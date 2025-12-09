- Прирост
Всего трейдов:
217
Прибыльных трейдов:
160 (73.73%)
Убыточных трейдов:
57 (26.27%)
Лучший трейд:
1.92 USD
Худший трейд:
-2.90 USD
Общая прибыль:
47.84 USD (5 307 pips)
Общий убыток:
-39.69 USD (3 987 pips)
Макс. серия выигрышей:
26 (4.85 USD)
Макс. прибыль в серии:
7.14 USD (7)
Коэффициент Шарпа:
0.06
Торговая активность:
39.42%
Макс. загрузка депозита:
92.96%
Последний трейд:
3 дня
Трейдов в неделю:
96
Ср. время удержания:
1 час
Фактор восстановления:
0.85
Длинных трейдов:
109 (50.23%)
Коротких трейдов:
108 (49.77%)
Профит фактор:
1.21
Мат. ожидание:
0.04 USD
Средняя прибыль:
0.30 USD
Средний убыток:
-0.70 USD
Макс. серия проигрышей:
8 (-1.60 USD)
Макс. убыток в серии:
-6.33 USD (3)
Прирост в месяц:
6.72%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
5.65 USD
Максимальная:
9.61 USD (18.18%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
14.32% (1.99 USD)
По эквити:
19.96% (13.88 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|175
|USDJPY
|21
|NZDUSD
|13
|EURUSD
|5
|USDCAD
|3
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|GBPUSD
|13
|USDJPY
|-2
|NZDUSD
|0
|EURUSD
|-2
|USDCAD
|-1
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|GBPUSD
|1.8K
|USDJPY
|-240
|NZDUSD
|58
|EURUSD
|-202
|USDCAD
|-137
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
Лучший трейд: +1.92 USD
Худший трейд: -3 USD
Макс. серия выигрышей: 7
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +4.85 USD
Макс. убыток в серии: -1.60 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Coinexx-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ICMarketsSC-Live09
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 2
|
FxPro.com-Real08
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 10
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live15
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 7
|
ICMarketsEU-Live17
|0.00 × 6
|
HFMarketsSV-Live Server 5
|0.33 × 3
|
OrbexGlobal-Live
|0.33 × 6
|
ICMarketsSC-Live08
|0.35 × 185
|
MonetaMarkets-Live01
|0.38 × 8
|
ICMarketsSC-Live03
|0.38 × 52
|
ICMarketsSC-Live12
|0.40 × 20
|
ICMarketsSC-Live07
|0.50 × 20
|
GlobalPrime-Live
|0.50 × 2
|
ICMarketsSC-Live32
|0.53 × 60
|
Coinexx-Demo
|0.82 × 660
|
RoboForex-ECN
|0.85 × 41
|
Coinexx-Live
|0.94 × 673
|
Alpari-Pro.ECN
|0.97 × 435
|
TMGM.TradeMax-Live10
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live05
|1.18 × 28
|
Tickmill-Live08
|1.33 × 3
|
TradingProInternational-Live
|1.50 × 4
|
MYFX-US07-Live
|1.50 × 2
