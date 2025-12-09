- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
2 120
利益トレード:
1 528 (72.07%)
損失トレード:
592 (27.92%)
ベストトレード:
667.63 EUR
最悪のトレード:
-272.61 EUR
総利益:
16 063.21 EUR (38 321 112 pips)
総損失:
-9 387.61 EUR (30 595 367 pips)
最大連続の勝ち:
29 (1 535.57 EUR)
最大連続利益:
1 535.57 EUR (29)
シャープレシオ:
0.09
取引アクティビティ:
98.09%
最大入金額:
1.77%
最近のトレード:
30 分前
1週間当たりの取引:
237
平均保有時間:
5 時間
リカバリーファクター:
3.22
長いトレード:
925 (43.63%)
短いトレード:
1 195 (56.37%)
プロフィットファクター:
1.71
期待されたペイオフ:
3.15 EUR
平均利益:
10.51 EUR
平均損失:
-15.86 EUR
最大連続の負け:
17 (-2 073.22 EUR)
最大連続損失:
-2 073.22 EUR (17)
月間成長:
45.06%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 EUR
最大の:
2 073.22 EUR (16.97%)
比較ドローダウン:
残高による:
16.97% (2 073.22 EUR)
エクイティによる:
16.16% (2 037.66 EUR)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|2120
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|BTCUSD
|7.6K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|BTCUSD
|7.7M
|
20M 40M 60M
|
20M 40M 60M
|
20M 40M 60M
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +667.63 EUR
最悪のトレード: -273 EUR
最大連続の勝ち: 29
最大連続の負け: 17
最大連続利益: +1 535.57 EUR
最大連続損失: -2 073.22 EUR
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"VantageInternational-Live 16"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
