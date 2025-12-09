SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / For Goodness Sakes
Brian Lillard

For Goodness Sakes

Brian Lillard
0 recensioni
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 80 USD al mese
crescita dal 2025 -10%
Coinexx-Live
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
20
Profit Trade:
12 (60.00%)
Loss Trade:
8 (40.00%)
Best Trade:
0.59 USD
Worst Trade:
-2.12 USD
Profitto lordo:
2.43 USD (344 pips)
Perdita lorda:
-6.91 USD (819 pips)
Vincite massime consecutive:
4 (0.85 USD)
Massimo profitto consecutivo:
0.85 USD (4)
Indice di Sharpe:
-0.29
Attività di trading:
71.94%
Massimo carico di deposito:
21.27%
Ultimo trade:
25 minuti fa
Trade a settimana:
22
Tempo di attesa medio:
21 minuti
Fattore di recupero:
-0.86
Long Trade:
11 (55.00%)
Short Trade:
9 (45.00%)
Fattore di profitto:
0.35
Profitto previsto:
-0.22 USD
Profitto medio:
0.20 USD
Perdita media:
-0.86 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-2.61 USD)
Massima perdita consecutiva:
-2.61 USD (2)
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
4.51 USD
Massimale:
5.22 USD (11.18%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
11.18% (5.22 USD)
Per equità:
8.00% (3.65 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
USDJPY 9
GBPUSD 5
EURUSD 4
USDCAD 2
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
USDJPY -1
GBPUSD -1
EURUSD -2
USDCAD 0
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
USDJPY -169
GBPUSD -97
EURUSD -207
USDCAD 0
200 400 600
200 400 600
200 400 600
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +0.59 USD
Worst Trade: -2 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +0.85 USD
Massima perdita consecutiva: -2.61 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Coinexx-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsSC-Live09
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live04
0.00 × 2
FxPro.com-Real08
0.00 × 1
VantageInternational-Live 10
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live15
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 7
ICMarketsEU-Live17
0.00 × 6
HFMarketsSV-Live Server 5
0.33 × 3
OrbexGlobal-Live
0.33 × 6
ICMarketsSC-Live08
0.35 × 185
MonetaMarkets-Live01
0.38 × 8
ICMarketsSC-Live03
0.38 × 52
ICMarketsSC-Live12
0.40 × 20
ICMarketsSC-Live07
0.50 × 20
GlobalPrime-Live
0.50 × 2
ICMarketsSC-Live32
0.53 × 60
Coinexx-Demo
0.82 × 660
RoboForex-ECN
0.85 × 41
Coinexx-Live
0.94 × 665
Alpari-Pro.ECN
0.97 × 435
TMGM.TradeMax-Live10
1.00 × 1
ICMarketsSC-Live05
1.18 × 28
Tickmill-Live08
1.33 × 3
TradingProInternational-Live
1.50 × 4
MYFX-US07-Live
1.50 × 2
56 più
Non ci sono recensioni
2025.12.09 15:10
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.09 14:07
Low trading activity - only 4 trades detected in the last month
2025.12.09 14:07
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.09 14:07
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
