Narek Chechanyan

GoodSignals

Narek Chechanyan
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
4 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 44%
RoboForex-ECN
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
730
Gewinntrades:
478 (65.47%)
Verlusttrades:
252 (34.52%)
Bester Trade:
31.57 USD
Schlechtester Trade:
-51.19 USD
Bruttoprofit:
1 398.01 USD (43 064 pips)
Bruttoverlust:
-962.33 USD (26 179 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
22 (53.84 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
172.56 USD (15)
Sharpe Ratio:
0.11
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
19.99%
Letzter Trade:
27 Minuten
Trades pro Woche:
24
Durchschn. Haltezeit:
7 Stunden
Erholungsfaktor:
3.59
Long-Positionen:
372 (50.96%)
Short-Positionen:
358 (49.04%)
Profit-Faktor:
1.45
Mathematische Gewinnerwartung:
0.60 USD
Durchschnittlicher Profit:
2.92 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-3.82 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
8 (-81.93 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-87.12 USD (6)
Wachstum pro Monat :
43.57%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
121.23 USD (9.29%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
9.29% (121.23 USD)
Kapital:
41.01% (573.56 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
GBPUSD 227
EURUSD 190
NZDUSD 162
AUDUSD 151
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
GBPUSD 155
EURUSD 111
NZDUSD 104
AUDUSD 65
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
GBPUSD 6K
EURUSD 4.2K
NZDUSD 4.4K
AUDUSD 2.7K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +31.57 USD
Schlechtester Trade: -51 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 15
Max. aufeinandergehende Verluste: 6
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +53.84 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -81.93 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "RoboForex-ECN" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

InstaForex-Cent.com
0.00 × 11
N1CapitalMarkets-Live
0.00 × 2
ICMarkets-Live24
0.00 × 14
ICMarketsSC-Live24
0.00 × 5
TrioMarkets-Live Server
0.00 × 2
BJPuhuizhongzhi-Live
0.00 × 1
EGlobalTrade-Cent7
0.00 × 2
Exness-Real3
0.14 × 28
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.15 × 26
JustForex-Live
0.18 × 82
RoboForexDE-ECN
0.20 × 60
EightcapLtd-Real2
0.25 × 72
IronFXBM-Real4
0.25 × 147
Pepperstone-Demo01
0.26 × 1112
RoboForexEU-ProCent
0.28 × 98
Axiory-Live
0.29 × 31
ICMarkets-Live20
0.30 × 10
Exness-Real18
0.31 × 16
Just2Trade-Real2
0.33 × 384
RoboForexEU-ECN
0.34 × 277
Tickmill-Live10
0.35 × 106
ICMarkets-Live12
0.35 × 120
Axi-US07-Live
0.38 × 32
ICMarkets-Live18
0.38 × 1329
FusionMarkets-Live 2
0.38 × 26
noch 402 ...
Keine Bewertungen
2025.12.29 05:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.26 20:20
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.12.26 16:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.26 13:11
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.12.26 08:08
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 21:08
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 14:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 09:59
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.22 11:35
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.18 15:05
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.17 19:54
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.16 16:27
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.08 11:26
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 4 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.