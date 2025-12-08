- Büyüme
İşlemler:
126
Kârla kapanan işlemler:
80 (63.49%)
Zararla kapanan işlemler:
46 (36.51%)
En iyi işlem:
9.23 USD
En kötü işlem:
-9.92 USD
Brüt kâr:
139.29 USD (5 786 pips)
Brüt zarar:
-89.78 USD (2 787 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
16 (22.08 USD)
Maksimum ardışık kâr:
25.48 USD (5)
Sharpe oranı:
0.15
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
2.57%
En son işlem:
2 dakika önce
Hafta başına işlemler:
137
Ort. tutma süresi:
8 saat
Düzelme faktörü:
2.02
Alış işlemleri:
63 (50.00%)
Satış işlemleri:
63 (50.00%)
Kâr faktörü:
1.55
Beklenen getiri:
0.39 USD
Ortalama kâr:
1.74 USD
Ortalama zarar:
-1.95 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-7.88 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-13.29 USD (3)
Aylık büyüme:
4.95%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
24.56 USD (2.37%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
2.37% (24.56 USD)
Varlığa göre:
0.87% (9.14 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|40
|EURUSD
|31
|AUDUSD
|28
|NZDUSD
|27
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|GBPUSD
|26
|EURUSD
|13
|AUDUSD
|3
|NZDUSD
|7
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|GBPUSD
|1.4K
|EURUSD
|865
|AUDUSD
|280
|NZDUSD
|575
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +9.23 USD
En kötü işlem: -10 USD
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +22.08 USD
Maksimum ardışık zarar: -7.88 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-ECN" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
InstaForex-Cent.com
|0.00 × 11
|
N1CapitalMarkets-Live
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live24
|0.00 × 14
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 5
|
TrioMarkets-Live Server
|0.00 × 2
|
BJPuhuizhongzhi-Live
|0.00 × 1
|
EGlobalTrade-Cent7
|0.00 × 2
|
Exness-Real3
|0.14 × 28
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.15 × 26
|
JustForex-Live
|0.18 × 82
|
RoboForexDE-ECN
|0.20 × 60
|
EightcapLtd-Real2
|0.25 × 72
|
IronFXBM-Real4
|0.25 × 147
|
Pepperstone-Demo01
|0.26 × 1112
|
RoboForexEU-ProCent
|0.28 × 98
|
Axiory-Live
|0.29 × 31
|
ICMarkets-Live20
|0.30 × 10
|
Exness-Real18
|0.31 × 16
|
Just2Trade-Real2
|0.33 × 384
|
RoboForexEU-ECN
|0.34 × 277
|
Tickmill-Live10
|0.35 × 106
|
ICMarkets-Live12
|0.35 × 120
|
Axi-US07-Live
|0.38 × 32
|
ICMarkets-Live18
|0.38 × 1329
|
FusionMarkets-Live 2
|0.38 × 26
