Negociações:
2 119
Negociações com lucro:
1 527 (72.06%)
Negociações com perda:
592 (27.94%)
Melhor negociação:
667.63 EUR
Pior negociação:
-272.61 EUR
Lucro bruto:
16 059.05 EUR (38 312 951 pips)
Perda bruta:
-9 387.61 EUR (30 595 367 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
29 (1 535.57 EUR)
Máximo lucro consecutivo:
1 535.57 EUR (29)
Índice de Sharpe:
0.09
Atividade de negociação:
98.09%
Depósito máximo carregado:
1.77%
Último negócio:
1 horas atrás
Negociações por semana:
236
Tempo médio de espera:
5 horas
Fator de recuperação:
3.22
Negociações longas:
925 (43.65%)
Negociações curtas:
1 194 (56.35%)
Fator de lucro:
1.71
Valor esperado:
3.15 EUR
Lucro médio:
10.52 EUR
Perda média:
-15.86 EUR
Máximo de perdas consecutivas:
17 (-2 073.22 EUR)
Máxima perda consecutiva:
-2 073.22 EUR (17)
Crescimento mensal:
45.03%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 EUR
Máximo:
2 073.22 EUR (16.97%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
16.97% (2 073.22 EUR)
Pelo Capital Líquido:
16.16% (2 037.66 EUR)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|2119
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|BTCUSD
|7.6K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|BTCUSD
|7.7M
|
20M 40M 60M
|
20M 40M 60M
|
20M 40M 60M
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +667.63 EUR
Pior negociação: -273 EUR
Máximo de vitórias consecutivas: 29
Máximo de perdas consecutivas: 17
Máximo lucro consecutivo: +1 535.57 EUR
Máxima perda consecutiva: -2 073.22 EUR
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "VantageInternational-Live 16" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
