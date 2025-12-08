SinaisSeções
Nabeel Bashir

Gold scalps

Nabeel Bashir
0 comentários
76 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2024 -60%
ICMarketsAU-Live
1:30
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
4 382
Negociações com lucro:
2 388 (54.49%)
Negociações com perda:
1 994 (45.50%)
Melhor negociação:
171.10 AUD
Pior negociação:
-402.22 AUD
Lucro bruto:
8 068.53 AUD (355 313 pips)
Perda bruta:
-11 051.56 AUD (395 797 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
79 (73.36 AUD)
Máximo lucro consecutivo:
393.16 AUD (19)
Índice de Sharpe:
0.02
Atividade de negociação:
95.35%
Depósito máximo carregado:
100.09%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
48
Tempo médio de espera:
5 horas
Fator de recuperação:
-0.91
Negociações longas:
2 624 (59.88%)
Negociações curtas:
1 758 (40.12%)
Fator de lucro:
0.73
Valor esperado:
-0.68 AUD
Lucro médio:
3.38 AUD
Perda média:
-5.54 AUD
Máximo de perdas consecutivas:
65 (-153.39 AUD)
Máxima perda consecutiva:
-665.15 AUD (24)
Crescimento mensal:
-15.00%
Previsão anual:
-100.00%
Algotrading:
92%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
3 082.49 AUD
Máximo:
3 294.72 AUD (148.93%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
65.19% (3 160.35 AUD)
Pelo Capital Líquido:
3.59% (31.88 AUD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD.a 700
EURNZD.a 659
GBPUSD.a 451
EURUSD.a 379
USDCAD.a 299
USDJPY.a 290
AUDUSD.a 230
AUDJPY.a 137
EURJPY.a 125
USDCHF.a 122
EURGBP.a 122
GBPJPY.a 99
EURCHF.a 98
AUDCAD.a 89
AUDCHF.a 85
EURAUD.a 70
GBPAUD.a 70
AUDNZD.a 69
NZDUSD.a 48
CHFJPY.a 46
AUDSGD.a 38
GBPNZD.a 38
GBPCHF.a 26
GBPCAD.a 24
CADCHF.a 17
CHFSGD.a 17
CADJPY.a 12
GBPSGD.a 5
EURSGD.a 3
EURCAD.a 3
XRPUSD.a 2
BCHUSD.a 2
UK100.a 2
NZDCAD.a 1
ETHUSD.a 1
DE40.a 1
NZDCHF.a 1
NZDJPY.a 1
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD.a -356
EURNZD.a -542
GBPUSD.a -119
EURUSD.a 35
USDCAD.a -215
USDJPY.a -395
AUDUSD.a -81
AUDJPY.a -210
EURJPY.a -326
USDCHF.a -97
EURGBP.a -53
GBPJPY.a -22
EURCHF.a -21
AUDCAD.a 18
AUDCHF.a -47
EURAUD.a 34
GBPAUD.a 101
AUDNZD.a -66
NZDUSD.a 14
CHFJPY.a 17
AUDSGD.a 2
GBPNZD.a -11
GBPCHF.a 110
GBPCAD.a 21
CADCHF.a -29
CHFSGD.a -43
CADJPY.a 2
GBPSGD.a 4
EURSGD.a -8
EURCAD.a 4
XRPUSD.a 0
BCHUSD.a 0
UK100.a 17
NZDCAD.a -2
ETHUSD.a -1
DE40.a -4
NZDCHF.a -1
NZDJPY.a -1
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD.a -21K
EURNZD.a 19K
GBPUSD.a 3.6K
EURUSD.a 7.2K
USDCAD.a -16K
USDJPY.a -22K
AUDUSD.a -7.7K
AUDJPY.a -2.9K
EURJPY.a -17K
USDCHF.a -843
EURGBP.a -1.1K
GBPJPY.a 3.6K
EURCHF.a 2.4K
AUDCAD.a 3.6K
AUDCHF.a -3.2K
EURAUD.a 7.6K
GBPAUD.a 5.5K
AUDNZD.a -4.4K
NZDUSD.a 1.3K
CHFJPY.a 4.4K
AUDSGD.a 359
GBPNZD.a -3.9K
GBPCHF.a 2K
GBPCAD.a 1.2K
CADCHF.a -2.2K
CHFSGD.a -4.8K
CADJPY.a 57
GBPSGD.a 313
EURSGD.a -174
EURCAD.a 459
XRPUSD.a 10
BCHUSD.a 1.2K
UK100.a 11K
NZDCAD.a -202
ETHUSD.a -4.4K
DE40.a -2.7K
NZDCHF.a -84
NZDJPY.a -90
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +171.10 AUD
Pior negociação: -402 AUD
Máximo de vitórias consecutivas: 19
Máximo de perdas consecutivas: 24
Máximo lucro consecutivo: +73.36 AUD
Máxima perda consecutiva: -153.39 AUD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ICMarketsAU-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

Sem comentários
2025.12.19 01:14
Share of trading days is too low
2025.12.12 17:35
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.12 16:32
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.12 15:32
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.09 13:07
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.08 13:26
Trading operations on the account were performed for only 74 days. This comprises 14.54% of days out of the 509 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.08 13:26
A large drawdown may occur on the account again
