- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
727
Negociações com lucro:
475 (65.33%)
Negociações com perda:
252 (34.66%)
Melhor negociação:
31.57 USD
Pior negociação:
-51.19 USD
Lucro bruto:
1 378.53 USD (42 752 pips)
Perda bruta:
-962.33 USD (26 179 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
22 (53.84 USD)
Máximo lucro consecutivo:
153.08 USD (12)
Índice de Sharpe:
0.10
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
19.99%
Último negócio:
4 dias atrás
Negociações por semana:
211
Tempo médio de espera:
7 horas
Fator de recuperação:
3.43
Negociações longas:
372 (51.17%)
Negociações curtas:
355 (48.83%)
Fator de lucro:
1.43
Valor esperado:
0.57 USD
Lucro médio:
2.90 USD
Perda média:
-3.82 USD
Máximo de perdas consecutivas:
8 (-81.93 USD)
Máxima perda consecutiva:
-87.12 USD (6)
Crescimento mensal:
41.62%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
121.23 USD (9.29%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
9.29% (121.23 USD)
Pelo Capital Líquido:
41.01% (573.56 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|227
|EURUSD
|189
|NZDUSD
|160
|AUDUSD
|151
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|GBPUSD
|155
|EURUSD
|110
|NZDUSD
|86
|AUDUSD
|65
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|GBPUSD
|6K
|EURUSD
|4.2K
|NZDUSD
|4.1K
|AUDUSD
|2.7K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +31.57 USD
Pior negociação: -51 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 12
Máximo de perdas consecutivas: 6
Máximo lucro consecutivo: +53.84 USD
Máxima perda consecutiva: -81.93 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "RoboForex-ECN" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
InstaForex-Cent.com
|0.00 × 11
|
N1CapitalMarkets-Live
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live24
|0.00 × 14
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 5
|
TrioMarkets-Live Server
|0.00 × 2
|
BJPuhuizhongzhi-Live
|0.00 × 1
|
EGlobalTrade-Cent7
|0.00 × 2
|
Exness-Real3
|0.14 × 28
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.15 × 26
|
JustForex-Live
|0.18 × 82
|
RoboForexDE-ECN
|0.20 × 60
|
EightcapLtd-Real2
|0.25 × 72
|
IronFXBM-Real4
|0.25 × 147
|
Pepperstone-Demo01
|0.26 × 1112
|
RoboForexEU-ProCent
|0.28 × 98
|
Axiory-Live
|0.29 × 31
|
ICMarkets-Live20
|0.30 × 10
|
Exness-Real18
|0.31 × 16
|
Just2Trade-Real2
|0.33 × 384
|
RoboForexEU-ECN
|0.34 × 277
|
Tickmill-Live10
|0.35 × 106
|
ICMarkets-Live12
|0.35 × 120
|
Axi-US07-Live
|0.38 × 32
|
ICMarkets-Live18
|0.38 × 1329
|
FusionMarkets-Live 2
|0.38 × 26
