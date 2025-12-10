СигналыРазделы
Daryn Doldashev

Quant Aurum

Daryn Doldashev
0 отзывов
Надежность
23 недели
0 / 0 USD
Копировать за 100 USD в месяц
прирост с 2025 19%
Baazex-Live
1:100
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
152
Прибыльных трейдов:
105 (69.07%)
Убыточных трейдов:
47 (30.92%)
Лучший трейд:
334.50 USD
Худший трейд:
-203.32 USD
Общая прибыль:
6 613.14 USD (937 833 pips)
Общий убыток:
-2 183.03 USD (1 423 638 pips)
Макс. серия выигрышей:
11 (626.76 USD)
Макс. прибыль в серии:
729.61 USD (8)
Коэффициент Шарпа:
0.37
Торговая активность:
61.30%
Макс. загрузка депозита:
0.76%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
6
Ср. время удержания:
19 часов
Фактор восстановления:
9.31
Длинных трейдов:
94 (61.84%)
Коротких трейдов:
58 (38.16%)
Профит фактор:
3.03
Мат. ожидание:
29.15 USD
Средняя прибыль:
62.98 USD
Средний убыток:
-46.45 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-129.50 USD)
Макс. убыток в серии:
-426.74 USD (3)
Прирост в месяц:
6.06%
Годовой прогноз:
73.56%
Алготрейдинг:
17%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
159.64 USD
Максимальная:
475.93 USD (1.73%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
1.89% (475.93 USD)
По эквити:
0.57% (143.68 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 131
BTCUSD 16
USDJPY 2
ETHUSD 1
EURUSD 1
USOil 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 4.5K
BTCUSD 9
USDJPY -1
ETHUSD -11
EURUSD -58
USOil -1
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 159K
BTCUSD -641K
USDJPY -37
ETHUSD -3.5K
EURUSD -39
USOil -52
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +334.50 USD
Худший трейд: -203 USD
Макс. серия выигрышей: 8
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +626.76 USD
Макс. убыток в серии: -129.50 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Baazex-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 2
EurotradeSA-Server-1
0.00 × 11
Exness-MT5Real5
0.00 × 2
Pepperstone-MT5-Live01
0.00 × 1
FxPro-MT5
0.36 × 11
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Quant Aurum
100 USD в месяц
19%
0
0
USD
25K
USD
23
17%
152
69%
61%
3.02
29.15
USD
2%
1:100
Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.