 USD
最悪のトレード: -203 USD
最大連続の勝ち: 8
最大連続の負け: 3
最大連続利益: +626.76 USD
最大連続損失: -129.50 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Baazex-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 2
|
EurotradeSA-Server-1
|0.00 × 11
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 2
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.00 × 1
|
FxPro-MT5
|0.36 × 11
