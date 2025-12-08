SignalsSections
Signals / MetaTrader 5 / USDJPY Swing Retraction 90 Pips
Ayslan Lima Garca

USDJPY Swing Retraction 90 Pips

Ayslan Lima Garca
0 reviews
Reliability
3 weeks
0 / 0 USD
growth since 2025 14%
Tickmill-Live
1:200
  • Growth
  • Balance
  • Equity
  • Drawdown
Trades:
21
Profit Trades:
11 (52.38%)
Loss Trades:
10 (47.62%)
Best trade:
7.58 EUR
Worst trade:
-11.09 EUR
Gross Profit:
53.43 EUR (7 932 pips)
Gross Loss:
-29.37 EUR (4 185 pips)
Maximum consecutive wins:
3 (15.66 EUR)
Maximal consecutive profit:
15.66 EUR (3)
Sharpe Ratio:
0.25
Trading activity:
65.44%
Max deposit load:
7.32%
Latest trade:
22 hours ago
Trades per week:
5
Avg holding time:
3 days
Recovery Factor:
0.98
Long Trades:
14 (66.67%)
Short Trades:
7 (33.33%)
Profit Factor:
1.82
Expected Payoff:
1.15 EUR
Average Profit:
4.86 EUR
Average Loss:
-2.94 EUR
Maximum consecutive losses:
7 (-23.39 EUR)
Maximal consecutive loss:
-23.39 EUR (7)
Monthly growth:
14.19%
Algo trading:
0%
Drawdown by balance:
Absolute:
10.62 EUR
Maximal:
24.52 EUR (8.76%)
Relative drawdown:
By Balance:
8.76% (24.52 EUR)
By Equity:
1.73% (4.79 EUR)

Distribution

Symbol Deals Sell Buy
USDJPY 7
GBPUSD 4
EURUSD 4
CADJPY 2
AUDUSD 1
USDCAD 1
AUDJPY 1
GBPJPY 1
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
Symbol Gross Profit, USD Loss, USD Profit, USD
USDJPY 25
GBPUSD 15
EURUSD -4
CADJPY -7
AUDUSD 2
USDCAD -2
AUDJPY 0
GBPJPY -1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Symbol Gross Profit, pips Loss, pips Profit, pips
USDJPY 4K
GBPUSD 1.6K
EURUSD -432
CADJPY -1.1K
AUDUSD 222
USDCAD -343
AUDJPY -13
GBPJPY -150
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
  • Deposit load
  • Drawdown
Best trade: +7.58 EUR
Worst trade: -11 EUR
Maximum consecutive wins: 3
Maximum consecutive losses: 7
Maximal consecutive profit: +15.66 EUR
Maximal consecutive loss: -23.39 EUR

Aglobe-Live
0.00 × 4
Exness-MT5Real7
0.00 × 32
ValutradesSeychelles-Live
0.00 × 5
VTindex-MT5
0.00 × 4
Darwinex-Live
0.00 × 1
TickmillEU-Live
0.14 × 7
ICMarkets-MT5
0.25 × 4
RannForex-Server
0.29 × 7
Axiory-Live
0.30 × 33
GoMarkets-Live
0.31 × 16
FPMarkets-Live
0.40 × 5
ForexTimeFXTM-Live01
0.44 × 62
VantageInternational-Live 5
0.47 × 53
Exness-MT5Real9
0.48 × 27
AlpariEvrasia-Real01
0.50 × 2
itexsys-Platform
0.50 × 2
AronGroups-Server
0.57 × 7
ICMarketsSC-MT5
0.66 × 235
Exness-MT5Real8
0.74 × 430
DooTechnology-Live
0.75 × 269
FxPro-MT5 Live02
0.83 × 71
Pepperstone-MT5-Live01
0.95 × 172
VantageInternational-Live 4
1.00 × 2
Markets.com-Live
1.00 × 1
Exness-MT5Real12
1.04 × 57
Estratégia institucional de médio prazo focada no par USD/JPY.

Características principais:
• Operações apenas de retrações com gestão ativa de risco via hedge usando pares correlacionados
• Alvo médio por operação: 80–120 pips | Drawdown controlado e histórico real 
• Sem stop loss fixo na conta principal – proteção realizada através de hedge correlacionado (EUR/USD e/ou GBP/USD) quando necessário
• Todas as operações são registradas em conta real Tickmill Ltd (ECN/Pro) com spread flutuante real
• Gestão de posição baseada em análise técnica clássica: canais, suportes/resistências
• Entradas em ordens pendentes 

Perfil de risco/retorno:
• Rentabilidade média mensal 2025 até o momento: +18–35%
• Drawdown máximo histórico: 14.7%
• Fator de lucro médio: 2.8
• Ideal para investidores que buscam crescimento estável com proteção ativa em momentos de reversão forte do JPY

Acompanhe operações ao vivo e verifique o histórico completo.  
Investimento em forex envolve risco de capital. Resultados passados não garantem performance futura.
No reviews
2025.12.08 15:35
Share of trading days is too low
2025.12.08 14:36
Share of trading days is too low
2025.12.08 08:23
Trading operations on the account were performed for only 2 days. This comprises 13.33% of days out of the 15 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.08 08:23
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.08 08:23
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Signal
Price
Growth
Subscribers
Funds
Balance
Weeks
Expert Advisors
Trades
Win %
Activity
PF
Expected Payoff
Drawdown
Leverage
USDJPY Swing Retraction 90 Pips
30 USD per month
14%
0
0
USD
108
EUR
3
0%
21
52%
65%
1.81
1.15
EUR
9%
1:200
