- 자본
- 축소
트레이드:
895
이익 거래:
583 (65.13%)
손실 거래:
312 (34.86%)
최고의 거래:
39.79 USD
최악의 거래:
-52.51 USD
총 수익:
1 973.20 USD (55 092 pips)
총 손실:
-1 658.45 USD (39 004 pips)
연속 최대 이익:
22 (53.84 USD)
연속 최대 이익:
198.22 USD (16)
샤프 비율:
0.05
거래 활동:
100.00%
최대 입금량:
19.99%
최근 거래:
3 시간 전
주별 거래 수:
174
평균 유지 시간:
14 시간
회복 요인:
0.88
롱(주식매수):
448 (50.06%)
숏(주식차입매도):
447 (49.94%)
수익 요인:
1.19
기대수익:
0.35 USD
평균 이익:
3.38 USD
평균 손실:
-5.32 USD
연속 최대 손실:
13 (-323.32 USD)
연속 최대 손실:
-323.32 USD (13)
월별 성장률:
25.84%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
357.14 USD (22.31%)
상대적 삭감:
잔고별:
22.31% (357.14 USD)
자본금별:
41.01% (573.56 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|279
|EURUSD
|233
|NZDUSD
|194
|AUDUSD
|189
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|GBPUSD
|111
|EURUSD
|133
|NZDUSD
|36
|AUDUSD
|34
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|GBPUSD
|5.6K
|EURUSD
|5.5K
|NZDUSD
|3.5K
|AUDUSD
|2.2K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +39.79 USD
최악의 거래: -53 USD
연속 최대 이익: 16
연속 최대 손실: 13
연속 최대 이익: +53.84 USD
연속 최대 손실: -323.32 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "RoboForex-ECN"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
InstaForex-Cent.com
|0.00 × 11
|
N1CapitalMarkets-Live
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live24
|0.00 × 14
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 5
|
TrioMarkets-Live Server
|0.00 × 2
|
BJPuhuizhongzhi-Live
|0.00 × 1
|
EGlobalTrade-Cent7
|0.00 × 2
|
Exness-Real3
|0.14 × 28
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.15 × 26
|
JustForex-Live
|0.18 × 82
|
RoboForexDE-ECN
|0.20 × 60
|
EightcapLtd-Real2
|0.25 × 72
|
IronFXBM-Real4
|0.25 × 147
|
Pepperstone-Demo01
|0.26 × 1112
|
RoboForexEU-ProCent
|0.28 × 98
|
Axiory-Live
|0.29 × 31
|
ICMarkets-Live20
|0.30 × 10
|
Exness-Real18
|0.31 × 16
|
Just2Trade-Real2
|0.33 × 384
|
RoboForexEU-ECN
|0.34 × 277
|
Tickmill-Live10
|0.35 × 106
|
ICMarkets-Live12
|0.35 × 120
|
Axi-US07-Live
|0.38 × 32
|
ICMarkets-Live18
|0.38 × 1329
|
FusionMarkets-Live 2
|0.38 × 26
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
31%
0
0
USD
USD
1.3K
USD
USD
5
100%
895
65%
100%
1.18
0.35
USD
USD
41%
1:500