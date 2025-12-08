SegnaliSezioni
Gold scalps
Nabeel Bashir

Gold scalps

Nabeel Bashir
0 recensioni
73 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2024 -61%
ICMarketsAU-Live
1:30
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
4 127
Profit Trade:
2 262 (54.80%)
Loss Trade:
1 865 (45.19%)
Best Trade:
171.10 AUD
Worst Trade:
-402.22 AUD
Profitto lordo:
7 625.93 AUD (311 454 pips)
Perdita lorda:
-10 622.74 AUD (357 199 pips)
Vincite massime consecutive:
79 (73.36 AUD)
Massimo profitto consecutivo:
393.16 AUD (19)
Indice di Sharpe:
0.02
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
84.61%
Ultimo trade:
3 minuti fa
Trade a settimana:
139
Tempo di attesa medio:
4 ore
Fattore di recupero:
-0.91
Long Trade:
2 496 (60.48%)
Short Trade:
1 631 (39.52%)
Fattore di profitto:
0.72
Profitto previsto:
-0.73 AUD
Profitto medio:
3.37 AUD
Perdita media:
-5.70 AUD
Massime perdite consecutive:
65 (-153.39 AUD)
Massima perdita consecutiva:
-665.15 AUD (24)
Crescita mensile:
-11.86%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
92%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
3 072.06 AUD
Massimale:
3 284.29 AUD (148.46%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
64.81% (3 151.48 AUD)
Per equità:
1.82% (16.44 AUD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURNZD.a 657
XAUUSD.a 559
GBPUSD.a 441
EURUSD.a 364
USDJPY.a 284
USDCAD.a 282
AUDUSD.a 218
AUDJPY.a 137
EURGBP.a 121
USDCHF.a 119
EURJPY.a 118
EURCHF.a 97
GBPJPY.a 96
AUDCAD.a 89
AUDCHF.a 83
AUDNZD.a 69
EURAUD.a 67
GBPAUD.a 62
CHFJPY.a 46
NZDUSD.a 46
AUDSGD.a 38
GBPNZD.a 34
GBPCHF.a 26
GBPCAD.a 23
CADCHF.a 17
CHFSGD.a 17
CADJPY.a 8
GBPSGD.a 5
EURSGD.a 3
EURCAD.a 1
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURNZD.a -537
XAUUSD.a -371
GBPUSD.a -121
EURUSD.a 25
USDJPY.a -391
USDCAD.a -200
AUDUSD.a -89
AUDJPY.a -210
EURGBP.a -53
USDCHF.a -99
EURJPY.a -322
EURCHF.a -22
GBPJPY.a -25
AUDCAD.a 18
AUDCHF.a -45
AUDNZD.a -66
EURAUD.a 27
GBPAUD.a 117
CHFJPY.a 17
NZDUSD.a 12
AUDSGD.a 2
GBPNZD.a 2
GBPCHF.a 110
GBPCAD.a 17
CADCHF.a -29
CHFSGD.a -43
CADJPY.a 1
GBPSGD.a 4
EURSGD.a -8
EURCAD.a 0
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURNZD.a 20K
XAUUSD.a -24K
GBPUSD.a 3.4K
EURUSD.a 6.1K
USDJPY.a -22K
USDCAD.a -15K
AUDUSD.a -8.5K
AUDJPY.a -2.9K
EURGBP.a -1.2K
USDCHF.a -1K
EURJPY.a -17K
EURCHF.a 2.3K
GBPJPY.a 3.1K
AUDCAD.a 3.6K
AUDCHF.a -3.1K
AUDNZD.a -4.4K
EURAUD.a 6.7K
GBPAUD.a 7.5K
CHFJPY.a 4.4K
NZDUSD.a 1.1K
AUDSGD.a 359
GBPNZD.a -2K
GBPCHF.a 2K
GBPCAD.a 728
CADCHF.a -2.2K
CHFSGD.a -4.8K
CADJPY.a -71
GBPSGD.a 313
EURSGD.a -174
EURCAD.a 21
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +171.10 AUD
Worst Trade: -402 AUD
Vincite massime consecutive: 19
Massime perdite consecutive: 24
Massimo profitto consecutivo: +73.36 AUD
Massima perdita consecutiva: -153.39 AUD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsAU-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.12.08 13:26
Trading operations on the account were performed for only 74 days. This comprises 14.54% of days out of the 509 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.08 13:26
A large drawdown may occur on the account again
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Gold scalps
30USD al mese
-61%
0
0
USD
902
AUD
73
92%
4 127
54%
100%
0.71
-0.73
AUD
65%
1:30
