Всего трейдов:
4 378
Прибыльных трейдов:
2 386 (54.49%)
Убыточных трейдов:
1 992 (45.50%)
Лучший трейд:
171.10 AUD
Худший трейд:
-402.22 AUD
Общая прибыль:
8 063.95 AUD (354 885 pips)
Общий убыток:
-11 051.04 AUD (395 797 pips)
Макс. серия выигрышей:
79 (73.36 AUD)
Макс. прибыль в серии:
393.16 AUD (19)
Коэффициент Шарпа:
0.02
Торговая активность:
94.10%
Макс. загрузка депозита:
100.09%
Последний трейд:
23 часа
Трейдов в неделю:
83
Ср. время удержания:
5 часов
Фактор восстановления:
-0.91
Длинных трейдов:
2 624 (59.94%)
Коротких трейдов:
1 754 (40.06%)
Профит фактор:
0.73
Мат. ожидание:
-0.68 AUD
Средняя прибыль:
3.38 AUD
Средний убыток:
-5.55 AUD
Макс. серия проигрышей:
65 (-153.39 AUD)
Макс. убыток в серии:
-665.15 AUD (24)
Прирост в месяц:
-10.84%
Годовой прогноз:
-100.00%
Алготрейдинг:
92%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
3 082.49 AUD
Максимальная:
3 294.72 AUD (148.93%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
65.19% (3 160.35 AUD)
По эквити:
3.59% (31.88 AUD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD.a
|700
|EURNZD.a
|659
|GBPUSD.a
|451
|EURUSD.a
|379
|USDCAD.a
|296
|USDJPY.a
|290
|AUDUSD.a
|230
|AUDJPY.a
|137
|EURJPY.a
|125
|USDCHF.a
|122
|EURGBP.a
|122
|GBPJPY.a
|99
|EURCHF.a
|98
|AUDCAD.a
|89
|AUDCHF.a
|85
|EURAUD.a
|70
|GBPAUD.a
|70
|AUDNZD.a
|69
|NZDUSD.a
|47
|CHFJPY.a
|46
|AUDSGD.a
|38
|GBPNZD.a
|38
|GBPCHF.a
|26
|GBPCAD.a
|24
|CADCHF.a
|17
|CHFSGD.a
|17
|CADJPY.a
|12
|GBPSGD.a
|5
|EURSGD.a
|3
|EURCAD.a
|3
|XRPUSD.a
|2
|BCHUSD.a
|2
|UK100.a
|2
|NZDCAD.a
|1
|ETHUSD.a
|1
|DE40.a
|1
|NZDCHF.a
|1
|NZDJPY.a
|1
200 400 600
200 400 600
200 400 600
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD.a
|-356
|EURNZD.a
|-542
|GBPUSD.a
|-119
|EURUSD.a
|35
|USDCAD.a
|-215
|USDJPY.a
|-395
|AUDUSD.a
|-81
|AUDJPY.a
|-210
|EURJPY.a
|-326
|USDCHF.a
|-97
|EURGBP.a
|-53
|GBPJPY.a
|-22
|EURCHF.a
|-21
|AUDCAD.a
|18
|AUDCHF.a
|-47
|EURAUD.a
|34
|GBPAUD.a
|101
|AUDNZD.a
|-66
|NZDUSD.a
|12
|CHFJPY.a
|17
|AUDSGD.a
|2
|GBPNZD.a
|-11
|GBPCHF.a
|110
|GBPCAD.a
|21
|CADCHF.a
|-29
|CHFSGD.a
|-43
|CADJPY.a
|2
|GBPSGD.a
|4
|EURSGD.a
|-8
|EURCAD.a
|4
|XRPUSD.a
|0
|BCHUSD.a
|0
|UK100.a
|17
|NZDCAD.a
|-2
|ETHUSD.a
|-1
|DE40.a
|-4
|NZDCHF.a
|-1
|NZDJPY.a
|-1
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD.a
|-21K
|EURNZD.a
|19K
|GBPUSD.a
|3.6K
|EURUSD.a
|7.2K
|USDCAD.a
|-17K
|USDJPY.a
|-22K
|AUDUSD.a
|-7.7K
|AUDJPY.a
|-2.9K
|EURJPY.a
|-17K
|USDCHF.a
|-843
|EURGBP.a
|-1.1K
|GBPJPY.a
|3.6K
|EURCHF.a
|2.4K
|AUDCAD.a
|3.6K
|AUDCHF.a
|-3.2K
|EURAUD.a
|7.6K
|GBPAUD.a
|5.5K
|AUDNZD.a
|-4.4K
|NZDUSD.a
|1.1K
|CHFJPY.a
|4.4K
|AUDSGD.a
|359
|GBPNZD.a
|-3.9K
|GBPCHF.a
|2K
|GBPCAD.a
|1.2K
|CADCHF.a
|-2.2K
|CHFSGD.a
|-4.8K
|CADJPY.a
|57
|GBPSGD.a
|313
|EURSGD.a
|-174
|EURCAD.a
|459
|XRPUSD.a
|10
|BCHUSD.a
|1.2K
|UK100.a
|11K
|NZDCAD.a
|-202
|ETHUSD.a
|-4.4K
|DE40.a
|-2.7K
|NZDCHF.a
|-84
|NZDJPY.a
|-90
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
Лучший трейд: +171.10 AUD
Худший трейд: -402 AUD
Макс. серия выигрышей: 19
Макс. серия проигрышей: 24
Макс. прибыль в серии: +73.36 AUD
Макс. убыток в серии: -153.39 AUD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsAU-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
