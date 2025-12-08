- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
4 378
盈利交易:
2 386 (54.49%)
亏损交易:
1 992 (45.50%)
最好交易:
171.10 AUD
最差交易:
-402.22 AUD
毛利:
8 063.95 AUD (354 885 pips)
毛利亏损:
-11 051.04 AUD (395 797 pips)
最大连续赢利:
79 (73.36 AUD)
最大连续盈利:
393.16 AUD (19)
夏普比率:
0.02
交易活动:
95.35%
最大入金加载:
100.09%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
82
平均持有时间:
5 小时
采收率:
-0.91
长期交易:
2 624 (59.94%)
短期交易:
1 754 (40.06%)
利润因子:
0.73
预期回报:
-0.68 AUD
平均利润:
3.38 AUD
平均损失:
-5.55 AUD
最大连续失误:
65 (-153.39 AUD)
最大连续亏损:
-665.15 AUD (24)
每月增长:
-10.84%
年度预测:
-100.00%
算法交易:
92%
结余跌幅:
绝对:
3 082.49 AUD
最大值:
3 294.72 AUD (148.93%)
相对跌幅:
结余:
65.19% (3 160.35 AUD)
净值:
3.59% (31.88 AUD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD.a
|700
|EURNZD.a
|659
|GBPUSD.a
|451
|EURUSD.a
|379
|USDCAD.a
|296
|USDJPY.a
|290
|AUDUSD.a
|230
|AUDJPY.a
|137
|EURJPY.a
|125
|USDCHF.a
|122
|EURGBP.a
|122
|GBPJPY.a
|99
|EURCHF.a
|98
|AUDCAD.a
|89
|AUDCHF.a
|85
|EURAUD.a
|70
|GBPAUD.a
|70
|AUDNZD.a
|69
|NZDUSD.a
|47
|CHFJPY.a
|46
|AUDSGD.a
|38
|GBPNZD.a
|38
|GBPCHF.a
|26
|GBPCAD.a
|24
|CADCHF.a
|17
|CHFSGD.a
|17
|CADJPY.a
|12
|GBPSGD.a
|5
|EURSGD.a
|3
|EURCAD.a
|3
|XRPUSD.a
|2
|BCHUSD.a
|2
|UK100.a
|2
|NZDCAD.a
|1
|ETHUSD.a
|1
|DE40.a
|1
|NZDCHF.a
|1
|NZDJPY.a
|1
200 400 600
200 400 600
200 400 600
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD.a
|-356
|EURNZD.a
|-542
|GBPUSD.a
|-119
|EURUSD.a
|35
|USDCAD.a
|-215
|USDJPY.a
|-395
|AUDUSD.a
|-81
|AUDJPY.a
|-210
|EURJPY.a
|-326
|USDCHF.a
|-97
|EURGBP.a
|-53
|GBPJPY.a
|-22
|EURCHF.a
|-21
|AUDCAD.a
|18
|AUDCHF.a
|-47
|EURAUD.a
|34
|GBPAUD.a
|101
|AUDNZD.a
|-66
|NZDUSD.a
|12
|CHFJPY.a
|17
|AUDSGD.a
|2
|GBPNZD.a
|-11
|GBPCHF.a
|110
|GBPCAD.a
|21
|CADCHF.a
|-29
|CHFSGD.a
|-43
|CADJPY.a
|2
|GBPSGD.a
|4
|EURSGD.a
|-8
|EURCAD.a
|4
|XRPUSD.a
|0
|BCHUSD.a
|0
|UK100.a
|17
|NZDCAD.a
|-2
|ETHUSD.a
|-1
|DE40.a
|-4
|NZDCHF.a
|-1
|NZDJPY.a
|-1
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD.a
|-21K
|EURNZD.a
|19K
|GBPUSD.a
|3.6K
|EURUSD.a
|7.2K
|USDCAD.a
|-17K
|USDJPY.a
|-22K
|AUDUSD.a
|-7.7K
|AUDJPY.a
|-2.9K
|EURJPY.a
|-17K
|USDCHF.a
|-843
|EURGBP.a
|-1.1K
|GBPJPY.a
|3.6K
|EURCHF.a
|2.4K
|AUDCAD.a
|3.6K
|AUDCHF.a
|-3.2K
|EURAUD.a
|7.6K
|GBPAUD.a
|5.5K
|AUDNZD.a
|-4.4K
|NZDUSD.a
|1.1K
|CHFJPY.a
|4.4K
|AUDSGD.a
|359
|GBPNZD.a
|-3.9K
|GBPCHF.a
|2K
|GBPCAD.a
|1.2K
|CADCHF.a
|-2.2K
|CHFSGD.a
|-4.8K
|CADJPY.a
|57
|GBPSGD.a
|313
|EURSGD.a
|-174
|EURCAD.a
|459
|XRPUSD.a
|10
|BCHUSD.a
|1.2K
|UK100.a
|11K
|NZDCAD.a
|-202
|ETHUSD.a
|-4.4K
|DE40.a
|-2.7K
|NZDCHF.a
|-84
|NZDJPY.a
|-90
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +171.10 AUD
最差交易: -402 AUD
最大连续赢利: 19
最大连续失误: 24
最大连续盈利: +73.36 AUD
最大连续亏损: -153.39 AUD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ICMarketsAU-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
-60%
0
0
USD
USD
909
AUD
AUD
75
92%
4 378
54%
95%
0.72
-0.68
AUD
AUD
65%
1:30