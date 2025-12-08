- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
4 127
Profit Trade:
2 262 (54.80%)
Loss Trade:
1 865 (45.19%)
Best Trade:
171.10 AUD
Worst Trade:
-402.22 AUD
Profitto lordo:
7 625.93 AUD (311 454 pips)
Perdita lorda:
-10 622.74 AUD (357 199 pips)
Vincite massime consecutive:
79 (73.36 AUD)
Massimo profitto consecutivo:
393.16 AUD (19)
Indice di Sharpe:
0.02
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
84.61%
Ultimo trade:
3 minuti fa
Trade a settimana:
139
Tempo di attesa medio:
4 ore
Fattore di recupero:
-0.91
Long Trade:
2 496 (60.48%)
Short Trade:
1 631 (39.52%)
Fattore di profitto:
0.72
Profitto previsto:
-0.73 AUD
Profitto medio:
3.37 AUD
Perdita media:
-5.70 AUD
Massime perdite consecutive:
65 (-153.39 AUD)
Massima perdita consecutiva:
-665.15 AUD (24)
Crescita mensile:
-11.86%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
92%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
3 072.06 AUD
Massimale:
3 284.29 AUD (148.46%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
64.81% (3 151.48 AUD)
Per equità:
1.82% (16.44 AUD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURNZD.a
|657
|XAUUSD.a
|559
|GBPUSD.a
|441
|EURUSD.a
|364
|USDJPY.a
|284
|USDCAD.a
|282
|AUDUSD.a
|218
|AUDJPY.a
|137
|EURGBP.a
|121
|USDCHF.a
|119
|EURJPY.a
|118
|EURCHF.a
|97
|GBPJPY.a
|96
|AUDCAD.a
|89
|AUDCHF.a
|83
|AUDNZD.a
|69
|EURAUD.a
|67
|GBPAUD.a
|62
|CHFJPY.a
|46
|NZDUSD.a
|46
|AUDSGD.a
|38
|GBPNZD.a
|34
|GBPCHF.a
|26
|GBPCAD.a
|23
|CADCHF.a
|17
|CHFSGD.a
|17
|CADJPY.a
|8
|GBPSGD.a
|5
|EURSGD.a
|3
|EURCAD.a
|1
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURNZD.a
|-537
|XAUUSD.a
|-371
|GBPUSD.a
|-121
|EURUSD.a
|25
|USDJPY.a
|-391
|USDCAD.a
|-200
|AUDUSD.a
|-89
|AUDJPY.a
|-210
|EURGBP.a
|-53
|USDCHF.a
|-99
|EURJPY.a
|-322
|EURCHF.a
|-22
|GBPJPY.a
|-25
|AUDCAD.a
|18
|AUDCHF.a
|-45
|AUDNZD.a
|-66
|EURAUD.a
|27
|GBPAUD.a
|117
|CHFJPY.a
|17
|NZDUSD.a
|12
|AUDSGD.a
|2
|GBPNZD.a
|2
|GBPCHF.a
|110
|GBPCAD.a
|17
|CADCHF.a
|-29
|CHFSGD.a
|-43
|CADJPY.a
|1
|GBPSGD.a
|4
|EURSGD.a
|-8
|EURCAD.a
|0
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURNZD.a
|20K
|XAUUSD.a
|-24K
|GBPUSD.a
|3.4K
|EURUSD.a
|6.1K
|USDJPY.a
|-22K
|USDCAD.a
|-15K
|AUDUSD.a
|-8.5K
|AUDJPY.a
|-2.9K
|EURGBP.a
|-1.2K
|USDCHF.a
|-1K
|EURJPY.a
|-17K
|EURCHF.a
|2.3K
|GBPJPY.a
|3.1K
|AUDCAD.a
|3.6K
|AUDCHF.a
|-3.1K
|AUDNZD.a
|-4.4K
|EURAUD.a
|6.7K
|GBPAUD.a
|7.5K
|CHFJPY.a
|4.4K
|NZDUSD.a
|1.1K
|AUDSGD.a
|359
|GBPNZD.a
|-2K
|GBPCHF.a
|2K
|GBPCAD.a
|728
|CADCHF.a
|-2.2K
|CHFSGD.a
|-4.8K
|CADJPY.a
|-71
|GBPSGD.a
|313
|EURSGD.a
|-174
|EURCAD.a
|21
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +171.10 AUD
Worst Trade: -402 AUD
Vincite massime consecutive: 19
Massime perdite consecutive: 24
Massimo profitto consecutivo: +73.36 AUD
Massima perdita consecutiva: -153.39 AUD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsAU-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
-61%
0
0
USD
USD
902
AUD
AUD
73
92%
4 127
54%
100%
0.71
-0.73
AUD
AUD
65%
1:30