Trades insgesamt:
2 122
Gewinntrades:
1 530 (72.10%)
Verlusttrades:
592 (27.90%)
Bester Trade:
667.63 EUR
Schlechtester Trade:
-272.61 EUR
Bruttoprofit:
16 069.36 EUR (38 333 163 pips)
Bruttoverlust:
-9 387.61 EUR (30 595 367 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
29 (1 535.57 EUR)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
1 535.57 EUR (29)
Sharpe Ratio:
0.09
Trading-Aktivität:
98.09%
Max deposit load:
1.77%
Letzter Trade:
33 Minuten
Trades pro Woche:
233
Durchschn. Haltezeit:
5 Stunden
Erholungsfaktor:
3.22
Long-Positionen:
925 (43.59%)
Short-Positionen:
1 197 (56.41%)
Profit-Faktor:
1.71
Mathematische Gewinnerwartung:
3.15 EUR
Durchschnittlicher Profit:
10.50 EUR
Durchschnittlicher Verlust:
-15.86 EUR
Max. aufeinandergehende Verluste:
17 (-2 073.22 EUR)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-2 073.22 EUR (17)
Wachstum pro Monat :
45.10%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 EUR
Maximaler:
2 073.22 EUR (16.97%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
16.97% (2 073.22 EUR)
Kapital:
16.16% (2 037.66 EUR)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|2122
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|BTCUSD
|7.6K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|BTCUSD
|7.8M
|
20M 40M 60M
|
20M 40M 60M
|
20M 40M 60M
Bester Trade: +667.63 EUR
Schlechtester Trade: -273 EUR
Max. aufeinandergehende Gewinne: 29
Max. aufeinandergehende Verluste: 17
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +1 535.57 EUR
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -2 073.22 EUR
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "VantageInternational-Live 16" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
WWW.JORGEAIEA.COM
