Total de Trades:
2 115
Transacciones Rentables:
1 525 (72.10%)
Transacciones Irrentables:
590 (27.90%)
Mejor transacción:
667.63 EUR
Peor transacción:
-272.61 EUR
Beneficio Bruto:
16 037.86 EUR (38 272 333 pips)
Pérdidas Brutas:
-9 383.40 EUR (30 586 138 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
29 (1 535.57 EUR)
Beneficio máximo consecutivo:
1 535.57 EUR (29)
Ratio de Sharpe:
0.09
Actividad comercial:
98.09%
Carga máxima del depósito:
1.77%
Último trade:
45 minutos
Trades a la semana:
233
Tiempo medio de espera:
5 horas
Factor de Recuperación:
3.21
Transacciones Largas:
925 (43.74%)
Transacciones Cortas:
1 190 (56.26%)
Factor de Beneficio:
1.71
Beneficio Esperado:
3.15 EUR
Beneficio medio:
10.52 EUR
Pérdidas medias:
-15.90 EUR
Máximo de pérdidas consecutivas:
17 (-2 073.22 EUR)
Pérdidas máximas consecutivas:
-2 073.22 EUR (17)
Crecimiento al mes:
44.98%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 EUR
Máxima:
2 073.22 EUR (16.97%)
Reducción relativa:
De balance:
16.97% (2 073.22 EUR)
De fondos:
16.16% (2 037.66 EUR)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|2115
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|BTCUSD
|7.6K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|BTCUSD
|7.7M
|
20M 40M 60M
|
20M 40M 60M
|
20M 40M 60M
- Reducción
Mejor transacción: +667.63 EUR
Peor transacción: -273 EUR
Máximo de ganancias consecutivas: 29
Máximo de pérdidas consecutivas: 17
Beneficio máximo consecutivo: +1 535.57 EUR
Pérdidas máximas consecutivas: -2 073.22 EUR
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "VantageInternational-Live 16" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
999 USD al mes
65%
0
0
USD
USD
20K
EUR
EUR
5
100%
2 115
72%
98%
1.70
3.15
EUR
EUR
17%
1:500