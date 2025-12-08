- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
21
Negociações com lucro:
11 (52.38%)
Negociações com perda:
10 (47.62%)
Melhor negociação:
7.58 EUR
Pior negociação:
-11.09 EUR
Lucro bruto:
53.43 EUR (7 932 pips)
Perda bruta:
-29.37 EUR (4 185 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
3 (15.66 EUR)
Máximo lucro consecutivo:
15.66 EUR (3)
Índice de Sharpe:
0.25
Atividade de negociação:
65.44%
Depósito máximo carregado:
7.32%
Último negócio:
5 dias atrás
Negociações por semana:
5
Tempo médio de espera:
3 dias
Fator de recuperação:
0.98
Negociações longas:
14 (66.67%)
Negociações curtas:
7 (33.33%)
Fator de lucro:
1.82
Valor esperado:
1.15 EUR
Lucro médio:
4.86 EUR
Perda média:
-2.94 EUR
Máximo de perdas consecutivas:
7 (-23.39 EUR)
Máxima perda consecutiva:
-23.39 EUR (7)
Crescimento mensal:
14.19%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
10.62 EUR
Máximo:
24.52 EUR (8.76%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
8.76% (24.52 EUR)
Pelo Capital Líquido:
1.73% (4.79 EUR)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|USDJPY
|7
|GBPUSD
|4
|EURUSD
|4
|CADJPY
|2
|AUDUSD
|1
|USDCAD
|1
|AUDJPY
|1
|GBPJPY
|1
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|USDJPY
|25
|GBPUSD
|15
|EURUSD
|-4
|CADJPY
|-7
|AUDUSD
|2
|USDCAD
|-2
|AUDJPY
|0
|GBPJPY
|-1
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|USDJPY
|4K
|GBPUSD
|1.6K
|EURUSD
|-432
|CADJPY
|-1.1K
|AUDUSD
|222
|USDCAD
|-343
|AUDJPY
|-13
|GBPJPY
|-150
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +7.58 EUR
Pior negociação: -11 EUR
Máximo de vitórias consecutivas: 3
Máximo de perdas consecutivas: 7
Máximo lucro consecutivo: +15.66 EUR
Máxima perda consecutiva: -23.39 EUR
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Tickmill-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Estratégia institucional de médio prazo focada no par USD/JPY.
Características principais:
• Operações apenas de retrações com gestão ativa de risco via hedge usando pares correlacionados
• Alvo médio por operação: 80–120 pips | Drawdown controlado e histórico real
• Sem stop loss fixo na conta principal – proteção realizada através de hedge correlacionado (EUR/USD e/ou GBP/USD) quando necessário
• Todas as operações são registradas em conta real Tickmill Ltd (ECN/Pro) com spread flutuante real
• Gestão de posição baseada em análise técnica clássica: canais, suportes/resistências
• Entradas em ordens pendentes
Perfil de risco/retorno:
• Rentabilidade média mensal 2025 até o momento: +18–35%
• Drawdown máximo histórico: 14.7%
• Fator de lucro médio: 2.8
• Ideal para investidores que buscam crescimento estável com proteção ativa em momentos de reversão forte do JPY
Acompanhe operações ao vivo e verifique o histórico completo.
Investimento em forex envolve risco de capital. Resultados passados não garantem performance futura.
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
14%
0
0
USD
USD
108
EUR
EUR
3
0%
21
52%
65%
1.81
1.15
EUR
EUR
9%
1:200