シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / GoodSignals
Narek Chechanyan

GoodSignals

Narek Chechanyan
レビュー0件
信頼性
3週間
0 / 0 USD
成長(開始日): 2025 42%
RoboForex-ECN
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
727
利益トレード:
475 (65.33%)
損失トレード:
252 (34.66%)
ベストトレード:
31.57 USD
最悪のトレード:
-51.19 USD
総利益:
1 378.53 USD (42 752 pips)
総損失:
-962.33 USD (26 179 pips)
最大連続の勝ち:
22 (53.84 USD)
最大連続利益:
153.08 USD (12)
シャープレシオ:
0.10
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
19.99%
最近のトレード:
4 日前
1週間当たりの取引:
211
平均保有時間:
7 時間
リカバリーファクター:
3.43
長いトレード:
372 (51.17%)
短いトレード:
355 (48.83%)
プロフィットファクター:
1.43
期待されたペイオフ:
0.57 USD
平均利益:
2.90 USD
平均損失:
-3.82 USD
最大連続の負け:
8 (-81.93 USD)
最大連続損失:
-87.12 USD (6)
月間成長:
41.62%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
121.23 USD (9.29%)
比較ドローダウン:
残高による:
9.29% (121.23 USD)
エクイティによる:
41.01% (573.56 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
GBPUSD 227
EURUSD 189
NZDUSD 160
AUDUSD 151
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
GBPUSD 155
EURUSD 110
NZDUSD 86
AUDUSD 65
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
GBPUSD 6K
EURUSD 4.2K
NZDUSD 4.1K
AUDUSD 2.7K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +31.57 USD
最悪のトレード: -51 USD
最大連続の勝ち: 12
最大連続の負け: 6
最大連続利益: +53.84 USD
最大連続損失: -81.93 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"RoboForex-ECN"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

InstaForex-Cent.com
0.00 × 11
N1CapitalMarkets-Live
0.00 × 2
ICMarkets-Live24
0.00 × 14
ICMarketsSC-Live24
0.00 × 5
TrioMarkets-Live Server
0.00 × 2
BJPuhuizhongzhi-Live
0.00 × 1
EGlobalTrade-Cent7
0.00 × 2
Exness-Real3
0.14 × 28
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.15 × 26
JustForex-Live
0.18 × 82
RoboForexDE-ECN
0.20 × 60
EightcapLtd-Real2
0.25 × 72
IronFXBM-Real4
0.25 × 147
Pepperstone-Demo01
0.26 × 1112
RoboForexEU-ProCent
0.28 × 98
Axiory-Live
0.29 × 31
ICMarkets-Live20
0.30 × 10
Exness-Real18
0.31 × 16
Just2Trade-Real2
0.33 × 384
RoboForexEU-ECN
0.34 × 277
Tickmill-Live10
0.35 × 106
ICMarkets-Live12
0.35 × 120
Axi-US07-Live
0.38 × 32
ICMarkets-Live18
0.38 × 1329
FusionMarkets-Live 2
0.38 × 26
402 より多く...
レビューなし
2025.12.26 20:20
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.12.26 16:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.26 13:11
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.12.26 08:08
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 21:08
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 14:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 09:59
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.22 11:35
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.18 15:05
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.17 19:54
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.16 16:27
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.08 11:26
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
