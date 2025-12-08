- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
122
Profit Trade:
76 (62.29%)
Loss Trade:
46 (37.70%)
Best Trade:
9.23 USD
Worst Trade:
-9.92 USD
Profitto lordo:
136.86 USD (5 628 pips)
Perdita lorda:
-89.78 USD (2 787 pips)
Vincite massime consecutive:
16 (22.08 USD)
Massimo profitto consecutivo:
25.48 USD (5)
Indice di Sharpe:
0.14
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
1.97%
Ultimo trade:
1 ora fa
Trade a settimana:
132
Tempo di attesa medio:
8 ore
Fattore di recupero:
1.92
Long Trade:
60 (49.18%)
Short Trade:
62 (50.82%)
Fattore di profitto:
1.52
Profitto previsto:
0.39 USD
Profitto medio:
1.80 USD
Perdita media:
-1.95 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-7.88 USD)
Massima perdita consecutiva:
-13.29 USD (3)
Crescita mensile:
4.71%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
24.56 USD (2.37%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
2.37% (24.56 USD)
Per equità:
0.65% (6.82 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|39
|EURUSD
|31
|NZDUSD
|26
|AUDUSD
|26
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GBPUSD
|26
|EURUSD
|13
|NZDUSD
|5
|AUDUSD
|3
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GBPUSD
|1.4K
|EURUSD
|865
|NZDUSD
|476
|AUDUSD
|226
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +9.23 USD
Worst Trade: -10 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +22.08 USD
Massima perdita consecutiva: -7.88 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-ECN" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
InstaForex-Cent.com
|0.00 × 11
|
N1CapitalMarkets-Live
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live24
|0.00 × 14
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 5
|
TrioMarkets-Live Server
|0.00 × 2
|
BJPuhuizhongzhi-Live
|0.00 × 1
|
EGlobalTrade-Cent7
|0.00 × 2
|
Exness-Real3
|0.14 × 28
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.15 × 26
|
JustForex-Live
|0.18 × 82
|
RoboForexDE-ECN
|0.20 × 60
|
EightcapLtd-Real2
|0.25 × 72
|
IronFXBM-Real4
|0.25 × 147
|
Pepperstone-Demo01
|0.26 × 1112
|
RoboForexEU-ProCent
|0.28 × 98
|
Axiory-Live
|0.29 × 31
|
ICMarkets-Live20
|0.30 × 10
|
Exness-Real18
|0.31 × 16
|
Just2Trade-Real2
|0.33 × 384
|
RoboForexEU-ECN
|0.34 × 277
|
Tickmill-Live10
|0.35 × 106
|
ICMarkets-Live12
|0.35 × 120
|
Axi-US07-Live
|0.38 × 32
|
ICMarkets-Live18
|0.38 × 1329
|
FusionMarkets-Live 2
|0.38 × 26
