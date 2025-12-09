信号部分
Jorge Niz

Ea BTCUSD w wwjorgeaiea co m

Jorge Niz
5
0 / 0 USD
每月复制 999 USD per 
增长自 2025 65%
VantageInternational-Live 16
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
2 110
盈利交易:
1 521 (72.08%)
亏损交易:
589 (27.91%)
最好交易:
667.63 EUR
最差交易:
-272.61 EUR
毛利:
16 018.41 EUR (38 234 209 pips)
毛利亏损:
-9 380.16 EUR (30 579 784 pips)
最大连续赢利:
29 (1 535.57 EUR)
最大连续盈利:
1 535.57 EUR (29)
夏普比率:
0.09
交易活动:
98.09%
最大入金加载:
1.77%
最近交易:
7 几分钟前
每周交易:
227
平均持有时间:
5 小时
采收率:
3.20
长期交易:
925 (43.84%)
短期交易:
1 185 (56.16%)
利润因子:
1.71
预期回报:
3.15 EUR
平均利润:
10.53 EUR
平均损失:
-15.93 EUR
最大连续失误:
17 (-2 073.22 EUR)
最大连续亏损:
-2 073.22 EUR (17)
每月增长:
44.86%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 EUR
最大值:
2 073.22 EUR (16.97%)
相对跌幅:
结余:
16.97% (2 073.22 EUR)
净值:
16.16% (2 037.66 EUR)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
BTCUSD 2110
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
BTCUSD 7.6K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
BTCUSD 7.7M
20M 40M 60M
20M 40M 60M
20M 40M 60M
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +667.63 EUR
最差交易: -273 EUR
最大连续赢利: 29
最大连续失误: 17
最大连续盈利: +1 535.57 EUR
最大连续亏损: -2 073.22 EUR

WWW.JORGEAIEA.COM
没有评论
2025.12.28 22:08
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.25 03:38
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.22 00:26
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.22 00:26
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.09 02:44
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.09 02:44
Too frequent deals may negatively impact copying results
