İşlemler:
15
Kârla kapanan işlemler:
10 (66.66%)
Zararla kapanan işlemler:
5 (33.33%)
En iyi işlem:
0.59 USD
En kötü işlem:
-1.36 USD
Brüt kâr:
2.39 USD (337 pips)
Brüt zarar:
-2.73 USD (408 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
4 (0.85 USD)
Maksimum ardışık kâr:
0.85 USD (4)
Sharpe oranı:
-0.04
Alım-satım etkinliği:
47.22%
Maks. mevduat yükü:
15.91%
En son işlem:
17 dakika önce
Hafta başına işlemler:
17
Ort. tutma süresi:
16 dakika
Düzelme faktörü:
-0.13
Alış işlemleri:
8 (53.33%)
Satış işlemleri:
7 (46.67%)
Kâr faktörü:
0.88
Beklenen getiri:
-0.02 USD
Ortalama kâr:
0.24 USD
Ortalama zarar:
-0.55 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-2.61 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-2.61 USD (2)
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1.90 USD
Maksimum:
2.61 USD (5.59%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
5.59% (2.61 USD)
Varlığa göre:
2.86% (1.30 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|USDJPY
|9
|GBPUSD
|3
|EURUSD
|2
|USDCAD
|1
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|USDJPY
|-1
|GBPUSD
|1
|EURUSD
|0
|USDCAD
|0
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|USDJPY
|-169
|GBPUSD
|102
|EURUSD
|-3
|USDCAD
|1
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +0.59 USD
En kötü işlem: -1 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +0.85 USD
Maksimum ardışık zarar: -2.61 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Coinexx-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarketsSC-Live09
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 2
|
FxPro.com-Real08
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 10
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live15
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 7
|
ICMarketsEU-Live17
|0.00 × 6
|
HFMarketsSV-Live Server 5
|0.33 × 3
|
OrbexGlobal-Live
|0.33 × 6
|
ICMarketsSC-Live08
|0.35 × 185
|
MonetaMarkets-Live01
|0.38 × 8
|
ICMarketsSC-Live03
|0.38 × 52
|
ICMarketsSC-Live12
|0.40 × 20
|
ICMarketsSC-Live07
|0.50 × 20
|
GlobalPrime-Live
|0.50 × 2
|
ICMarketsSC-Live32
|0.53 × 60
|
Coinexx-Demo
|0.82 × 660
|
RoboForex-ECN
|0.85 × 41
|
Coinexx-Live
|0.94 × 665
|
Alpari-Pro.ECN
|0.97 × 435
|
TMGM.TradeMax-Live10
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live05
|1.18 × 28
|
Tickmill-Live08
|1.33 × 3
|
TradingProInternational-Live
|1.50 × 4
|
MYFX-US07-Live
|1.50 × 2
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 80 USD
-1%
0
0
USD
USD
46
USD
USD
1
100%
15
66%
47%
0.87
-0.02
USD
USD
6%
1:500