Negociações:
4 382
Negociações com lucro:
2 388 (54.49%)
Negociações com perda:
1 994 (45.50%)
Melhor negociação:
171.10 AUD
Pior negociação:
-402.22 AUD
Lucro bruto:
8 068.53 AUD (355 313 pips)
Perda bruta:
-11 051.56 AUD (395 797 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
79 (73.36 AUD)
Máximo lucro consecutivo:
393.16 AUD (19)
Índice de Sharpe:
0.02
Atividade de negociação:
95.35%
Depósito máximo carregado:
100.09%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
48
Tempo médio de espera:
5 horas
Fator de recuperação:
-0.91
Negociações longas:
2 624 (59.88%)
Negociações curtas:
1 758 (40.12%)
Fator de lucro:
0.73
Valor esperado:
-0.68 AUD
Lucro médio:
3.38 AUD
Perda média:
-5.54 AUD
Máximo de perdas consecutivas:
65 (-153.39 AUD)
Máxima perda consecutiva:
-665.15 AUD (24)
Crescimento mensal:
-15.00%
Previsão anual:
-100.00%
Algotrading:
92%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
3 082.49 AUD
Máximo:
3 294.72 AUD (148.93%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
65.19% (3 160.35 AUD)
Pelo Capital Líquido:
3.59% (31.88 AUD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD.a
|700
|EURNZD.a
|659
|GBPUSD.a
|451
|EURUSD.a
|379
|USDCAD.a
|299
|USDJPY.a
|290
|AUDUSD.a
|230
|AUDJPY.a
|137
|EURJPY.a
|125
|USDCHF.a
|122
|EURGBP.a
|122
|GBPJPY.a
|99
|EURCHF.a
|98
|AUDCAD.a
|89
|AUDCHF.a
|85
|EURAUD.a
|70
|GBPAUD.a
|70
|AUDNZD.a
|69
|NZDUSD.a
|48
|CHFJPY.a
|46
|AUDSGD.a
|38
|GBPNZD.a
|38
|GBPCHF.a
|26
|GBPCAD.a
|24
|CADCHF.a
|17
|CHFSGD.a
|17
|CADJPY.a
|12
|GBPSGD.a
|5
|EURSGD.a
|3
|EURCAD.a
|3
|XRPUSD.a
|2
|BCHUSD.a
|2
|UK100.a
|2
|NZDCAD.a
|1
|ETHUSD.a
|1
|DE40.a
|1
|NZDCHF.a
|1
|NZDJPY.a
|1
200 400 600
200 400 600
200 400 600
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD.a
|-356
|EURNZD.a
|-542
|GBPUSD.a
|-119
|EURUSD.a
|35
|USDCAD.a
|-215
|USDJPY.a
|-395
|AUDUSD.a
|-81
|AUDJPY.a
|-210
|EURJPY.a
|-326
|USDCHF.a
|-97
|EURGBP.a
|-53
|GBPJPY.a
|-22
|EURCHF.a
|-21
|AUDCAD.a
|18
|AUDCHF.a
|-47
|EURAUD.a
|34
|GBPAUD.a
|101
|AUDNZD.a
|-66
|NZDUSD.a
|14
|CHFJPY.a
|17
|AUDSGD.a
|2
|GBPNZD.a
|-11
|GBPCHF.a
|110
|GBPCAD.a
|21
|CADCHF.a
|-29
|CHFSGD.a
|-43
|CADJPY.a
|2
|GBPSGD.a
|4
|EURSGD.a
|-8
|EURCAD.a
|4
|XRPUSD.a
|0
|BCHUSD.a
|0
|UK100.a
|17
|NZDCAD.a
|-2
|ETHUSD.a
|-1
|DE40.a
|-4
|NZDCHF.a
|-1
|NZDJPY.a
|-1
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD.a
|-21K
|EURNZD.a
|19K
|GBPUSD.a
|3.6K
|EURUSD.a
|7.2K
|USDCAD.a
|-16K
|USDJPY.a
|-22K
|AUDUSD.a
|-7.7K
|AUDJPY.a
|-2.9K
|EURJPY.a
|-17K
|USDCHF.a
|-843
|EURGBP.a
|-1.1K
|GBPJPY.a
|3.6K
|EURCHF.a
|2.4K
|AUDCAD.a
|3.6K
|AUDCHF.a
|-3.2K
|EURAUD.a
|7.6K
|GBPAUD.a
|5.5K
|AUDNZD.a
|-4.4K
|NZDUSD.a
|1.3K
|CHFJPY.a
|4.4K
|AUDSGD.a
|359
|GBPNZD.a
|-3.9K
|GBPCHF.a
|2K
|GBPCAD.a
|1.2K
|CADCHF.a
|-2.2K
|CHFSGD.a
|-4.8K
|CADJPY.a
|57
|GBPSGD.a
|313
|EURSGD.a
|-174
|EURCAD.a
|459
|XRPUSD.a
|10
|BCHUSD.a
|1.2K
|UK100.a
|11K
|NZDCAD.a
|-202
|ETHUSD.a
|-4.4K
|DE40.a
|-2.7K
|NZDCHF.a
|-84
|NZDJPY.a
|-90
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ICMarketsAU-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
