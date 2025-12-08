SeñalesSecciones
Nabeel Bashir

Gold scalps

Nabeel Bashir
0 comentarios
76 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2024 -60%
ICMarketsAU-Live
1:30
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
4 382
Transacciones Rentables:
2 388 (54.49%)
Transacciones Irrentables:
1 994 (45.50%)
Mejor transacción:
171.10 AUD
Peor transacción:
-402.22 AUD
Beneficio Bruto:
8 068.53 AUD (355 313 pips)
Pérdidas Brutas:
-11 051.56 AUD (395 797 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
79 (73.36 AUD)
Beneficio máximo consecutivo:
393.16 AUD (19)
Ratio de Sharpe:
0.02
Actividad comercial:
95.35%
Carga máxima del depósito:
100.09%
Último trade:
4 horas
Trades a la semana:
48
Tiempo medio de espera:
5 horas
Factor de Recuperación:
-0.91
Transacciones Largas:
2 624 (59.88%)
Transacciones Cortas:
1 758 (40.12%)
Factor de Beneficio:
0.73
Beneficio Esperado:
-0.68 AUD
Beneficio medio:
3.38 AUD
Pérdidas medias:
-5.54 AUD
Máximo de pérdidas consecutivas:
65 (-153.39 AUD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-665.15 AUD (24)
Crecimiento al mes:
-15.00%
Pronóstico anual:
-100.00%
Trading algorítmico:
92%
Reducción de balance:
Absoluto:
3 082.49 AUD
Máxima:
3 294.72 AUD (148.93%)
Reducción relativa:
De balance:
65.19% (3 160.35 AUD)
De fondos:
3.59% (31.88 AUD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD.a 700
EURNZD.a 659
GBPUSD.a 451
EURUSD.a 379
USDCAD.a 299
USDJPY.a 290
AUDUSD.a 230
AUDJPY.a 137
EURJPY.a 125
USDCHF.a 122
EURGBP.a 122
GBPJPY.a 99
EURCHF.a 98
AUDCAD.a 89
AUDCHF.a 85
EURAUD.a 70
GBPAUD.a 70
AUDNZD.a 69
NZDUSD.a 48
CHFJPY.a 46
AUDSGD.a 38
GBPNZD.a 38
GBPCHF.a 26
GBPCAD.a 24
CADCHF.a 17
CHFSGD.a 17
CADJPY.a 12
GBPSGD.a 5
EURSGD.a 3
EURCAD.a 3
XRPUSD.a 2
BCHUSD.a 2
UK100.a 2
NZDCAD.a 1
ETHUSD.a 1
DE40.a 1
NZDCHF.a 1
NZDJPY.a 1
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD.a -356
EURNZD.a -542
GBPUSD.a -119
EURUSD.a 35
USDCAD.a -215
USDJPY.a -395
AUDUSD.a -81
AUDJPY.a -210
EURJPY.a -326
USDCHF.a -97
EURGBP.a -53
GBPJPY.a -22
EURCHF.a -21
AUDCAD.a 18
AUDCHF.a -47
EURAUD.a 34
GBPAUD.a 101
AUDNZD.a -66
NZDUSD.a 14
CHFJPY.a 17
AUDSGD.a 2
GBPNZD.a -11
GBPCHF.a 110
GBPCAD.a 21
CADCHF.a -29
CHFSGD.a -43
CADJPY.a 2
GBPSGD.a 4
EURSGD.a -8
EURCAD.a 4
XRPUSD.a 0
BCHUSD.a 0
UK100.a 17
NZDCAD.a -2
ETHUSD.a -1
DE40.a -4
NZDCHF.a -1
NZDJPY.a -1
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD.a -21K
EURNZD.a 19K
GBPUSD.a 3.6K
EURUSD.a 7.2K
USDCAD.a -16K
USDJPY.a -22K
AUDUSD.a -7.7K
AUDJPY.a -2.9K
EURJPY.a -17K
USDCHF.a -843
EURGBP.a -1.1K
GBPJPY.a 3.6K
EURCHF.a 2.4K
AUDCAD.a 3.6K
AUDCHF.a -3.2K
EURAUD.a 7.6K
GBPAUD.a 5.5K
AUDNZD.a -4.4K
NZDUSD.a 1.3K
CHFJPY.a 4.4K
AUDSGD.a 359
GBPNZD.a -3.9K
GBPCHF.a 2K
GBPCAD.a 1.2K
CADCHF.a -2.2K
CHFSGD.a -4.8K
CADJPY.a 57
GBPSGD.a 313
EURSGD.a -174
EURCAD.a 459
XRPUSD.a 10
BCHUSD.a 1.2K
UK100.a 11K
NZDCAD.a -202
ETHUSD.a -4.4K
DE40.a -2.7K
NZDCHF.a -84
NZDJPY.a -90
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +171.10 AUD
Peor transacción: -402 AUD
Máximo de ganancias consecutivas: 19
Máximo de pérdidas consecutivas: 24
Beneficio máximo consecutivo: +73.36 AUD
Pérdidas máximas consecutivas: -153.39 AUD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "ICMarketsAU-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

2025.12.19 01:14
Share of trading days is too low
2025.12.12 17:35
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.12 16:32
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.12 15:32
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.09 13:07
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.08 13:26
Trading operations on the account were performed for only 74 days. This comprises 14.54% of days out of the 509 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.08 13:26
A large drawdown may occur on the account again
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
Gold scalps
30 USD al mes
-60%
0
0
USD
913
AUD
76
92%
4 382
54%
95%
0.73
-0.68
AUD
65%
1:30
