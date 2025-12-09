СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / Ea BTCUSD w wwjorgeaiea co m
Jorge Niz

Ea BTCUSD w wwjorgeaiea co m

Jorge Niz
0 отзывов
Надежность
6 недель
0 / 0 USD
Копировать за 999 USD в месяц
прирост с 2025 65%
VantageInternational-Live 16
1:500
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
2 117
Прибыльных трейдов:
1 526 (72.08%)
Убыточных трейдов:
591 (27.92%)
Лучший трейд:
667.63 EUR
Худший трейд:
-272.61 EUR
Общая прибыль:
16 049.31 EUR (38 293 833 pips)
Общий убыток:
-9 384.66 EUR (30 589 574 pips)
Макс. серия выигрышей:
29 (1 535.57 EUR)
Макс. прибыль в серии:
1 535.57 EUR (29)
Коэффициент Шарпа:
0.09
Торговая активность:
98.09%
Макс. загрузка депозита:
1.77%
Последний трейд:
2 часа
Трейдов в неделю:
235
Ср. время удержания:
5 часов
Фактор восстановления:
3.21
Длинных трейдов:
925 (43.69%)
Коротких трейдов:
1 192 (56.31%)
Профит фактор:
1.71
Мат. ожидание:
3.15 EUR
Средняя прибыль:
10.52 EUR
Средний убыток:
-15.88 EUR
Макс. серия проигрышей:
17 (-2 073.22 EUR)
Макс. убыток в серии:
-2 073.22 EUR (17)
Прирост в месяц:
45.05%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 EUR
Максимальная:
2 073.22 EUR (16.97%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
16.97% (2 073.22 EUR)
По эквити:
16.16% (2 037.66 EUR)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
BTCUSD 2117
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
BTCUSD 7.6K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
BTCUSD 7.7M
20M 40M 60M
20M 40M 60M
20M 40M 60M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +667.63 EUR
Худший трейд: -273 EUR
Макс. серия выигрышей: 29
Макс. серия проигрышей: 17
Макс. прибыль в серии: +1 535.57 EUR
Макс. убыток в серии: -2 073.22 EUR

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VantageInternational-Live 16" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

WWW.JORGEAIEA.COM
Нет отзывов
2025.12.28 22:08
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.25 03:38
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.22 00:26
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.22 00:26
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.09 02:44
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.09 02:44
Too frequent deals may negatively impact copying results
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Ea BTCUSD w wwjorgeaiea co m
999 USD в месяц
65%
0
0
USD
20K
EUR
6
100%
2 117
72%
98%
1.71
3.15
EUR
17%
1:500
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.