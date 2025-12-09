SeñalesSecciones
Jorge Niz

Ea BTCUSD w wwjorgeaiea co m

Jorge Niz
0 comentarios
Fiabilidad
5 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 65%
VantageInternational-Live 16
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
2 115
Transacciones Rentables:
1 525 (72.10%)
Transacciones Irrentables:
590 (27.90%)
Mejor transacción:
667.63 EUR
Peor transacción:
-272.61 EUR
Beneficio Bruto:
16 037.86 EUR (38 272 333 pips)
Pérdidas Brutas:
-9 383.40 EUR (30 586 138 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
29 (1 535.57 EUR)
Beneficio máximo consecutivo:
1 535.57 EUR (29)
Ratio de Sharpe:
0.09
Actividad comercial:
98.09%
Carga máxima del depósito:
1.77%
Último trade:
45 minutos
Trades a la semana:
233
Tiempo medio de espera:
5 horas
Factor de Recuperación:
3.21
Transacciones Largas:
925 (43.74%)
Transacciones Cortas:
1 190 (56.26%)
Factor de Beneficio:
1.71
Beneficio Esperado:
3.15 EUR
Beneficio medio:
10.52 EUR
Pérdidas medias:
-15.90 EUR
Máximo de pérdidas consecutivas:
17 (-2 073.22 EUR)
Pérdidas máximas consecutivas:
-2 073.22 EUR (17)
Crecimiento al mes:
44.98%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 EUR
Máxima:
2 073.22 EUR (16.97%)
Reducción relativa:
De balance:
16.97% (2 073.22 EUR)
De fondos:
16.16% (2 037.66 EUR)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
BTCUSD 2115
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
BTCUSD 7.6K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
BTCUSD 7.7M
20M 40M 60M
20M 40M 60M
20M 40M 60M
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +667.63 EUR
Peor transacción: -273 EUR
Máximo de ganancias consecutivas: 29
Máximo de pérdidas consecutivas: 17
Beneficio máximo consecutivo: +1 535.57 EUR
Pérdidas máximas consecutivas: -2 073.22 EUR

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "VantageInternational-Live 16" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

2025.12.28 22:08
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.25 03:38
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.22 00:26
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.22 00:26
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.09 02:44
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.09 02:44
Too frequent deals may negatively impact copying results
