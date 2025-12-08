- 成长
交易:
727
盈利交易:
475 (65.33%)
亏损交易:
252 (34.66%)
最好交易:
31.57 USD
最差交易:
-51.19 USD
毛利:
1 378.53 USD (42 752 pips)
毛利亏损:
-962.33 USD (26 179 pips)
最大连续赢利:
22 (53.84 USD)
最大连续盈利:
153.08 USD (12)
夏普比率:
0.10
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
19.99%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
216
平均持有时间:
7 小时
采收率:
3.43
长期交易:
372 (51.17%)
短期交易:
355 (48.83%)
利润因子:
1.43
预期回报:
0.57 USD
平均利润:
2.90 USD
平均损失:
-3.82 USD
最大连续失误:
8 (-81.93 USD)
最大连续亏损:
-87.12 USD (6)
每月增长:
41.62%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
121.23 USD (9.29%)
相对跌幅:
结余:
9.29% (121.23 USD)
净值:
41.01% (573.56 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|227
|EURUSD
|189
|NZDUSD
|160
|AUDUSD
|151
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|GBPUSD
|155
|EURUSD
|110
|NZDUSD
|86
|AUDUSD
|65
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|GBPUSD
|6K
|EURUSD
|4.2K
|NZDUSD
|4.1K
|AUDUSD
|2.7K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 RoboForex-ECN 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
InstaForex-Cent.com
|0.00 × 11
|
N1CapitalMarkets-Live
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live24
|0.00 × 14
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 5
|
TrioMarkets-Live Server
|0.00 × 2
|
BJPuhuizhongzhi-Live
|0.00 × 1
|
EGlobalTrade-Cent7
|0.00 × 2
|
Exness-Real3
|0.14 × 28
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.15 × 26
|
JustForex-Live
|0.18 × 82
|
RoboForexDE-ECN
|0.20 × 60
|
EightcapLtd-Real2
|0.25 × 72
|
IronFXBM-Real4
|0.25 × 147
|
Pepperstone-Demo01
|0.26 × 1112
|
RoboForexEU-ProCent
|0.28 × 98
|
Axiory-Live
|0.29 × 31
|
ICMarkets-Live20
|0.30 × 10
|
Exness-Real18
|0.31 × 16
|
Just2Trade-Real2
|0.33 × 384
|
RoboForexEU-ECN
|0.34 × 277
|
Tickmill-Live10
|0.35 × 106
|
ICMarkets-Live12
|0.35 × 120
|
Axi-US07-Live
|0.38 × 32
|
ICMarkets-Live18
|0.38 × 1329
|
FusionMarkets-Live 2
|0.38 × 26
