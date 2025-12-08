SignalsSections
Nabeel Bashir

Gold scalps

Nabeel Bashir
0 reviews
75 weeks
0 / 0 USD
growth since 2024 -60%
ICMarketsAU-Live
1:30
  • Growth
  • Balance
  • Equity
  • Drawdown
Trades:
4 378
Profit Trades:
2 386 (54.49%)
Loss Trades:
1 992 (45.50%)
Best trade:
171.10 AUD
Worst trade:
-402.22 AUD
Gross Profit:
8 063.95 AUD (354 885 pips)
Gross Loss:
-11 050.54 AUD (395 797 pips)
Maximum consecutive wins:
79 (73.36 AUD)
Maximal consecutive profit:
393.16 AUD (19)
Sharpe Ratio:
0.02
Trading activity:
94.10%
Max deposit load:
100.09%
Latest trade:
2 hours ago
Trades per week:
79
Avg holding time:
5 hours
Recovery Factor:
-0.91
Long Trades:
2 624 (59.94%)
Short Trades:
1 754 (40.06%)
Profit Factor:
0.73
Expected Payoff:
-0.68 AUD
Average Profit:
3.38 AUD
Average Loss:
-5.55 AUD
Maximum consecutive losses:
65 (-153.39 AUD)
Maximal consecutive loss:
-665.15 AUD (24)
Monthly growth:
-10.84%
Annual Forecast:
-100.00%
Algo trading:
92%
Drawdown by balance:
Absolute:
3 082.49 AUD
Maximal:
3 294.72 AUD (148.93%)
Relative drawdown:
By Balance:
65.19% (3 160.35 AUD)
By Equity:
3.59% (31.88 AUD)

Distribution

Symbol Deals Sell Buy
XAUUSD.a 700
EURNZD.a 659
GBPUSD.a 451
EURUSD.a 379
USDCAD.a 296
USDJPY.a 290
AUDUSD.a 230
AUDJPY.a 137
EURJPY.a 125
USDCHF.a 122
EURGBP.a 122
GBPJPY.a 99
EURCHF.a 98
AUDCAD.a 89
AUDCHF.a 85
EURAUD.a 70
GBPAUD.a 70
AUDNZD.a 69
NZDUSD.a 47
CHFJPY.a 46
AUDSGD.a 38
GBPNZD.a 38
GBPCHF.a 26
GBPCAD.a 24
CADCHF.a 17
CHFSGD.a 17
CADJPY.a 12
GBPSGD.a 5
EURSGD.a 3
EURCAD.a 3
XRPUSD.a 2
BCHUSD.a 2
UK100.a 2
NZDCAD.a 1
ETHUSD.a 1
DE40.a 1
NZDCHF.a 1
NZDJPY.a 1
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Symbol Gross Profit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD.a -356
EURNZD.a -542
GBPUSD.a -119
EURUSD.a 35
USDCAD.a -215
USDJPY.a -395
AUDUSD.a -81
AUDJPY.a -210
EURJPY.a -326
USDCHF.a -97
EURGBP.a -53
GBPJPY.a -22
EURCHF.a -21
AUDCAD.a 18
AUDCHF.a -47
EURAUD.a 34
GBPAUD.a 101
AUDNZD.a -66
NZDUSD.a 12
CHFJPY.a 17
AUDSGD.a 2
GBPNZD.a -11
GBPCHF.a 110
GBPCAD.a 21
CADCHF.a -29
CHFSGD.a -43
CADJPY.a 2
GBPSGD.a 4
EURSGD.a -8
EURCAD.a 4
XRPUSD.a 0
BCHUSD.a 0
UK100.a 17
NZDCAD.a -2
ETHUSD.a -1
DE40.a -4
NZDCHF.a -1
NZDJPY.a -1
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Symbol Gross Profit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD.a -21K
EURNZD.a 19K
GBPUSD.a 3.6K
EURUSD.a 7.2K
USDCAD.a -17K
USDJPY.a -22K
AUDUSD.a -7.7K
AUDJPY.a -2.9K
EURJPY.a -17K
USDCHF.a -843
EURGBP.a -1.1K
GBPJPY.a 3.6K
EURCHF.a 2.4K
AUDCAD.a 3.6K
AUDCHF.a -3.2K
EURAUD.a 7.6K
GBPAUD.a 5.5K
AUDNZD.a -4.4K
NZDUSD.a 1.1K
CHFJPY.a 4.4K
AUDSGD.a 359
GBPNZD.a -3.9K
GBPCHF.a 2K
GBPCAD.a 1.2K
CADCHF.a -2.2K
CHFSGD.a -4.8K
CADJPY.a 57
GBPSGD.a 313
EURSGD.a -174
EURCAD.a 459
XRPUSD.a 10
BCHUSD.a 1.2K
UK100.a 11K
NZDCAD.a -202
ETHUSD.a -4.4K
DE40.a -2.7K
NZDCHF.a -84
NZDJPY.a -90
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Deposit load
  • Drawdown
Best trade: +171.10 AUD
Worst trade: -402 AUD
Maximum consecutive wins: 19
Maximum consecutive losses: 24
Maximal consecutive profit: +73.36 AUD
Maximal consecutive loss: -153.39 AUD

The average slippage based on execution statistics on real accounts of various brokers is specified in pips. It depends on the difference between the provider's quotes from "ICMarketsAU-Live" and the subscriber's quotes, as well as on order execution delays. Lower values mean better quality of copying.

No data

No reviews
2025.12.19 01:14
Share of trading days is too low
2025.12.12 17:35
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.12 16:32
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.12 15:32
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.09 13:07
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.08 13:26
Trading operations on the account were performed for only 74 days. This comprises 14.54% of days out of the 509 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.08 13:26
A large drawdown may occur on the account again
