İşlemler:
753
Kârla kapanan işlemler:
534 (70.91%)
Zararla kapanan işlemler:
219 (29.08%)
En iyi işlem:
235.43 EUR
En kötü işlem:
-272.61 EUR
Brüt kâr:
4 977.49 EUR (15 572 347 pips)
Brüt zarar:
-3 471.76 EUR (12 461 619 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
29 (1 535.57 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
1 535.57 EUR (29)
Sharpe oranı:
0.07
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
0.29%
En son işlem:
18 dakika önce
Hafta başına işlemler:
686
Ort. tutma süresi:
5 saat
Düzelme faktörü:
0.73
Alış işlemleri:
398 (52.86%)
Satış işlemleri:
355 (47.14%)
Kâr faktörü:
1.43
Beklenen getiri:
2.00 EUR
Ortalama kâr:
9.32 EUR
Ortalama zarar:
-15.85 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
17 (-2 073.22 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-2 073.22 EUR (17)
Aylık büyüme:
15.31%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 EUR
Maksimum:
2 073.22 EUR (16.97%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
16.97% (2 073.22 EUR)
Varlığa göre:
1.43% (162.37 EUR)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|753
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|BTCUSD
|1.7K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|BTCUSD
|3.1M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
En iyi işlem: +235.43 EUR
En kötü işlem: -273 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 29
Maksimum ardışık kayıp: 17
Maksimum ardışık kâr: +1 535.57 EUR
Maksimum ardışık zarar: -2 073.22 EUR
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "VantageInternational-Live 16" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
