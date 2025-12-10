- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
152
Прибыльных трейдов:
105 (69.07%)
Убыточных трейдов:
47 (30.92%)
Лучший трейд:
334.50 USD
Худший трейд:
-203.32 USD
Общая прибыль:
6 613.14 USD (937 833 pips)
Общий убыток:
-2 183.03 USD (1 423 638 pips)
Макс. серия выигрышей:
11 (626.76 USD)
Макс. прибыль в серии:
729.61 USD (8)
Коэффициент Шарпа:
0.37
Торговая активность:
61.30%
Макс. загрузка депозита:
0.76%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
6
Ср. время удержания:
19 часов
Фактор восстановления:
9.31
Длинных трейдов:
94 (61.84%)
Коротких трейдов:
58 (38.16%)
Профит фактор:
3.03
Мат. ожидание:
29.15 USD
Средняя прибыль:
62.98 USD
Средний убыток:
-46.45 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-129.50 USD)
Макс. убыток в серии:
-426.74 USD (3)
Прирост в месяц:
6.06%
Годовой прогноз:
73.56%
Алготрейдинг:
17%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
159.64 USD
Максимальная:
475.93 USD (1.73%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
1.89% (475.93 USD)
По эквити:
0.57% (143.68 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|131
|BTCUSD
|16
|USDJPY
|2
|ETHUSD
|1
|EURUSD
|1
|USOil
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|4.5K
|BTCUSD
|9
|USDJPY
|-1
|ETHUSD
|-11
|EURUSD
|-58
|USOil
|-1
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|159K
|BTCUSD
|-641K
|USDJPY
|-37
|ETHUSD
|-3.5K
|EURUSD
|-39
|USOil
|-52
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
Лучший трейд: +334.50 USD
Худший трейд: -203 USD
Макс. серия выигрышей: 8
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +626.76 USD
Макс. убыток в серии: -129.50 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Baazex-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 2
|
EurotradeSA-Server-1
|0.00 × 11
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 2
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.00 × 1
|
FxPro-MT5
|0.36 × 11
Нет отзывов
