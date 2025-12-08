SinaisSeções
Narek Chechanyan

GoodSignals

Narek Chechanyan
0 comentários
Confiabilidade
3 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2025 42%
RoboForex-ECN
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
727
Negociações com lucro:
475 (65.33%)
Negociações com perda:
252 (34.66%)
Melhor negociação:
31.57 USD
Pior negociação:
-51.19 USD
Lucro bruto:
1 378.53 USD (42 752 pips)
Perda bruta:
-962.33 USD (26 179 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
22 (53.84 USD)
Máximo lucro consecutivo:
153.08 USD (12)
Índice de Sharpe:
0.10
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
19.99%
Último negócio:
4 dias atrás
Negociações por semana:
211
Tempo médio de espera:
7 horas
Fator de recuperação:
3.43
Negociações longas:
372 (51.17%)
Negociações curtas:
355 (48.83%)
Fator de lucro:
1.43
Valor esperado:
0.57 USD
Lucro médio:
2.90 USD
Perda média:
-3.82 USD
Máximo de perdas consecutivas:
8 (-81.93 USD)
Máxima perda consecutiva:
-87.12 USD (6)
Crescimento mensal:
41.62%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
121.23 USD (9.29%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
9.29% (121.23 USD)
Pelo Capital Líquido:
41.01% (573.56 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
GBPUSD 227
EURUSD 189
NZDUSD 160
AUDUSD 151
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
GBPUSD 155
EURUSD 110
NZDUSD 86
AUDUSD 65
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
GBPUSD 6K
EURUSD 4.2K
NZDUSD 4.1K
AUDUSD 2.7K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +31.57 USD
Pior negociação: -51 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 12
Máximo de perdas consecutivas: 6
Máximo lucro consecutivo: +53.84 USD
Máxima perda consecutiva: -81.93 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "RoboForex-ECN" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

InstaForex-Cent.com
0.00 × 11
N1CapitalMarkets-Live
0.00 × 2
ICMarkets-Live24
0.00 × 14
ICMarketsSC-Live24
0.00 × 5
TrioMarkets-Live Server
0.00 × 2
BJPuhuizhongzhi-Live
0.00 × 1
EGlobalTrade-Cent7
0.00 × 2
Exness-Real3
0.14 × 28
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.15 × 26
JustForex-Live
0.18 × 82
RoboForexDE-ECN
0.20 × 60
EightcapLtd-Real2
0.25 × 72
IronFXBM-Real4
0.25 × 147
Pepperstone-Demo01
0.26 × 1112
RoboForexEU-ProCent
0.28 × 98
Axiory-Live
0.29 × 31
ICMarkets-Live20
0.30 × 10
Exness-Real18
0.31 × 16
Just2Trade-Real2
0.33 × 384
RoboForexEU-ECN
0.34 × 277
Tickmill-Live10
0.35 × 106
ICMarkets-Live12
0.35 × 120
Axi-US07-Live
0.38 × 32
ICMarkets-Live18
0.38 × 1329
FusionMarkets-Live 2
0.38 × 26
402 mais ...
