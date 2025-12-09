- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
2 110
盈利交易:
1 521 (72.08%)
亏损交易:
589 (27.91%)
最好交易:
667.63 EUR
最差交易:
-272.61 EUR
毛利:
16 018.41 EUR (38 234 209 pips)
毛利亏损:
-9 380.16 EUR (30 579 784 pips)
最大连续赢利:
29 (1 535.57 EUR)
最大连续盈利:
1 535.57 EUR (29)
夏普比率:
0.09
交易活动:
98.09%
最大入金加载:
1.77%
最近交易:
7 几分钟前
每周交易:
227
平均持有时间:
5 小时
采收率:
3.20
长期交易:
925 (43.84%)
短期交易:
1 185 (56.16%)
利润因子:
1.71
预期回报:
3.15 EUR
平均利润:
10.53 EUR
平均损失:
-15.93 EUR
最大连续失误:
17 (-2 073.22 EUR)
最大连续亏损:
-2 073.22 EUR (17)
每月增长:
44.86%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 EUR
最大值:
2 073.22 EUR (16.97%)
相对跌幅:
结余:
16.97% (2 073.22 EUR)
净值:
16.16% (2 037.66 EUR)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|2110
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|BTCUSD
|7.6K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|BTCUSD
|7.7M
|
20M 40M 60M
|
20M 40M 60M
|
20M 40M 60M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +667.63 EUR
最差交易: -273 EUR
最大连续赢利: 29
最大连续失误: 17
最大连续盈利: +1 535.57 EUR
最大连续亏损: -2 073.22 EUR
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 VantageInternational-Live 16 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
