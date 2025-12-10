SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Quant Aurum
Daryn Doldashev

Quant Aurum

Daryn Doldashev
0 inceleme
Güvenilirlik
22 hafta
0 / 0 USD
Ayda 100 USD karşılığında kopyalayın
0%
Baazex-Live
1:100
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
133
Kârla kapanan işlemler:
89 (66.91%)
Zararla kapanan işlemler:
44 (33.08%)
En iyi işlem:
334.50 USD
En kötü işlem:
-203.32 USD
Brüt kâr:
5 719.17 USD (905 629 pips)
Brüt zarar:
-2 129.74 USD (1 418 311 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
11 (626.76 USD)
Maksimum ardışık kâr:
729.61 USD (8)
Sharpe oranı:
0.34
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
0.76%
En son işlem:
15 saat önce
Hafta başına işlemler:
10
Ort. tutma süresi:
20 saat
Düzelme faktörü:
7.54
Alış işlemleri:
82 (61.65%)
Satış işlemleri:
51 (38.35%)
Kâr faktörü:
2.69
Beklenen getiri:
26.99 USD
Ortalama kâr:
64.26 USD
Ortalama zarar:
-48.40 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-129.50 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-426.74 USD (3)
Aylık büyüme:
3.89%
Yıllık tahmin:
0.00%
Algo alım-satım:
18%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
159.64 USD
Maksimum:
475.93 USD (1.73%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.57% (143.68 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 113
BTCUSD 16
USDJPY 2
ETHUSD 1
EURUSD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 3.7K
BTCUSD 9
USDJPY -1
ETHUSD -11
EURUSD -58
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 132K
BTCUSD -641K
USDJPY -37
ETHUSD -3.5K
EURUSD -39
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +334.50 USD
En kötü işlem: -203 USD
Maksimum ardışık kazanç: 8
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +626.76 USD
Maksimum ardışık zarar: -129.50 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Baazex-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 2
EurotradeSA-Server-1
0.00 × 11
Exness-MT5Real5
0.00 × 2
Pepperstone-MT5-Live01
0.00 × 1
FxPro-MT5
0.36 × 11
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
İnceleme yok
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Quant Aurum
Ayda 100 USD
0%
0
0
USD
25K
USD
22
18%
133
66%
100%
2.68
26.99
USD
1%
1:100
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.