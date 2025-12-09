- 자본
- 축소
트레이드:
222
이익 거래:
163 (73.42%)
손실 거래:
59 (26.58%)
최고의 거래:
1.92 USD
최악의 거래:
-2.90 USD
총 수익:
48.38 USD (5 367 pips)
총 손실:
-40.18 USD (4 031 pips)
연속 최대 이익:
26 (4.85 USD)
연속 최대 이익:
7.14 USD (7)
샤프 비율:
0.06
거래 활동:
17.50%
최대 입금량:
92.96%
최근 거래:
4 일 전
주별 거래 수:
4
평균 유지 시간:
1 시간
회복 요인:
0.85
롱(주식매수):
114 (51.35%)
숏(주식차입매도):
108 (48.65%)
수익 요인:
1.20
기대수익:
0.04 USD
평균 이익:
0.30 USD
평균 손실:
-0.68 USD
연속 최대 손실:
9 (-1.84 USD)
연속 최대 손실:
-6.33 USD (3)
월별 성장률:
9.00%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
5.65 USD
최대한의:
9.61 USD (18.18%)
상대적 삭감:
잔고별:
14.57% (1.99 USD)
자본금별:
19.96% (13.88 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|180
|USDJPY
|21
|NZDUSD
|13
|EURUSD
|5
|USDCAD
|3
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|GBPUSD
|13
|USDJPY
|-2
|NZDUSD
|0
|EURUSD
|-2
|USDCAD
|-1
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|GBPUSD
|1.9K
|USDJPY
|-240
|NZDUSD
|58
|EURUSD
|-202
|USDCAD
|-137
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +1.92 USD
최악의 거래: -3 USD
연속 최대 이익: 7
연속 최대 손실: 3
연속 최대 이익: +4.85 USD
연속 최대 손실: -1.84 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Coinexx-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
ICMarketsSC-Live09
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 2
|
FxPro.com-Real08
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 10
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live15
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 7
|
ICMarketsEU-Live17
|0.00 × 6
|
HFMarketsSV-Live Server 5
|0.33 × 3
|
OrbexGlobal-Live
|0.33 × 6
|
ICMarketsSC-Live08
|0.35 × 185
|
MonetaMarkets-Live01
|0.38 × 8
|
ICMarketsSC-Live03
|0.38 × 52
|
ICMarketsSC-Live12
|0.40 × 20
|
ICMarketsSC-Live07
|0.50 × 20
|
GlobalPrime-Live
|0.50 × 2
|
ICMarketsSC-Live32
|0.53 × 60
|
Coinexx-Demo
|0.82 × 660
|
RoboForex-ECN
|0.85 × 41
|
Coinexx-Live
|0.94 × 673
|
Alpari-Pro.ECN
|0.97 × 435
|
TMGM.TradeMax-Live10
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live05
|1.18 × 28
|
Tickmill-Live08
|1.33 × 3
|
TradingProInternational-Live
|1.50 × 4
|
MYFX-US07-Live
|1.50 × 2
