СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / Gold scalps
Nabeel Bashir

Gold scalps

Nabeel Bashir
0 отзывов
75 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2024 -60%
ICMarketsAU-Live
1:30
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
4 378
Прибыльных трейдов:
2 386 (54.49%)
Убыточных трейдов:
1 992 (45.50%)
Лучший трейд:
171.10 AUD
Худший трейд:
-402.22 AUD
Общая прибыль:
8 063.95 AUD (354 885 pips)
Общий убыток:
-11 051.04 AUD (395 797 pips)
Макс. серия выигрышей:
79 (73.36 AUD)
Макс. прибыль в серии:
393.16 AUD (19)
Коэффициент Шарпа:
0.02
Торговая активность:
94.10%
Макс. загрузка депозита:
100.09%
Последний трейд:
23 часа
Трейдов в неделю:
83
Ср. время удержания:
5 часов
Фактор восстановления:
-0.91
Длинных трейдов:
2 624 (59.94%)
Коротких трейдов:
1 754 (40.06%)
Профит фактор:
0.73
Мат. ожидание:
-0.68 AUD
Средняя прибыль:
3.38 AUD
Средний убыток:
-5.55 AUD
Макс. серия проигрышей:
65 (-153.39 AUD)
Макс. убыток в серии:
-665.15 AUD (24)
Прирост в месяц:
-10.84%
Годовой прогноз:
-100.00%
Алготрейдинг:
92%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
3 082.49 AUD
Максимальная:
3 294.72 AUD (148.93%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
65.19% (3 160.35 AUD)
По эквити:
3.59% (31.88 AUD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD.a 700
EURNZD.a 659
GBPUSD.a 451
EURUSD.a 379
USDCAD.a 296
USDJPY.a 290
AUDUSD.a 230
AUDJPY.a 137
EURJPY.a 125
USDCHF.a 122
EURGBP.a 122
GBPJPY.a 99
EURCHF.a 98
AUDCAD.a 89
AUDCHF.a 85
EURAUD.a 70
GBPAUD.a 70
AUDNZD.a 69
NZDUSD.a 47
CHFJPY.a 46
AUDSGD.a 38
GBPNZD.a 38
GBPCHF.a 26
GBPCAD.a 24
CADCHF.a 17
CHFSGD.a 17
CADJPY.a 12
GBPSGD.a 5
EURSGD.a 3
EURCAD.a 3
XRPUSD.a 2
BCHUSD.a 2
UK100.a 2
NZDCAD.a 1
ETHUSD.a 1
DE40.a 1
NZDCHF.a 1
NZDJPY.a 1
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD.a -356
EURNZD.a -542
GBPUSD.a -119
EURUSD.a 35
USDCAD.a -215
USDJPY.a -395
AUDUSD.a -81
AUDJPY.a -210
EURJPY.a -326
USDCHF.a -97
EURGBP.a -53
GBPJPY.a -22
EURCHF.a -21
AUDCAD.a 18
AUDCHF.a -47
EURAUD.a 34
GBPAUD.a 101
AUDNZD.a -66
NZDUSD.a 12
CHFJPY.a 17
AUDSGD.a 2
GBPNZD.a -11
GBPCHF.a 110
GBPCAD.a 21
CADCHF.a -29
CHFSGD.a -43
CADJPY.a 2
GBPSGD.a 4
EURSGD.a -8
EURCAD.a 4
XRPUSD.a 0
BCHUSD.a 0
UK100.a 17
NZDCAD.a -2
ETHUSD.a -1
DE40.a -4
NZDCHF.a -1
NZDJPY.a -1
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD.a -21K
EURNZD.a 19K
GBPUSD.a 3.6K
EURUSD.a 7.2K
USDCAD.a -17K
USDJPY.a -22K
AUDUSD.a -7.7K
AUDJPY.a -2.9K
EURJPY.a -17K
USDCHF.a -843
EURGBP.a -1.1K
GBPJPY.a 3.6K
EURCHF.a 2.4K
AUDCAD.a 3.6K
AUDCHF.a -3.2K
EURAUD.a 7.6K
GBPAUD.a 5.5K
AUDNZD.a -4.4K
NZDUSD.a 1.1K
CHFJPY.a 4.4K
AUDSGD.a 359
GBPNZD.a -3.9K
GBPCHF.a 2K
GBPCAD.a 1.2K
CADCHF.a -2.2K
CHFSGD.a -4.8K
CADJPY.a 57
GBPSGD.a 313
EURSGD.a -174
EURCAD.a 459
XRPUSD.a 10
BCHUSD.a 1.2K
UK100.a 11K
NZDCAD.a -202
ETHUSD.a -4.4K
DE40.a -2.7K
NZDCHF.a -84
NZDJPY.a -90
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +171.10 AUD
Худший трейд: -402 AUD
Макс. серия выигрышей: 19
Макс. серия проигрышей: 24
Макс. прибыль в серии: +73.36 AUD
Макс. убыток в серии: -153.39 AUD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsAU-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2025.12.19 01:14
Share of trading days is too low
2025.12.12 17:35
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.12 16:32
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.12 15:32
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.09 13:07
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.08 13:26
Trading operations on the account were performed for only 74 days. This comprises 14.54% of days out of the 509 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.08 13:26
A large drawdown may occur on the account again
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Gold scalps
30 USD в месяц
-60%
0
0
USD
909
AUD
75
92%
4 378
54%
94%
0.72
-0.68
AUD
65%
1:30
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.