Trades insgesamt:
4 387
Gewinntrades:
2 390 (54.47%)
Verlusttrades:
1 997 (45.52%)
Bester Trade:
171.10 AUD
Schlechtester Trade:
-402.22 AUD
Bruttoprofit:
8 076.30 AUD (355 937 pips)
Bruttoverlust:
-11 076.37 AUD (398 002 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
79 (73.36 AUD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
393.16 AUD (19)
Sharpe Ratio:
0.02
Trading-Aktivität:
95.35%
Max deposit load:
100.71%
Letzter Trade:
17 Minuten
Trades pro Woche:
46
Durchschn. Haltezeit:
5 Stunden
Erholungsfaktor:
-0.91
Long-Positionen:
2 627 (59.88%)
Short-Positionen:
1 760 (40.12%)
Profit-Faktor:
0.73
Mathematische Gewinnerwartung:
-0.68 AUD
Durchschnittlicher Profit:
3.38 AUD
Durchschnittlicher Verlust:
-5.55 AUD
Max. aufeinandergehende Verluste:
65 (-153.39 AUD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-665.15 AUD (24)
Wachstum pro Monat :
-14.93%
Jahresprognose:
-100.00%
Algo-Trading:
92%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
3 082.49 AUD
Maximaler:
3 294.72 AUD (148.93%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
65.19% (3 160.35 AUD)
Kapital:
4.85% (44.63 AUD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD.a
|700
|EURNZD.a
|659
|GBPUSD.a
|451
|EURUSD.a
|380
|USDCAD.a
|299
|USDJPY.a
|290
|AUDUSD.a
|230
|AUDJPY.a
|137
|EURJPY.a
|125
|USDCHF.a
|122
|EURGBP.a
|122
|GBPJPY.a
|99
|EURCHF.a
|98
|AUDCAD.a
|89
|AUDCHF.a
|85
|EURAUD.a
|71
|GBPAUD.a
|70
|AUDNZD.a
|69
|NZDUSD.a
|48
|CHFJPY.a
|46
|AUDSGD.a
|38
|GBPNZD.a
|38
|GBPCHF.a
|26
|GBPCAD.a
|24
|CADCHF.a
|17
|CHFSGD.a
|17
|CADJPY.a
|12
|GBPSGD.a
|5
|NZDCAD.a
|4
|EURSGD.a
|3
|EURCAD.a
|3
|XRPUSD.a
|2
|BCHUSD.a
|2
|UK100.a
|2
|ETHUSD.a
|1
|DE40.a
|1
|NZDCHF.a
|1
|NZDJPY.a
|1
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD.a
|-356
|EURNZD.a
|-542
|GBPUSD.a
|-119
|EURUSD.a
|38
|USDCAD.a
|-215
|USDJPY.a
|-395
|AUDUSD.a
|-81
|AUDJPY.a
|-210
|EURJPY.a
|-326
|USDCHF.a
|-97
|EURGBP.a
|-53
|GBPJPY.a
|-22
|EURCHF.a
|-21
|AUDCAD.a
|18
|AUDCHF.a
|-47
|EURAUD.a
|36
|GBPAUD.a
|101
|AUDNZD.a
|-66
|NZDUSD.a
|14
|CHFJPY.a
|17
|AUDSGD.a
|2
|GBPNZD.a
|-11
|GBPCHF.a
|110
|GBPCAD.a
|21
|CADCHF.a
|-29
|CHFSGD.a
|-43
|CADJPY.a
|2
|GBPSGD.a
|4
|NZDCAD.a
|-21
|EURSGD.a
|-8
|EURCAD.a
|4
|XRPUSD.a
|0
|BCHUSD.a
|0
|UK100.a
|17
|ETHUSD.a
|-1
|DE40.a
|-4
|NZDCHF.a
|-1
|NZDJPY.a
|-1
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD.a
|-21K
|EURNZD.a
|19K
|GBPUSD.a
|3.6K
|EURUSD.a
|7.5K
|USDCAD.a
|-16K
|USDJPY.a
|-22K
|AUDUSD.a
|-7.7K
|AUDJPY.a
|-2.9K
|EURJPY.a
|-17K
|USDCHF.a
|-843
|EURGBP.a
|-1.1K
|GBPJPY.a
|3.6K
|EURCHF.a
|2.4K
|AUDCAD.a
|3.6K
|AUDCHF.a
|-3.2K
|EURAUD.a
|7.9K
|GBPAUD.a
|5.5K
|AUDNZD.a
|-4.4K
|NZDUSD.a
|1.3K
|CHFJPY.a
|4.4K
|AUDSGD.a
|359
|GBPNZD.a
|-3.9K
|GBPCHF.a
|2K
|GBPCAD.a
|1.2K
|CADCHF.a
|-2.2K
|CHFSGD.a
|-4.8K
|CADJPY.a
|57
|GBPSGD.a
|313
|NZDCAD.a
|-2.4K
|EURSGD.a
|-174
|EURCAD.a
|459
|XRPUSD.a
|10
|BCHUSD.a
|1.2K
|UK100.a
|11K
|ETHUSD.a
|-4.4K
|DE40.a
|-2.7K
|NZDCHF.a
|-84
|NZDJPY.a
|-90
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
Bester Trade: +171.10 AUD
Schlechtester Trade: -402 AUD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 19
Max. aufeinandergehende Verluste: 24
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +73.36 AUD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -153.39 AUD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "ICMarketsAU-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
Keine Angabe
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
30 USD pro Monat
-61%
0
0
USD
USD
896
AUD
AUD
76
92%
4 387
54%
95%
0.72
-0.68
AUD
AUD
65%
1:30