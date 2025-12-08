SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 5 / USDJPY Swing Retraction 90 Pips
Ayslan Lima Garca

USDJPY Swing Retraction 90 Pips

Ayslan Lima Garca
0 comentários
Confiabilidade
3 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2025 14%
Tickmill-Live
1:200
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
21
Negociações com lucro:
11 (52.38%)
Negociações com perda:
10 (47.62%)
Melhor negociação:
7.58 EUR
Pior negociação:
-11.09 EUR
Lucro bruto:
53.43 EUR (7 932 pips)
Perda bruta:
-29.37 EUR (4 185 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
3 (15.66 EUR)
Máximo lucro consecutivo:
15.66 EUR (3)
Índice de Sharpe:
0.25
Atividade de negociação:
65.44%
Depósito máximo carregado:
7.32%
Último negócio:
5 dias atrás
Negociações por semana:
5
Tempo médio de espera:
3 dias
Fator de recuperação:
0.98
Negociações longas:
14 (66.67%)
Negociações curtas:
7 (33.33%)
Fator de lucro:
1.82
Valor esperado:
1.15 EUR
Lucro médio:
4.86 EUR
Perda média:
-2.94 EUR
Máximo de perdas consecutivas:
7 (-23.39 EUR)
Máxima perda consecutiva:
-23.39 EUR (7)
Crescimento mensal:
14.19%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
10.62 EUR
Máximo:
24.52 EUR (8.76%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
8.76% (24.52 EUR)
Pelo Capital Líquido:
1.73% (4.79 EUR)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
USDJPY 7
GBPUSD 4
EURUSD 4
CADJPY 2
AUDUSD 1
USDCAD 1
AUDJPY 1
GBPJPY 1
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
USDJPY 25
GBPUSD 15
EURUSD -4
CADJPY -7
AUDUSD 2
USDCAD -2
AUDJPY 0
GBPJPY -1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
USDJPY 4K
GBPUSD 1.6K
EURUSD -432
CADJPY -1.1K
AUDUSD 222
USDCAD -343
AUDJPY -13
GBPJPY -150
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +7.58 EUR
Pior negociação: -11 EUR
Máximo de vitórias consecutivas: 3
Máximo de perdas consecutivas: 7
Máximo lucro consecutivo: +15.66 EUR
Máxima perda consecutiva: -23.39 EUR

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Tickmill-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Aglobe-Live
0.00 × 4
Exness-MT5Real7
0.00 × 32
ValutradesSeychelles-Live
0.00 × 5
VTindex-MT5
0.00 × 4
Darwinex-Live
0.00 × 1
TickmillEU-Live
0.14 × 7
ICMarkets-MT5
0.25 × 4
RannForex-Server
0.29 × 7
Axiory-Live
0.30 × 33
GoMarkets-Live
0.31 × 16
FPMarkets-Live
0.40 × 5
ForexTimeFXTM-Live01
0.44 × 62
Exness-MT5Real9
0.48 × 27
AlpariEvrasia-Real01
0.50 × 2
itexsys-Platform
0.50 × 2
AronGroups-Server
0.57 × 7
VantageInternational-Live 5
0.58 × 57
ICMarketsSC-MT5
0.66 × 235
Exness-MT5Real8
0.74 × 430
DooTechnology-Live
0.75 × 269
FxPro-MT5 Live02
0.83 × 71
Pepperstone-MT5-Live01
0.95 × 172
VantageInternational-Live 4
1.00 × 2
Markets.com-Live
1.00 × 1
Exness-MT5Real12
1.04 × 57
77 mais ...
Estratégia institucional de médio prazo focada no par USD/JPY.

Características principais:
• Operações apenas de retrações com gestão ativa de risco via hedge usando pares correlacionados
• Alvo médio por operação: 80–120 pips | Drawdown controlado e histórico real 
• Sem stop loss fixo na conta principal – proteção realizada através de hedge correlacionado (EUR/USD e/ou GBP/USD) quando necessário
• Todas as operações são registradas em conta real Tickmill Ltd (ECN/Pro) com spread flutuante real
• Gestão de posição baseada em análise técnica clássica: canais, suportes/resistências
• Entradas em ordens pendentes 

Perfil de risco/retorno:
• Rentabilidade média mensal 2025 até o momento: +18–35%
• Drawdown máximo histórico: 14.7%
• Fator de lucro médio: 2.8
• Ideal para investidores que buscam crescimento estável com proteção ativa em momentos de reversão forte do JPY

Acompanhe operações ao vivo e verifique o histórico completo.  
Investimento em forex envolve risco de capital. Resultados passados não garantem performance futura.
Sem comentários
2025.12.08 15:35
Share of trading days is too low
2025.12.08 14:36
Share of trading days is too low
2025.12.08 08:23
Trading operations on the account were performed for only 2 days. This comprises 13.33% of days out of the 15 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.08 08:23
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.08 08:23
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
USDJPY Swing Retraction 90 Pips
30 USD por mês
14%
0
0
USD
108
EUR
3
0%
21
52%
65%
1.81
1.15
EUR
9%
1:200
