- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
217
盈利交易:
160 (73.73%)
亏损交易:
57 (26.27%)
最好交易:
1.92 USD
最差交易:
-2.90 USD
毛利:
47.84 USD (5 307 pips)
毛利亏损:
-39.69 USD (3 987 pips)
最大连续赢利:
26 (4.85 USD)
最大连续盈利:
7.14 USD (7)
夏普比率:
0.06
交易活动:
39.42%
最大入金加载:
92.96%
最近交易:
4 几天前
每周交易:
96
平均持有时间:
1 一小时
采收率:
0.85
长期交易:
109 (50.23%)
短期交易:
108 (49.77%)
利润因子:
1.21
预期回报:
0.04 USD
平均利润:
0.30 USD
平均损失:
-0.70 USD
最大连续失误:
8 (-1.60 USD)
最大连续亏损:
-6.33 USD (3)
每月增长:
6.72%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
5.65 USD
最大值:
9.61 USD (18.18%)
相对跌幅:
结余:
14.32% (1.99 USD)
净值:
19.96% (13.88 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|175
|USDJPY
|21
|NZDUSD
|13
|EURUSD
|5
|USDCAD
|3
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|GBPUSD
|13
|USDJPY
|-2
|NZDUSD
|0
|EURUSD
|-2
|USDCAD
|-1
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|GBPUSD
|1.8K
|USDJPY
|-240
|NZDUSD
|58
|EURUSD
|-202
|USDCAD
|-137
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +1.92 USD
最差交易: -3 USD
最大连续赢利: 7
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +4.85 USD
最大连续亏损: -1.60 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Coinexx-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
ICMarketsSC-Live09
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 2
|
FxPro.com-Real08
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 10
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live15
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 7
|
ICMarketsEU-Live17
|0.00 × 6
|
HFMarketsSV-Live Server 5
|0.33 × 3
|
OrbexGlobal-Live
|0.33 × 6
|
ICMarketsSC-Live08
|0.35 × 185
|
MonetaMarkets-Live01
|0.38 × 8
|
ICMarketsSC-Live03
|0.38 × 52
|
ICMarketsSC-Live12
|0.40 × 20
|
ICMarketsSC-Live07
|0.50 × 20
|
GlobalPrime-Live
|0.50 × 2
|
ICMarketsSC-Live32
|0.53 × 60
|
Coinexx-Demo
|0.82 × 660
|
RoboForex-ECN
|0.85 × 41
|
Coinexx-Live
|0.94 × 673
|
Alpari-Pro.ECN
|0.97 × 435
|
TMGM.TradeMax-Live10
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live05
|1.18 × 28
|
Tickmill-Live08
|1.33 × 3
|
TradingProInternational-Live
|1.50 × 4
|
MYFX-US07-Live
|1.50 × 2
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月89 USD
7%
0
0
USD
USD
12
USD
USD
2
100%
217
73%
39%
1.20
0.04
USD
USD
20%
1:500