Daryn Doldashev

Quant Aurum

Daryn Doldashev
レビュー0件
信頼性
23週間
0 / 0 USD
月額  100  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 19%
Baazex-Live
1:100
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
152
利益トレード:
105 (69.07%)
損失トレード:
47 (30.92%)
ベストトレード:
334.50 USD
最悪のトレード:
-203.32 USD
総利益:
6 613.14 USD (937 833 pips)
総損失:
-2 183.03 USD (1 423 638 pips)
最大連続の勝ち:
11 (626.76 USD)
最大連続利益:
729.61 USD (8)
シャープレシオ:
0.37
取引アクティビティ:
46.41%
最大入金額:
0.76%
最近のトレード:
5 日前
1週間当たりの取引:
3
平均保有時間:
19 時間
リカバリーファクター:
9.31
長いトレード:
94 (61.84%)
短いトレード:
58 (38.16%)
プロフィットファクター:
3.03
期待されたペイオフ:
29.15 USD
平均利益:
62.98 USD
平均損失:
-46.45 USD
最大連続の負け:
4 (-129.50 USD)
最大連続損失:
-426.74 USD (3)
月間成長:
4.79%
年間予想:
58.15%
アルゴリズム取引:
17%
残高によるドローダウン:
絶対:
159.64 USD
最大の:
475.93 USD (1.73%)
比較ドローダウン:
残高による:
1.89% (475.93 USD)
エクイティによる:
0.57% (143.68 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD 131
BTCUSD 16
USDJPY 2
ETHUSD 1
EURUSD 1
USOil 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD 4.5K
BTCUSD 9
USDJPY -1
ETHUSD -11
EURUSD -58
USOil -1
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD 159K
BTCUSD -641K
USDJPY -37
ETHUSD -3.5K
EURUSD -39
USOil -52
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +334.50 USD
最悪のトレード: -203 USD
最大連続の勝ち: 8
最大連続の負け: 3
最大連続利益: +626.76 USD
最大連続損失: -129.50 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Baazex-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 2
EurotradeSA-Server-1
0.00 × 11
Exness-MT5Real5
0.00 × 2
Pepperstone-MT5-Live01
0.00 × 1
FxPro-MT5
0.36 × 11
レビューなし
