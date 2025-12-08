シグナルセクション
Gold scalps

Nabeel Bashir
レビュー0件
76週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2024 -60%
ICMarketsAU-Live
1:30
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
4 382
利益トレード:
2 388 (54.49%)
損失トレード:
1 994 (45.50%)
ベストトレード:
171.10 AUD
最悪のトレード:
-402.22 AUD
総利益:
8 068.53 AUD (355 313 pips)
総損失:
-11 051.56 AUD (395 797 pips)
最大連続の勝ち:
79 (73.36 AUD)
最大連続利益:
393.16 AUD (19)
シャープレシオ:
0.02
取引アクティビティ:
95.35%
最大入金額:
100.09%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
48
平均保有時間:
5 時間
リカバリーファクター:
-0.91
長いトレード:
2 624 (59.88%)
短いトレード:
1 758 (40.12%)
プロフィットファクター:
0.73
期待されたペイオフ:
-0.68 AUD
平均利益:
3.38 AUD
平均損失:
-5.54 AUD
最大連続の負け:
65 (-153.39 AUD)
最大連続損失:
-665.15 AUD (24)
月間成長:
-15.00%
年間予想:
-100.00%
アルゴリズム取引:
92%
残高によるドローダウン:
絶対:
3 082.49 AUD
最大の:
3 294.72 AUD (148.93%)
比較ドローダウン:
残高による:
65.19% (3 160.35 AUD)
エクイティによる:
3.59% (31.88 AUD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD.a 700
EURNZD.a 659
GBPUSD.a 451
EURUSD.a 379
USDCAD.a 299
USDJPY.a 290
AUDUSD.a 230
AUDJPY.a 137
EURJPY.a 125
USDCHF.a 122
EURGBP.a 122
GBPJPY.a 99
EURCHF.a 98
AUDCAD.a 89
AUDCHF.a 85
EURAUD.a 70
GBPAUD.a 70
AUDNZD.a 69
NZDUSD.a 48
CHFJPY.a 46
AUDSGD.a 38
GBPNZD.a 38
GBPCHF.a 26
GBPCAD.a 24
CADCHF.a 17
CHFSGD.a 17
CADJPY.a 12
GBPSGD.a 5
EURSGD.a 3
EURCAD.a 3
XRPUSD.a 2
BCHUSD.a 2
UK100.a 2
NZDCAD.a 1
ETHUSD.a 1
DE40.a 1
NZDCHF.a 1
NZDJPY.a 1
200 400 600
200 400 600
200 400 600
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD.a -356
EURNZD.a -542
GBPUSD.a -119
EURUSD.a 35
USDCAD.a -215
USDJPY.a -395
AUDUSD.a -81
AUDJPY.a -210
EURJPY.a -326
USDCHF.a -97
EURGBP.a -53
GBPJPY.a -22
EURCHF.a -21
AUDCAD.a 18
AUDCHF.a -47
EURAUD.a 34
GBPAUD.a 101
AUDNZD.a -66
NZDUSD.a 14
CHFJPY.a 17
AUDSGD.a 2
GBPNZD.a -11
GBPCHF.a 110
GBPCAD.a 21
CADCHF.a -29
CHFSGD.a -43
CADJPY.a 2
GBPSGD.a 4
EURSGD.a -8
EURCAD.a 4
XRPUSD.a 0
BCHUSD.a 0
UK100.a 17
NZDCAD.a -2
ETHUSD.a -1
DE40.a -4
NZDCHF.a -1
NZDJPY.a -1
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD.a -21K
EURNZD.a 19K
GBPUSD.a 3.6K
EURUSD.a 7.2K
USDCAD.a -16K
USDJPY.a -22K
AUDUSD.a -7.7K
AUDJPY.a -2.9K
EURJPY.a -17K
USDCHF.a -843
EURGBP.a -1.1K
GBPJPY.a 3.6K
EURCHF.a 2.4K
AUDCAD.a 3.6K
AUDCHF.a -3.2K
EURAUD.a 7.6K
GBPAUD.a 5.5K
AUDNZD.a -4.4K
NZDUSD.a 1.3K
CHFJPY.a 4.4K
AUDSGD.a 359
GBPNZD.a -3.9K
GBPCHF.a 2K
GBPCAD.a 1.2K
CADCHF.a -2.2K
CHFSGD.a -4.8K
CADJPY.a 57
GBPSGD.a 313
EURSGD.a -174
EURCAD.a 459
XRPUSD.a 10
BCHUSD.a 1.2K
UK100.a 11K
NZDCAD.a -202
ETHUSD.a -4.4K
DE40.a -2.7K
NZDCHF.a -84
NZDJPY.a -90
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +171.10 AUD
最悪のトレード: -402 AUD
最大連続の勝ち: 19
最大連続の負け: 24
最大連続利益: +73.36 AUD
最大連続損失: -153.39 AUD

レビューなし
2025.12.19 01:14
Share of trading days is too low
2025.12.12 17:35
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.12 16:32
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.12 15:32
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.09 13:07
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.08 13:26
Trading operations on the account were performed for only 74 days. This comprises 14.54% of days out of the 509 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.08 13:26
A large drawdown may occur on the account again
コピー

