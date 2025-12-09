- Croissance
- Solde
- Fonds propres
- Prélèvement
Trades:
753
Bénéfice trades:
534 (70.91%)
Perte trades:
219 (29.08%)
Meilleure transaction:
235.43 EUR
Pire transaction:
-272.61 EUR
Bénéfice brut:
4 977.49 EUR (15 572 347 pips)
Perte brute:
-3 471.76 EUR (12 461 619 pips)
Gains consécutifs maximales:
29 (1 535.57 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
1 535.57 EUR (29)
Ratio de Sharpe:
0.07
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
0.29%
Dernier trade:
5 il y a des minutes
Trades par semaine:
687
Temps de détention moyen:
5 heures
Facteur de récupération:
0.73
Longs trades:
398 (52.86%)
Courts trades:
355 (47.14%)
Facteur de profit:
1.43
Rendement attendu:
2.00 EUR
Bénéfice moyen:
9.32 EUR
Perte moyenne:
-15.85 EUR
Pertes consécutives maximales:
17 (-2 073.22 EUR)
Perte consécutive maximale:
-2 073.22 EUR (17)
Croissance mensuelle:
15.31%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 EUR
Maximal:
2 073.22 EUR (16.97%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
16.97% (2 073.22 EUR)
Par fonds propres:
1.43% (162.37 EUR)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|753
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|BTCUSD
|1.7K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|BTCUSD
|3.1M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "VantageInternational-Live 16" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
WWW.JORGEAIEA.COM
