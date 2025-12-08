SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / GoodSignals
Narek Chechanyan

GoodSignals

Narek Chechanyan
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 5%
RoboForex-ECN
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
122
Profit Trade:
76 (62.29%)
Loss Trade:
46 (37.70%)
Best Trade:
9.23 USD
Worst Trade:
-9.92 USD
Profitto lordo:
136.86 USD (5 628 pips)
Perdita lorda:
-89.78 USD (2 787 pips)
Vincite massime consecutive:
16 (22.08 USD)
Massimo profitto consecutivo:
25.48 USD (5)
Indice di Sharpe:
0.14
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
1.97%
Ultimo trade:
1 ora fa
Trade a settimana:
132
Tempo di attesa medio:
8 ore
Fattore di recupero:
1.92
Long Trade:
60 (49.18%)
Short Trade:
62 (50.82%)
Fattore di profitto:
1.52
Profitto previsto:
0.39 USD
Profitto medio:
1.80 USD
Perdita media:
-1.95 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-7.88 USD)
Massima perdita consecutiva:
-13.29 USD (3)
Crescita mensile:
4.71%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
24.56 USD (2.37%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
2.37% (24.56 USD)
Per equità:
0.65% (6.82 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GBPUSD 39
EURUSD 31
NZDUSD 26
AUDUSD 26
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GBPUSD 26
EURUSD 13
NZDUSD 5
AUDUSD 3
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GBPUSD 1.4K
EURUSD 865
NZDUSD 476
AUDUSD 226
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +9.23 USD
Worst Trade: -10 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +22.08 USD
Massima perdita consecutiva: -7.88 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-ECN" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

InstaForex-Cent.com
0.00 × 11
N1CapitalMarkets-Live
0.00 × 2
ICMarkets-Live24
0.00 × 14
ICMarketsSC-Live24
0.00 × 5
TrioMarkets-Live Server
0.00 × 2
BJPuhuizhongzhi-Live
0.00 × 1
EGlobalTrade-Cent7
0.00 × 2
Exness-Real3
0.14 × 28
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.15 × 26
JustForex-Live
0.18 × 82
RoboForexDE-ECN
0.20 × 60
EightcapLtd-Real2
0.25 × 72
IronFXBM-Real4
0.25 × 147
Pepperstone-Demo01
0.26 × 1112
RoboForexEU-ProCent
0.28 × 98
Axiory-Live
0.29 × 31
ICMarkets-Live20
0.30 × 10
Exness-Real18
0.31 × 16
Just2Trade-Real2
0.33 × 384
RoboForexEU-ECN
0.34 × 277
Tickmill-Live10
0.35 × 106
ICMarkets-Live12
0.35 × 120
Axi-US07-Live
0.38 × 32
ICMarkets-Live18
0.38 × 1329
FusionMarkets-Live 2
0.38 × 26
402 più
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
2025.12.08 11:26
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
GoodSignals
30USD al mese
5%
0
0
USD
1K
USD
1
100%
122
62%
100%
1.52
0.39
USD
2%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.