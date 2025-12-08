SignauxSections
Gold scalps
Nabeel Bashir

Gold scalps

Nabeel Bashir
0 avis
73 semaines
0 / 0 USD
croissance depuis 2024 -61%
ICMarketsAU-Live
1:30
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
4 127
Bénéfice trades:
2 262 (54.80%)
Perte trades:
1 865 (45.19%)
Meilleure transaction:
171.10 AUD
Pire transaction:
-402.22 AUD
Bénéfice brut:
7 625.93 AUD (311 454 pips)
Perte brute:
-10 622.74 AUD (357 199 pips)
Gains consécutifs maximales:
79 (73.36 AUD)
Bénéfice consécutif maximal:
393.16 AUD (19)
Ratio de Sharpe:
0.02
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
84.61%
Dernier trade:
19 il y a des minutes
Trades par semaine:
138
Temps de détention moyen:
4 heures
Facteur de récupération:
-0.91
Longs trades:
2 496 (60.48%)
Courts trades:
1 631 (39.52%)
Facteur de profit:
0.72
Rendement attendu:
-0.73 AUD
Bénéfice moyen:
3.37 AUD
Perte moyenne:
-5.70 AUD
Pertes consécutives maximales:
65 (-153.39 AUD)
Perte consécutive maximale:
-665.15 AUD (24)
Croissance mensuelle:
-11.86%
Prévision annuelle:
-100.00%
Algo trading:
92%
Prélèvement par solde:
Absolu:
3 072.06 AUD
Maximal:
3 284.29 AUD (148.46%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
64.81% (3 151.48 AUD)
Par fonds propres:
1.82% (16.44 AUD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURNZD.a 657
XAUUSD.a 559
GBPUSD.a 441
EURUSD.a 364
USDJPY.a 284
USDCAD.a 282
AUDUSD.a 218
AUDJPY.a 137
EURGBP.a 121
USDCHF.a 119
EURJPY.a 118
EURCHF.a 97
GBPJPY.a 96
AUDCAD.a 89
AUDCHF.a 83
AUDNZD.a 69
EURAUD.a 67
GBPAUD.a 62
CHFJPY.a 46
NZDUSD.a 46
AUDSGD.a 38
GBPNZD.a 34
GBPCHF.a 26
GBPCAD.a 23
CADCHF.a 17
CHFSGD.a 17
CADJPY.a 8
GBPSGD.a 5
EURSGD.a 3
EURCAD.a 1
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURNZD.a -537
XAUUSD.a -371
GBPUSD.a -121
EURUSD.a 25
USDJPY.a -391
USDCAD.a -200
AUDUSD.a -89
AUDJPY.a -210
EURGBP.a -53
USDCHF.a -99
EURJPY.a -322
EURCHF.a -22
GBPJPY.a -25
AUDCAD.a 18
AUDCHF.a -45
AUDNZD.a -66
EURAUD.a 27
GBPAUD.a 117
CHFJPY.a 17
NZDUSD.a 12
AUDSGD.a 2
GBPNZD.a 2
GBPCHF.a 110
GBPCAD.a 17
CADCHF.a -29
CHFSGD.a -43
CADJPY.a 1
GBPSGD.a 4
EURSGD.a -8
EURCAD.a 0
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURNZD.a 20K
XAUUSD.a -24K
GBPUSD.a 3.4K
EURUSD.a 6.1K
USDJPY.a -22K
USDCAD.a -15K
AUDUSD.a -8.5K
AUDJPY.a -2.9K
EURGBP.a -1.2K
USDCHF.a -1K
EURJPY.a -17K
EURCHF.a 2.3K
GBPJPY.a 3.1K
AUDCAD.a 3.6K
AUDCHF.a -3.1K
AUDNZD.a -4.4K
EURAUD.a 6.7K
GBPAUD.a 7.5K
CHFJPY.a 4.4K
NZDUSD.a 1.1K
AUDSGD.a 359
GBPNZD.a -2K
GBPCHF.a 2K
GBPCAD.a 728
CADCHF.a -2.2K
CHFSGD.a -4.8K
CADJPY.a -71
GBPSGD.a 313
EURSGD.a -174
EURCAD.a 21
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +171.10 AUD
Pire transaction: -402 AUD
Gains consécutifs maximales: 19
Pertes consécutives maximales: 24
Bénéfice consécutif maximal: +73.36 AUD
Perte consécutive maximale: -153.39 AUD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsAU-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Aucun avis
2025.12.08 13:26
Trading operations on the account were performed for only 74 days. This comprises 14.54% of days out of the 509 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.08 13:26
A large drawdown may occur on the account again
L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

