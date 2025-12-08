- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
727
利益トレード:
475 (65.33%)
損失トレード:
252 (34.66%)
ベストトレード:
31.57 USD
最悪のトレード:
-51.19 USD
総利益:
1 378.53 USD (42 752 pips)
総損失:
-962.33 USD (26 179 pips)
最大連続の勝ち:
22 (53.84 USD)
最大連続利益:
153.08 USD (12)
シャープレシオ:
0.10
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
19.99%
最近のトレード:
4 日前
1週間当たりの取引:
211
平均保有時間:
7 時間
リカバリーファクター:
3.43
長いトレード:
372 (51.17%)
短いトレード:
355 (48.83%)
プロフィットファクター:
1.43
期待されたペイオフ:
0.57 USD
平均利益:
2.90 USD
平均損失:
-3.82 USD
最大連続の負け:
8 (-81.93 USD)
最大連続損失:
-87.12 USD (6)
月間成長:
41.62%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
121.23 USD (9.29%)
比較ドローダウン:
残高による:
9.29% (121.23 USD)
エクイティによる:
41.01% (573.56 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|227
|EURUSD
|189
|NZDUSD
|160
|AUDUSD
|151
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|GBPUSD
|155
|EURUSD
|110
|NZDUSD
|86
|AUDUSD
|65
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|GBPUSD
|6K
|EURUSD
|4.2K
|NZDUSD
|4.1K
|AUDUSD
|2.7K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +31.57 USD
最悪のトレード: -51 USD
最大連続の勝ち: 12
最大連続の負け: 6
最大連続利益: +53.84 USD
最大連続損失: -81.93 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"RoboForex-ECN"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
InstaForex-Cent.com
|0.00 × 11
|
N1CapitalMarkets-Live
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live24
|0.00 × 14
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 5
|
TrioMarkets-Live Server
|0.00 × 2
|
BJPuhuizhongzhi-Live
|0.00 × 1
|
EGlobalTrade-Cent7
|0.00 × 2
|
Exness-Real3
|0.14 × 28
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.15 × 26
|
JustForex-Live
|0.18 × 82
|
RoboForexDE-ECN
|0.20 × 60
|
EightcapLtd-Real2
|0.25 × 72
|
IronFXBM-Real4
|0.25 × 147
|
Pepperstone-Demo01
|0.26 × 1112
|
RoboForexEU-ProCent
|0.28 × 98
|
Axiory-Live
|0.29 × 31
|
ICMarkets-Live20
|0.30 × 10
|
Exness-Real18
|0.31 × 16
|
Just2Trade-Real2
|0.33 × 384
|
RoboForexEU-ECN
|0.34 × 277
|
Tickmill-Live10
|0.35 × 106
|
ICMarkets-Live12
|0.35 × 120
|
Axi-US07-Live
|0.38 × 32
|
ICMarkets-Live18
|0.38 × 1329
|
FusionMarkets-Live 2
|0.38 × 26
