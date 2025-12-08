SeñalesSecciones
Narek Chechanyan

GoodSignals

Narek Chechanyan
0 comentarios
Fiabilidad
3 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 42%
RoboForex-ECN
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
727
Transacciones Rentables:
475 (65.33%)
Transacciones Irrentables:
252 (34.66%)
Mejor transacción:
31.57 USD
Peor transacción:
-51.19 USD
Beneficio Bruto:
1 378.53 USD (42 752 pips)
Pérdidas Brutas:
-962.33 USD (26 179 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
22 (53.84 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
153.08 USD (12)
Ratio de Sharpe:
0.10
Actividad comercial:
100.00%
Carga máxima del depósito:
19.99%
Último trade:
3 días
Trades a la semana:
211
Tiempo medio de espera:
7 horas
Factor de Recuperación:
3.43
Transacciones Largas:
372 (51.17%)
Transacciones Cortas:
355 (48.83%)
Factor de Beneficio:
1.43
Beneficio Esperado:
0.57 USD
Beneficio medio:
2.90 USD
Pérdidas medias:
-3.82 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
8 (-81.93 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-87.12 USD (6)
Crecimiento al mes:
41.62%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
121.23 USD (9.29%)
Reducción relativa:
De balance:
9.29% (121.23 USD)
De fondos:
41.01% (573.56 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
GBPUSD 227
EURUSD 189
NZDUSD 160
AUDUSD 151
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
GBPUSD 155
EURUSD 110
NZDUSD 86
AUDUSD 65
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
GBPUSD 6K
EURUSD 4.2K
NZDUSD 4.1K
AUDUSD 2.7K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +31.57 USD
Peor transacción: -51 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 12
Máximo de pérdidas consecutivas: 6
Beneficio máximo consecutivo: +53.84 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -81.93 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "RoboForex-ECN" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

InstaForex-Cent.com
0.00 × 11
N1CapitalMarkets-Live
0.00 × 2
ICMarkets-Live24
0.00 × 14
ICMarketsSC-Live24
0.00 × 5
TrioMarkets-Live Server
0.00 × 2
BJPuhuizhongzhi-Live
0.00 × 1
EGlobalTrade-Cent7
0.00 × 2
Exness-Real3
0.14 × 28
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.15 × 26
JustForex-Live
0.18 × 82
RoboForexDE-ECN
0.20 × 60
EightcapLtd-Real2
0.25 × 72
IronFXBM-Real4
0.25 × 147
Pepperstone-Demo01
0.26 × 1112
RoboForexEU-ProCent
0.28 × 98
Axiory-Live
0.29 × 31
ICMarkets-Live20
0.30 × 10
Exness-Real18
0.31 × 16
Just2Trade-Real2
0.33 × 384
RoboForexEU-ECN
0.34 × 277
Tickmill-Live10
0.35 × 106
ICMarkets-Live12
0.35 × 120
Axi-US07-Live
0.38 × 32
ICMarkets-Live18
0.38 × 1329
FusionMarkets-Live 2
0.38 × 26
otros 402...
2025.12.26 20:20
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.12.26 16:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.26 13:11
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.12.26 08:08
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 21:08
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 14:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 09:59
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.22 11:35
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.18 15:05
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.17 19:54
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.16 16:27
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.08 11:26
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
