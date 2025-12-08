SignaleKategorien
Nabeel Bashir

Gold scalps

Nabeel Bashir
0 Bewertungen
76 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2024 -61%
ICMarketsAU-Live
1:30
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
4 387
Gewinntrades:
2 390 (54.47%)
Verlusttrades:
1 997 (45.52%)
Bester Trade:
171.10 AUD
Schlechtester Trade:
-402.22 AUD
Bruttoprofit:
8 076.30 AUD (355 937 pips)
Bruttoverlust:
-11 076.37 AUD (398 002 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
79 (73.36 AUD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
393.16 AUD (19)
Sharpe Ratio:
0.02
Trading-Aktivität:
95.35%
Max deposit load:
100.71%
Letzter Trade:
17 Minuten
Trades pro Woche:
46
Durchschn. Haltezeit:
5 Stunden
Erholungsfaktor:
-0.91
Long-Positionen:
2 627 (59.88%)
Short-Positionen:
1 760 (40.12%)
Profit-Faktor:
0.73
Mathematische Gewinnerwartung:
-0.68 AUD
Durchschnittlicher Profit:
3.38 AUD
Durchschnittlicher Verlust:
-5.55 AUD
Max. aufeinandergehende Verluste:
65 (-153.39 AUD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-665.15 AUD (24)
Wachstum pro Monat :
-14.93%
Jahresprognose:
-100.00%
Algo-Trading:
92%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
3 082.49 AUD
Maximaler:
3 294.72 AUD (148.93%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
65.19% (3 160.35 AUD)
Kapital:
4.85% (44.63 AUD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD.a 700
EURNZD.a 659
GBPUSD.a 451
EURUSD.a 380
USDCAD.a 299
USDJPY.a 290
AUDUSD.a 230
AUDJPY.a 137
EURJPY.a 125
USDCHF.a 122
EURGBP.a 122
GBPJPY.a 99
EURCHF.a 98
AUDCAD.a 89
AUDCHF.a 85
EURAUD.a 71
GBPAUD.a 70
AUDNZD.a 69
NZDUSD.a 48
CHFJPY.a 46
AUDSGD.a 38
GBPNZD.a 38
GBPCHF.a 26
GBPCAD.a 24
CADCHF.a 17
CHFSGD.a 17
CADJPY.a 12
GBPSGD.a 5
NZDCAD.a 4
EURSGD.a 3
EURCAD.a 3
XRPUSD.a 2
BCHUSD.a 2
UK100.a 2
ETHUSD.a 1
DE40.a 1
NZDCHF.a 1
NZDJPY.a 1
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD.a -356
EURNZD.a -542
GBPUSD.a -119
EURUSD.a 38
USDCAD.a -215
USDJPY.a -395
AUDUSD.a -81
AUDJPY.a -210
EURJPY.a -326
USDCHF.a -97
EURGBP.a -53
GBPJPY.a -22
EURCHF.a -21
AUDCAD.a 18
AUDCHF.a -47
EURAUD.a 36
GBPAUD.a 101
AUDNZD.a -66
NZDUSD.a 14
CHFJPY.a 17
AUDSGD.a 2
GBPNZD.a -11
GBPCHF.a 110
GBPCAD.a 21
CADCHF.a -29
CHFSGD.a -43
CADJPY.a 2
GBPSGD.a 4
NZDCAD.a -21
EURSGD.a -8
EURCAD.a 4
XRPUSD.a 0
BCHUSD.a 0
UK100.a 17
ETHUSD.a -1
DE40.a -4
NZDCHF.a -1
NZDJPY.a -1
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD.a -21K
EURNZD.a 19K
GBPUSD.a 3.6K
EURUSD.a 7.5K
USDCAD.a -16K
USDJPY.a -22K
AUDUSD.a -7.7K
AUDJPY.a -2.9K
EURJPY.a -17K
USDCHF.a -843
EURGBP.a -1.1K
GBPJPY.a 3.6K
EURCHF.a 2.4K
AUDCAD.a 3.6K
AUDCHF.a -3.2K
EURAUD.a 7.9K
GBPAUD.a 5.5K
AUDNZD.a -4.4K
NZDUSD.a 1.3K
CHFJPY.a 4.4K
AUDSGD.a 359
GBPNZD.a -3.9K
GBPCHF.a 2K
GBPCAD.a 1.2K
CADCHF.a -2.2K
CHFSGD.a -4.8K
CADJPY.a 57
GBPSGD.a 313
NZDCAD.a -2.4K
EURSGD.a -174
EURCAD.a 459
XRPUSD.a 10
BCHUSD.a 1.2K
UK100.a 11K
ETHUSD.a -4.4K
DE40.a -2.7K
NZDCHF.a -84
NZDJPY.a -90
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +171.10 AUD
Schlechtester Trade: -402 AUD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 19
Max. aufeinandergehende Verluste: 24
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +73.36 AUD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -153.39 AUD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "ICMarketsAU-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Keine Bewertungen
2025.12.19 01:14
Share of trading days is too low
2025.12.12 17:35
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.12 16:32
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.12 15:32
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.09 13:07
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.08 13:26
Trading operations on the account were performed for only 74 days. This comprises 14.54% of days out of the 509 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.08 13:26
A large drawdown may occur on the account again
