信号部分
信号 / MetaTrader 5 / USDJPY Swing Retraction 90 Pips
Ayslan Lima Garca

USDJPY Swing Retraction 90 Pips

Ayslan Lima Garca
0条评论
可靠性
3
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2025 14%
Tickmill-Live
1:200
查看详细统计，请 登录 或者 注册
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
21
盈利交易:
11 (52.38%)
亏损交易:
10 (47.62%)
最好交易:
7.58 EUR
最差交易:
-11.09 EUR
毛利:
53.43 EUR (7 932 pips)
毛利亏损:
-29.37 EUR (4 185 pips)
最大连续赢利:
3 (15.66 EUR)
最大连续盈利:
15.66 EUR (3)
夏普比率:
0.25
交易活动:
65.44%
最大入金加载:
7.32%
最近交易:
3 几天前
每周交易:
5
平均持有时间:
3 天
采收率:
0.98
长期交易:
14 (66.67%)
短期交易:
7 (33.33%)
利润因子:
1.82
预期回报:
1.15 EUR
平均利润:
4.86 EUR
平均损失:
-2.94 EUR
最大连续失误:
7 (-23.39 EUR)
最大连续亏损:
-23.39 EUR (7)
每月增长:
14.19%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
10.62 EUR
最大值:
24.52 EUR (8.76%)
相对跌幅:
结余:
8.76% (24.52 EUR)
净值:
1.73% (4.79 EUR)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
USDJPY 7
GBPUSD 4
EURUSD 4
CADJPY 2
AUDUSD 1
USDCAD 1
AUDJPY 1
GBPJPY 1
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
USDJPY 25
GBPUSD 15
EURUSD -4
CADJPY -7
AUDUSD 2
USDCAD -2
AUDJPY 0
GBPJPY -1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
USDJPY 4K
GBPUSD 1.6K
EURUSD -432
CADJPY -1.1K
AUDUSD 222
USDCAD -343
AUDJPY -13
GBPJPY -150
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +7.58 EUR
最差交易: -11 EUR
最大连续赢利: 3
最大连续失误: 7
最大连续盈利: +15.66 EUR
最大连续亏损: -23.39 EUR

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Tickmill-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

Aglobe-Live
0.00 × 4
Exness-MT5Real7
0.00 × 32
ValutradesSeychelles-Live
0.00 × 5
VTindex-MT5
0.00 × 4
Darwinex-Live
0.00 × 1
TickmillEU-Live
0.14 × 7
ICMarkets-MT5
0.25 × 4
RannForex-Server
0.29 × 7
Axiory-Live
0.30 × 33
GoMarkets-Live
0.31 × 16
FPMarkets-Live
0.40 × 5
ForexTimeFXTM-Live01
0.44 × 62
VantageInternational-Live 5
0.47 × 53
Exness-MT5Real9
0.48 × 27
AlpariEvrasia-Real01
0.50 × 2
itexsys-Platform
0.50 × 2
AronGroups-Server
0.57 × 7
ICMarketsSC-MT5
0.66 × 235
Exness-MT5Real8
0.74 × 430
DooTechnology-Live
0.75 × 269
FxPro-MT5 Live02
0.83 × 71
Pepperstone-MT5-Live01
0.95 × 172
VantageInternational-Live 4
1.00 × 2
Markets.com-Live
1.00 × 1
Exness-MT5Real12
1.04 × 57
77 更多...
查看详细统计，请 登录 或者 注册
Estratégia institucional de médio prazo focada no par USD/JPY.

Características principais:
• Operações apenas de retrações com gestão ativa de risco via hedge usando pares correlacionados
• Alvo médio por operação: 80–120 pips | Drawdown controlado e histórico real 
• Sem stop loss fixo na conta principal – proteção realizada através de hedge correlacionado (EUR/USD e/ou GBP/USD) quando necessário
• Todas as operações são registradas em conta real Tickmill Ltd (ECN/Pro) com spread flutuante real
• Gestão de posição baseada em análise técnica clássica: canais, suportes/resistências
• Entradas em ordens pendentes 

Perfil de risco/retorno:
• Rentabilidade média mensal 2025 até o momento: +18–35%
• Drawdown máximo histórico: 14.7%
• Fator de lucro médio: 2.8
• Ideal para investidores que buscam crescimento estável com proteção ativa em momentos de reversão forte do JPY

Acompanhe operações ao vivo e verifique o histórico completo.  
Investimento em forex envolve risco de capital. Resultados passados não garantem performance futura.
没有评论
2025.12.08 15:35
Share of trading days is too low
2025.12.08 14:36
Share of trading days is too low
2025.12.08 08:23
Trading operations on the account were performed for only 2 days. This comprises 13.33% of days out of the 15 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.08 08:23
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.08 08:23
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
查看详细统计，请 登录 或者 注册
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
USDJPY Swing Retraction 90 Pips
每月30 USD
14%
0
0
USD
108
EUR
3
0%
21
52%
65%
1.81
1.15
EUR
9%
1:200
复制

在MetaTrader中如何执行复制交易？请看视频教程

信号订阅允许您在一个月内复制提供商的交易。若要进行订阅工作，您应该使用MetaTrader 5交易程序端。

如果您还没有安装平台，您可以在这里下载