Jorge Niz

Ea BTCUSD w wwjorgeaiea co m

Jorge Niz
0 inceleme
Güvenilirlik
3 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 15%
VantageInternational-Live 16
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
753
Kârla kapanan işlemler:
534 (70.91%)
Zararla kapanan işlemler:
219 (29.08%)
En iyi işlem:
235.43 EUR
En kötü işlem:
-272.61 EUR
Brüt kâr:
4 977.49 EUR (15 572 347 pips)
Brüt zarar:
-3 471.76 EUR (12 461 619 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
29 (1 535.57 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
1 535.57 EUR (29)
Sharpe oranı:
0.07
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
0.29%
En son işlem:
18 dakika önce
Hafta başına işlemler:
686
Ort. tutma süresi:
5 saat
Düzelme faktörü:
0.73
Alış işlemleri:
398 (52.86%)
Satış işlemleri:
355 (47.14%)
Kâr faktörü:
1.43
Beklenen getiri:
2.00 EUR
Ortalama kâr:
9.32 EUR
Ortalama zarar:
-15.85 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
17 (-2 073.22 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-2 073.22 EUR (17)
Aylık büyüme:
15.31%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 EUR
Maksimum:
2 073.22 EUR (16.97%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
16.97% (2 073.22 EUR)
Varlığa göre:
1.43% (162.37 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
BTCUSD 753
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
BTCUSD 1.7K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
BTCUSD 3.1M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +235.43 EUR
En kötü işlem: -273 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 29
Maksimum ardışık kayıp: 17
Maksimum ardışık kâr: +1 535.57 EUR
Maksimum ardışık zarar: -2 073.22 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "VantageInternational-Live 16" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

WWW.JORGEAIEA.COM
İnceleme yok
2025.12.09 02:44
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.09 02:44
Too frequent deals may negatively impact copying results
