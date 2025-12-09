SinaisSeções
Jorge Niz

Ea BTCUSD w wwjorgeaiea co m

Jorge Niz
0 comentários
Confiabilidade
6 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 999 USD por mês
crescimento desde 2025 65%
VantageInternational-Live 16
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
2 119
Negociações com lucro:
1 527 (72.06%)
Negociações com perda:
592 (27.94%)
Melhor negociação:
667.63 EUR
Pior negociação:
-272.61 EUR
Lucro bruto:
16 059.05 EUR (38 312 951 pips)
Perda bruta:
-9 387.61 EUR (30 595 367 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
29 (1 535.57 EUR)
Máximo lucro consecutivo:
1 535.57 EUR (29)
Índice de Sharpe:
0.09
Atividade de negociação:
98.09%
Depósito máximo carregado:
1.77%
Último negócio:
1 horas atrás
Negociações por semana:
236
Tempo médio de espera:
5 horas
Fator de recuperação:
3.22
Negociações longas:
925 (43.65%)
Negociações curtas:
1 194 (56.35%)
Fator de lucro:
1.71
Valor esperado:
3.15 EUR
Lucro médio:
10.52 EUR
Perda média:
-15.86 EUR
Máximo de perdas consecutivas:
17 (-2 073.22 EUR)
Máxima perda consecutiva:
-2 073.22 EUR (17)
Crescimento mensal:
45.03%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 EUR
Máximo:
2 073.22 EUR (16.97%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
16.97% (2 073.22 EUR)
Pelo Capital Líquido:
16.16% (2 037.66 EUR)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
BTCUSD 2119
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
BTCUSD 7.6K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
BTCUSD 7.7M
20M 40M 60M
20M 40M 60M
20M 40M 60M
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +667.63 EUR
Pior negociação: -273 EUR
Máximo de vitórias consecutivas: 29
Máximo de perdas consecutivas: 17
Máximo lucro consecutivo: +1 535.57 EUR
Máxima perda consecutiva: -2 073.22 EUR

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "VantageInternational-Live 16" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

WWW.JORGEAIEA.COM
Sem comentários
2025.12.28 22:08
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.25 03:38
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.22 00:26
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.22 00:26
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.09 02:44
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.09 02:44
Too frequent deals may negatively impact copying results
