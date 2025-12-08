СигналыРазделы
Narek Chechanyan

GoodSignals

Narek Chechanyan
0 отзывов
Надежность
3 недели
0 / 0 USD
прирост с 2025 42%
RoboForex-ECN
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
727
Прибыльных трейдов:
475 (65.33%)
Убыточных трейдов:
252 (34.66%)
Лучший трейд:
31.57 USD
Худший трейд:
-51.19 USD
Общая прибыль:
1 378.53 USD (42 752 pips)
Общий убыток:
-962.33 USD (26 179 pips)
Макс. серия выигрышей:
22 (53.84 USD)
Макс. прибыль в серии:
153.08 USD (12)
Коэффициент Шарпа:
0.10
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
19.99%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
216
Ср. время удержания:
7 часов
Фактор восстановления:
3.43
Длинных трейдов:
372 (51.17%)
Коротких трейдов:
355 (48.83%)
Профит фактор:
1.43
Мат. ожидание:
0.57 USD
Средняя прибыль:
2.90 USD
Средний убыток:
-3.82 USD
Макс. серия проигрышей:
8 (-81.93 USD)
Макс. убыток в серии:
-87.12 USD (6)
Прирост в месяц:
41.62%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
121.23 USD (9.29%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
9.29% (121.23 USD)
По эквити:
41.01% (573.56 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
GBPUSD 227
EURUSD 189
NZDUSD 160
AUDUSD 151
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
GBPUSD 155
EURUSD 110
NZDUSD 86
AUDUSD 65
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
GBPUSD 6K
EURUSD 4.2K
NZDUSD 4.1K
AUDUSD 2.7K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +31.57 USD
Худший трейд: -51 USD
Макс. серия выигрышей: 12
Макс. серия проигрышей: 6
Макс. прибыль в серии: +53.84 USD
Макс. убыток в серии: -81.93 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboForex-ECN" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

InstaForex-Cent.com
0.00 × 11
N1CapitalMarkets-Live
0.00 × 2
ICMarkets-Live24
0.00 × 14
ICMarketsSC-Live24
0.00 × 5
TrioMarkets-Live Server
0.00 × 2
BJPuhuizhongzhi-Live
0.00 × 1
EGlobalTrade-Cent7
0.00 × 2
Exness-Real3
0.14 × 28
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.15 × 26
JustForex-Live
0.18 × 82
RoboForexDE-ECN
0.20 × 60
EightcapLtd-Real2
0.25 × 72
IronFXBM-Real4
0.25 × 147
Pepperstone-Demo01
0.26 × 1112
RoboForexEU-ProCent
0.28 × 98
Axiory-Live
0.29 × 31
ICMarkets-Live20
0.30 × 10
Exness-Real18
0.31 × 16
Just2Trade-Real2
0.33 × 384
RoboForexEU-ECN
0.34 × 277
Tickmill-Live10
0.35 × 106
ICMarkets-Live12
0.35 × 120
Axi-US07-Live
0.38 × 32
ICMarkets-Live18
0.38 × 1329
FusionMarkets-Live 2
0.38 × 26
Нет отзывов
2025.12.23 21:08
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 14:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 09:59
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.22 11:35
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.18 15:05
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.17 19:54
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.16 16:27
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.08 11:26
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
