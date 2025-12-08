SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Gold scalps
Nabeel Bashir

Gold scalps

Nabeel Bashir
0 inceleme
73 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 -60%
ICMarketsAU-Live
1:30
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
4 125
Kârla kapanan işlemler:
2 261 (54.81%)
Zararla kapanan işlemler:
1 864 (45.19%)
En iyi işlem:
171.10 AUD
En kötü işlem:
-402.22 AUD
Brüt kâr:
7 624.00 AUD (311 323 pips)
Brüt zarar:
-10 614.69 AUD (356 677 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
79 (73.36 AUD)
Maksimum ardışık kâr:
393.16 AUD (19)
Sharpe oranı:
0.02
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
84.61%
En son işlem:
4 dakika önce
Hafta başına işlemler:
137
Ort. tutma süresi:
4 saat
Düzelme faktörü:
-0.91
Alış işlemleri:
2 495 (60.48%)
Satış işlemleri:
1 630 (39.52%)
Kâr faktörü:
0.72
Beklenen getiri:
-0.73 AUD
Ortalama kâr:
3.37 AUD
Ortalama zarar:
-5.69 AUD
Maksimum ardışık kayıp:
65 (-153.39 AUD)
Maksimum ardışık zarar:
-665.15 AUD (24)
Aylık büyüme:
-11.26%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
92%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
3 072.06 AUD
Maksimum:
3 284.29 AUD (148.46%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
64.81% (3 151.48 AUD)
Varlığa göre:
1.82% (16.44 AUD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURNZD.a 657
XAUUSD.a 557
GBPUSD.a 441
EURUSD.a 364
USDJPY.a 284
USDCAD.a 282
AUDUSD.a 218
AUDJPY.a 137
EURGBP.a 121
USDCHF.a 119
EURJPY.a 118
EURCHF.a 97
GBPJPY.a 96
AUDCAD.a 89
AUDCHF.a 83
AUDNZD.a 69
EURAUD.a 67
GBPAUD.a 62
CHFJPY.a 46
NZDUSD.a 46
AUDSGD.a 38
GBPNZD.a 34
GBPCHF.a 26
GBPCAD.a 23
CADCHF.a 17
CHFSGD.a 17
CADJPY.a 8
GBPSGD.a 5
EURSGD.a 3
EURCAD.a 1
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURNZD.a -537
XAUUSD.a -367
GBPUSD.a -121
EURUSD.a 25
USDJPY.a -391
USDCAD.a -200
AUDUSD.a -89
AUDJPY.a -210
EURGBP.a -53
USDCHF.a -99
EURJPY.a -322
EURCHF.a -22
GBPJPY.a -25
AUDCAD.a 18
AUDCHF.a -45
AUDNZD.a -66
EURAUD.a 27
GBPAUD.a 117
CHFJPY.a 17
NZDUSD.a 12
AUDSGD.a 2
GBPNZD.a 2
GBPCHF.a 110
GBPCAD.a 17
CADCHF.a -29
CHFSGD.a -43
CADJPY.a 1
GBPSGD.a 4
EURSGD.a -8
EURCAD.a 0
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURNZD.a 20K
XAUUSD.a -23K
GBPUSD.a 3.4K
EURUSD.a 6.1K
USDJPY.a -22K
USDCAD.a -15K
AUDUSD.a -8.5K
AUDJPY.a -2.9K
EURGBP.a -1.2K
USDCHF.a -1K
EURJPY.a -17K
EURCHF.a 2.3K
GBPJPY.a 3.1K
AUDCAD.a 3.6K
AUDCHF.a -3.1K
AUDNZD.a -4.4K
EURAUD.a 6.7K
GBPAUD.a 7.5K
CHFJPY.a 4.4K
NZDUSD.a 1.1K
AUDSGD.a 359
GBPNZD.a -2K
GBPCHF.a 2K
GBPCAD.a 728
CADCHF.a -2.2K
CHFSGD.a -4.8K
CADJPY.a -71
GBPSGD.a 313
EURSGD.a -174
EURCAD.a 21
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +171.10 AUD
En kötü işlem: -402 AUD
Maksimum ardışık kazanç: 19
Maksimum ardışık kayıp: 24
Maksimum ardışık kâr: +73.36 AUD
Maksimum ardışık zarar: -153.39 AUD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsAU-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

İnceleme yok
2025.12.08 13:26
Trading operations on the account were performed for only 74 days. This comprises 14.54% of days out of the 509 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.08 13:26
A large drawdown may occur on the account again
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Gold scalps
Ayda 30 USD
-60%
0
0
USD
898
AUD
73
92%
4 125
54%
100%
0.71
-0.73
AUD
65%
1:30
