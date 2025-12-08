SinyallerBölümler
Narek Chechanyan

GoodSignals

Narek Chechanyan
0 inceleme
Güvenilirlik
1 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 5%
RoboForex-ECN
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
126
Kârla kapanan işlemler:
80 (63.49%)
Zararla kapanan işlemler:
46 (36.51%)
En iyi işlem:
9.23 USD
En kötü işlem:
-9.92 USD
Brüt kâr:
139.29 USD (5 786 pips)
Brüt zarar:
-89.78 USD (2 787 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
16 (22.08 USD)
Maksimum ardışık kâr:
25.48 USD (5)
Sharpe oranı:
0.15
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
2.57%
En son işlem:
2 dakika önce
Hafta başına işlemler:
137
Ort. tutma süresi:
8 saat
Düzelme faktörü:
2.02
Alış işlemleri:
63 (50.00%)
Satış işlemleri:
63 (50.00%)
Kâr faktörü:
1.55
Beklenen getiri:
0.39 USD
Ortalama kâr:
1.74 USD
Ortalama zarar:
-1.95 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-7.88 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-13.29 USD (3)
Aylık büyüme:
4.95%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
24.56 USD (2.37%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
2.37% (24.56 USD)
Varlığa göre:
0.87% (9.14 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GBPUSD 40
EURUSD 31
AUDUSD 28
NZDUSD 27
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GBPUSD 26
EURUSD 13
AUDUSD 3
NZDUSD 7
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GBPUSD 1.4K
EURUSD 865
AUDUSD 280
NZDUSD 575
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +9.23 USD
En kötü işlem: -10 USD
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +22.08 USD
Maksimum ardışık zarar: -7.88 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-ECN" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

InstaForex-Cent.com
0.00 × 11
N1CapitalMarkets-Live
0.00 × 2
ICMarkets-Live24
0.00 × 14
ICMarketsSC-Live24
0.00 × 5
TrioMarkets-Live Server
0.00 × 2
BJPuhuizhongzhi-Live
0.00 × 1
EGlobalTrade-Cent7
0.00 × 2
Exness-Real3
0.14 × 28
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.15 × 26
JustForex-Live
0.18 × 82
RoboForexDE-ECN
0.20 × 60
EightcapLtd-Real2
0.25 × 72
IronFXBM-Real4
0.25 × 147
Pepperstone-Demo01
0.26 × 1112
RoboForexEU-ProCent
0.28 × 98
Axiory-Live
0.29 × 31
ICMarkets-Live20
0.30 × 10
Exness-Real18
0.31 × 16
Just2Trade-Real2
0.33 × 384
RoboForexEU-ECN
0.34 × 277
Tickmill-Live10
0.35 × 106
ICMarkets-Live12
0.35 × 120
Axi-US07-Live
0.38 × 32
ICMarkets-Live18
0.38 × 1329
FusionMarkets-Live 2
0.38 × 26
402 daha fazla...
İnceleme yok
2025.12.08 11:26
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
