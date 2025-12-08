- Growth
- Balance
- Equity
- Drawdown
Trades:
4 378
Profit Trades:
2 386 (54.49%)
Loss Trades:
1 992 (45.50%)
Best trade:
171.10 AUD
Worst trade:
-402.22 AUD
Gross Profit:
8 063.95 AUD (354 885 pips)
Gross Loss:
-11 050.54 AUD (395 797 pips)
Maximum consecutive wins:
79 (73.36 AUD)
Maximal consecutive profit:
393.16 AUD (19)
Sharpe Ratio:
0.02
Trading activity:
94.10%
Max deposit load:
100.09%
Latest trade:
2 hours ago
Trades per week:
79
Avg holding time:
5 hours
Recovery Factor:
-0.91
Long Trades:
2 624 (59.94%)
Short Trades:
1 754 (40.06%)
Profit Factor:
0.73
Expected Payoff:
-0.68 AUD
Average Profit:
3.38 AUD
Average Loss:
-5.55 AUD
Maximum consecutive losses:
65 (-153.39 AUD)
Maximal consecutive loss:
-665.15 AUD (24)
Monthly growth:
-10.84%
Annual Forecast:
-100.00%
Algo trading:
92%
Drawdown by balance:
Absolute:
3 082.49 AUD
Maximal:
3 294.72 AUD (148.93%)
Relative drawdown:
By Balance:
65.19% (3 160.35 AUD)
By Equity:
3.59% (31.88 AUD)
Distribution
|Symbol
|Deals
|Sell
|Buy
|XAUUSD.a
|700
|EURNZD.a
|659
|GBPUSD.a
|451
|EURUSD.a
|379
|USDCAD.a
|296
|USDJPY.a
|290
|AUDUSD.a
|230
|AUDJPY.a
|137
|EURJPY.a
|125
|USDCHF.a
|122
|EURGBP.a
|122
|GBPJPY.a
|99
|EURCHF.a
|98
|AUDCAD.a
|89
|AUDCHF.a
|85
|EURAUD.a
|70
|GBPAUD.a
|70
|AUDNZD.a
|69
|NZDUSD.a
|47
|CHFJPY.a
|46
|AUDSGD.a
|38
|GBPNZD.a
|38
|GBPCHF.a
|26
|GBPCAD.a
|24
|CADCHF.a
|17
|CHFSGD.a
|17
|CADJPY.a
|12
|GBPSGD.a
|5
|EURSGD.a
|3
|EURCAD.a
|3
|XRPUSD.a
|2
|BCHUSD.a
|2
|UK100.a
|2
|NZDCAD.a
|1
|ETHUSD.a
|1
|DE40.a
|1
|NZDCHF.a
|1
|NZDJPY.a
|1
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Symbol
|Gross Profit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD.a
|-356
|EURNZD.a
|-542
|GBPUSD.a
|-119
|EURUSD.a
|35
|USDCAD.a
|-215
|USDJPY.a
|-395
|AUDUSD.a
|-81
|AUDJPY.a
|-210
|EURJPY.a
|-326
|USDCHF.a
|-97
|EURGBP.a
|-53
|GBPJPY.a
|-22
|EURCHF.a
|-21
|AUDCAD.a
|18
|AUDCHF.a
|-47
|EURAUD.a
|34
|GBPAUD.a
|101
|AUDNZD.a
|-66
|NZDUSD.a
|12
|CHFJPY.a
|17
|AUDSGD.a
|2
|GBPNZD.a
|-11
|GBPCHF.a
|110
|GBPCAD.a
|21
|CADCHF.a
|-29
|CHFSGD.a
|-43
|CADJPY.a
|2
|GBPSGD.a
|4
|EURSGD.a
|-8
|EURCAD.a
|4
|XRPUSD.a
|0
|BCHUSD.a
|0
|UK100.a
|17
|NZDCAD.a
|-2
|ETHUSD.a
|-1
|DE40.a
|-4
|NZDCHF.a
|-1
|NZDJPY.a
|-1
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Symbol
|Gross Profit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD.a
|-21K
|EURNZD.a
|19K
|GBPUSD.a
|3.6K
|EURUSD.a
|7.2K
|USDCAD.a
|-17K
|USDJPY.a
|-22K
|AUDUSD.a
|-7.7K
|AUDJPY.a
|-2.9K
|EURJPY.a
|-17K
|USDCHF.a
|-843
|EURGBP.a
|-1.1K
|GBPJPY.a
|3.6K
|EURCHF.a
|2.4K
|AUDCAD.a
|3.6K
|AUDCHF.a
|-3.2K
|EURAUD.a
|7.6K
|GBPAUD.a
|5.5K
|AUDNZD.a
|-4.4K
|NZDUSD.a
|1.1K
|CHFJPY.a
|4.4K
|AUDSGD.a
|359
|GBPNZD.a
|-3.9K
|GBPCHF.a
|2K
|GBPCAD.a
|1.2K
|CADCHF.a
|-2.2K
|CHFSGD.a
|-4.8K
|CADJPY.a
|57
|GBPSGD.a
|313
|EURSGD.a
|-174
|EURCAD.a
|459
|XRPUSD.a
|10
|BCHUSD.a
|1.2K
|UK100.a
|11K
|NZDCAD.a
|-202
|ETHUSD.a
|-4.4K
|DE40.a
|-2.7K
|NZDCHF.a
|-84
|NZDJPY.a
|-90
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Deposit load
- Drawdown
Best trade: +171.10 AUD
Worst trade: -402 AUD
Maximum consecutive wins: 19
Maximum consecutive losses: 24
Maximal consecutive profit: +73.36 AUD
Maximal consecutive loss: -153.39 AUD
The average slippage based on execution statistics on real accounts of various brokers is specified in pips. It depends on the difference between the provider's quotes from "ICMarketsAU-Live" and the subscriber's quotes, as well as on order execution delays. Lower values mean better quality of copying.
No data
No reviews
