Signale / MetaTrader 4 / Ea BTCUSD w wwjorgeaiea co m
Jorge Niz

Ea BTCUSD w wwjorgeaiea co m

Jorge Niz
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
6 Wochen
0 / 0 USD
Wachstum seit 2025 65%
VantageInternational-Live 16
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
2 122
Gewinntrades:
1 530 (72.10%)
Verlusttrades:
592 (27.90%)
Bester Trade:
667.63 EUR
Schlechtester Trade:
-272.61 EUR
Bruttoprofit:
16 069.36 EUR (38 333 163 pips)
Bruttoverlust:
-9 387.61 EUR (30 595 367 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
29 (1 535.57 EUR)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
1 535.57 EUR (29)
Sharpe Ratio:
0.09
Trading-Aktivität:
98.09%
Max deposit load:
1.77%
Letzter Trade:
33 Minuten
Trades pro Woche:
233
Durchschn. Haltezeit:
5 Stunden
Erholungsfaktor:
3.22
Long-Positionen:
925 (43.59%)
Short-Positionen:
1 197 (56.41%)
Profit-Faktor:
1.71
Mathematische Gewinnerwartung:
3.15 EUR
Durchschnittlicher Profit:
10.50 EUR
Durchschnittlicher Verlust:
-15.86 EUR
Max. aufeinandergehende Verluste:
17 (-2 073.22 EUR)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-2 073.22 EUR (17)
Wachstum pro Monat :
45.10%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 EUR
Maximaler:
2 073.22 EUR (16.97%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
16.97% (2 073.22 EUR)
Kapital:
16.16% (2 037.66 EUR)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
BTCUSD 2122
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
BTCUSD 7.6K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
BTCUSD 7.8M
20M 40M 60M
20M 40M 60M
20M 40M 60M
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +667.63 EUR
Schlechtester Trade: -273 EUR
Max. aufeinandergehende Gewinne: 29
Max. aufeinandergehende Verluste: 17
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +1 535.57 EUR
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -2 073.22 EUR

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "VantageInternational-Live 16" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

WWW.JORGEAIEA.COM
Keine Bewertungen
2025.12.28 22:08
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.25 03:38
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.22 00:26
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.22 00:26
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.09 02:44
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.09 02:44
Too frequent deals may negatively impact copying results
Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 4 benötigt.

