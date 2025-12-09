СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / For Goodness Sakes
Brian Lillard

For Goodness Sakes

Brian Lillard
0 отзывов
Надежность
2 недели
0 / 0 USD
Копировать за 89 USD в месяц
прирост с 2025 7%
Coinexx-Live
1:500
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
217
Прибыльных трейдов:
160 (73.73%)
Убыточных трейдов:
57 (26.27%)
Лучший трейд:
1.92 USD
Худший трейд:
-2.90 USD
Общая прибыль:
47.84 USD (5 307 pips)
Общий убыток:
-39.69 USD (3 987 pips)
Макс. серия выигрышей:
26 (4.85 USD)
Макс. прибыль в серии:
7.14 USD (7)
Коэффициент Шарпа:
0.06
Торговая активность:
39.42%
Макс. загрузка депозита:
92.96%
Последний трейд:
3 дня
Трейдов в неделю:
96
Ср. время удержания:
1 час
Фактор восстановления:
0.85
Длинных трейдов:
109 (50.23%)
Коротких трейдов:
108 (49.77%)
Профит фактор:
1.21
Мат. ожидание:
0.04 USD
Средняя прибыль:
0.30 USD
Средний убыток:
-0.70 USD
Макс. серия проигрышей:
8 (-1.60 USD)
Макс. убыток в серии:
-6.33 USD (3)
Прирост в месяц:
6.72%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
5.65 USD
Максимальная:
9.61 USD (18.18%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
14.32% (1.99 USD)
По эквити:
19.96% (13.88 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
GBPUSD 175
USDJPY 21
NZDUSD 13
EURUSD 5
USDCAD 3
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
GBPUSD 13
USDJPY -2
NZDUSD 0
EURUSD -2
USDCAD -1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
GBPUSD 1.8K
USDJPY -240
NZDUSD 58
EURUSD -202
USDCAD -137
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +1.92 USD
Худший трейд: -3 USD
Макс. серия выигрышей: 7
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +4.85 USD
Макс. убыток в серии: -1.60 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Coinexx-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarketsSC-Live09
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live04
0.00 × 2
FxPro.com-Real08
0.00 × 1
VantageInternational-Live 10
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live15
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 7
ICMarketsEU-Live17
0.00 × 6
HFMarketsSV-Live Server 5
0.33 × 3
OrbexGlobal-Live
0.33 × 6
ICMarketsSC-Live08
0.35 × 185
MonetaMarkets-Live01
0.38 × 8
ICMarketsSC-Live03
0.38 × 52
ICMarketsSC-Live12
0.40 × 20
ICMarketsSC-Live07
0.50 × 20
GlobalPrime-Live
0.50 × 2
ICMarketsSC-Live32
0.53 × 60
Coinexx-Demo
0.82 × 660
RoboForex-ECN
0.85 × 41
Coinexx-Live
0.94 × 673
Alpari-Pro.ECN
0.97 × 435
TMGM.TradeMax-Live10
1.00 × 1
ICMarketsSC-Live05
1.18 × 28
Tickmill-Live08
1.33 × 3
TradingProInternational-Live
1.50 × 4
MYFX-US07-Live
1.50 × 2
еще 56...
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Нет отзывов
2025.12.12 09:08
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.09 15:10
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.09 14:07
Low trading activity - only 4 trades detected in the last month
2025.12.09 14:07
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.09 14:07
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
For Goodness Sakes
89 USD в месяц
7%
0
0
USD
12
USD
2
100%
217
73%
39%
1.20
0.04
USD
20%
1:500
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.