- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
753
Profit Trade:
534 (70.91%)
Loss Trade:
219 (29.08%)
Best Trade:
235.43 EUR
Worst Trade:
-272.61 EUR
Profitto lordo:
4 977.49 EUR (15 572 347 pips)
Perdita lorda:
-3 471.76 EUR (12 461 619 pips)
Vincite massime consecutive:
29 (1 535.57 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
1 535.57 EUR (29)
Indice di Sharpe:
0.07
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
0.29%
Ultimo trade:
45 minuti fa
Trade a settimana:
686
Tempo di attesa medio:
5 ore
Fattore di recupero:
0.73
Long Trade:
398 (52.86%)
Short Trade:
355 (47.14%)
Fattore di profitto:
1.43
Profitto previsto:
2.00 EUR
Profitto medio:
9.32 EUR
Perdita media:
-15.85 EUR
Massime perdite consecutive:
17 (-2 073.22 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-2 073.22 EUR (17)
Crescita mensile:
15.31%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 EUR
Massimale:
2 073.22 EUR (16.97%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
16.97% (2 073.22 EUR)
Per equità:
1.43% (162.37 EUR)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|753
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|BTCUSD
|1.7K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|BTCUSD
|3.1M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +235.43 EUR
Worst Trade: -273 EUR
Vincite massime consecutive: 29
Massime perdite consecutive: 17
Massimo profitto consecutivo: +1 535.57 EUR
Massima perdita consecutiva: -2 073.22 EUR
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VantageInternational-Live 16" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
