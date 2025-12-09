- Прирост
Всего трейдов:
2 117
Прибыльных трейдов:
1 526 (72.08%)
Убыточных трейдов:
591 (27.92%)
Лучший трейд:
667.63 EUR
Худший трейд:
-272.61 EUR
Общая прибыль:
16 049.31 EUR (38 293 833 pips)
Общий убыток:
-9 384.66 EUR (30 589 574 pips)
Макс. серия выигрышей:
29 (1 535.57 EUR)
Макс. прибыль в серии:
1 535.57 EUR (29)
Коэффициент Шарпа:
0.09
Торговая активность:
98.09%
Макс. загрузка депозита:
1.77%
Последний трейд:
2 часа
Трейдов в неделю:
235
Ср. время удержания:
5 часов
Фактор восстановления:
3.21
Длинных трейдов:
925 (43.69%)
Коротких трейдов:
1 192 (56.31%)
Профит фактор:
1.71
Мат. ожидание:
3.15 EUR
Средняя прибыль:
10.52 EUR
Средний убыток:
-15.88 EUR
Макс. серия проигрышей:
17 (-2 073.22 EUR)
Макс. убыток в серии:
-2 073.22 EUR (17)
Прирост в месяц:
45.05%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 EUR
Максимальная:
2 073.22 EUR (16.97%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
16.97% (2 073.22 EUR)
По эквити:
16.16% (2 037.66 EUR)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|2117
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|BTCUSD
|7.6K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|BTCUSD
|7.7M
|
20M 40M 60M
|
20M 40M 60M
|
20M 40M 60M
Лучший трейд: +667.63 EUR
Худший трейд: -273 EUR
Макс. серия выигрышей: 29
Макс. серия проигрышей: 17
Макс. прибыль в серии: +1 535.57 EUR
Макс. убыток в серии: -2 073.22 EUR
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VantageInternational-Live 16" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
