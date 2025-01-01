シグナル / For Goodness Sakes
残念ながら、For Goodness Sakesシグナルは無効で、使用できません
プロバイダーはこのシグナルを無効にしました。しかし、他のアクティブなシグナルとプロバイダーの巨大なデータベースが自由に使えます。最適なものを選び、それに接続して、あなたのターミナルが自動的にトレードをコピーするようにしてください。新しいシグナルを選んでください
あなたは他のMetaTrader 4シグナルをチェックアウトできます:
- 成長
- 2 393%
- 購読者
- 1
- 週
- 229
- トレード
- 1000
- 勝ち
- 78%
- プロフィットファクター
- 3.44
- 最大DD
- 30%
- 成長
- 538%
- 購読者
- 12
- 週
- 102
- トレード
- 921
- 勝ち
- 74%
- プロフィットファクター
- 2.06
- 最大DD
- 28%
- 成長
- 1 088%
- 購読者
- 10
- 週
- 111
- トレード
- 324
- 勝ち
- 54%
- プロフィットファクター
- 1.55
- 最大DD
- 35%
- 成長
- 16 663%
- 購読者
- 0
- 週
- 147
- トレード
- 1268
- 勝ち
- 88%
- プロフィットファクター
- 2.23
- 最大DD
- 39%
- 成長
- 6 180%
- 購読者
- 2
- 週
- 332
- トレード
- 2069
- 勝ち
- 72%
- プロフィットファクター
- 1.91
- 最大DD
- 38%
- 成長
- 968%
- 購読者
- 8
- 週
- 78
- トレード
- 3295
- 勝ち
- 82%
- プロフィットファクター
- 3.77
- 最大DD
- 41%
- 成長
- 501%
- 購読者
- 8
- 週
- 39
- トレード
- 785
- 勝ち
- 90%
- プロフィットファクター
- 2.56
- 最大DD
- 16%
- 成長
- 3 255%
- 購読者
- 75
- 週
- 66
- トレード
- 306
- 勝ち
- 88%
- プロフィットファクター
- 6.12
- 最大DD
- 35%
- 成長
- 5 102%
- 購読者
- 1
- 週
- 245
- トレード
- 7910
- 勝ち
- 76%
- プロフィットファクター
- 1.55
- 最大DD
- 28%
- 成長
- 4 337%
- 購読者
- 32
- 週
- 44
- トレード
- 924
- 勝ち
- 78%
- プロフィットファクター
- 1.84
- 最大DD
- 52%
シグナルを購読する場合には、購読者がすべての実行リスクを引き受けます。履歴分析は将来の利益を保証することはできません。