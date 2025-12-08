- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
727
Прибыльных трейдов:
475 (65.33%)
Убыточных трейдов:
252 (34.66%)
Лучший трейд:
31.57 USD
Худший трейд:
-51.19 USD
Общая прибыль:
1 378.53 USD (42 752 pips)
Общий убыток:
-962.33 USD (26 179 pips)
Макс. серия выигрышей:
22 (53.84 USD)
Макс. прибыль в серии:
153.08 USD (12)
Коэффициент Шарпа:
0.10
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
19.99%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
216
Ср. время удержания:
7 часов
Фактор восстановления:
3.43
Длинных трейдов:
372 (51.17%)
Коротких трейдов:
355 (48.83%)
Профит фактор:
1.43
Мат. ожидание:
0.57 USD
Средняя прибыль:
2.90 USD
Средний убыток:
-3.82 USD
Макс. серия проигрышей:
8 (-81.93 USD)
Макс. убыток в серии:
-87.12 USD (6)
Прирост в месяц:
41.62%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
121.23 USD (9.29%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
9.29% (121.23 USD)
По эквити:
41.01% (573.56 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|227
|EURUSD
|189
|NZDUSD
|160
|AUDUSD
|151
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|GBPUSD
|155
|EURUSD
|110
|NZDUSD
|86
|AUDUSD
|65
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|GBPUSD
|6K
|EURUSD
|4.2K
|NZDUSD
|4.1K
|AUDUSD
|2.7K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +31.57 USD
Худший трейд: -51 USD
Макс. серия выигрышей: 12
Макс. серия проигрышей: 6
Макс. прибыль в серии: +53.84 USD
Макс. убыток в серии: -81.93 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboForex-ECN" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
InstaForex-Cent.com
|0.00 × 11
|
N1CapitalMarkets-Live
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live24
|0.00 × 14
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 5
|
TrioMarkets-Live Server
|0.00 × 2
|
BJPuhuizhongzhi-Live
|0.00 × 1
|
EGlobalTrade-Cent7
|0.00 × 2
|
Exness-Real3
|0.14 × 28
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.15 × 26
|
JustForex-Live
|0.18 × 82
|
RoboForexDE-ECN
|0.20 × 60
|
EightcapLtd-Real2
|0.25 × 72
|
IronFXBM-Real4
|0.25 × 147
|
Pepperstone-Demo01
|0.26 × 1112
|
RoboForexEU-ProCent
|0.28 × 98
|
Axiory-Live
|0.29 × 31
|
ICMarkets-Live20
|0.30 × 10
|
Exness-Real18
|0.31 × 16
|
Just2Trade-Real2
|0.33 × 384
|
RoboForexEU-ECN
|0.34 × 277
|
Tickmill-Live10
|0.35 × 106
|
ICMarkets-Live12
|0.35 × 120
|
Axi-US07-Live
|0.38 × 32
|
ICMarkets-Live18
|0.38 × 1329
|
FusionMarkets-Live 2
|0.38 × 26
еще 402...Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Нет отзывов