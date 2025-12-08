SignaleKategorien
Ayslan Lima Garca

USDJPY Swing Retraction 90 Pips

Ayslan Lima Garca
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
3 Wochen
0 / 0 USD
Wachstum seit 2025 14%
Tickmill-Live
1:200
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
21
Gewinntrades:
11 (52.38%)
Verlusttrades:
10 (47.62%)
Bester Trade:
7.58 EUR
Schlechtester Trade:
-11.09 EUR
Bruttoprofit:
53.43 EUR (7 932 pips)
Bruttoverlust:
-29.37 EUR (4 185 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
3 (15.66 EUR)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
15.66 EUR (3)
Sharpe Ratio:
0.25
Trading-Aktivität:
65.44%
Max deposit load:
7.32%
Letzter Trade:
6 Tage
Trades pro Woche:
5
Durchschn. Haltezeit:
3 Tage
Erholungsfaktor:
0.98
Long-Positionen:
14 (66.67%)
Short-Positionen:
7 (33.33%)
Profit-Faktor:
1.82
Mathematische Gewinnerwartung:
1.15 EUR
Durchschnittlicher Profit:
4.86 EUR
Durchschnittlicher Verlust:
-2.94 EUR
Max. aufeinandergehende Verluste:
7 (-23.39 EUR)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-23.39 EUR (7)
Wachstum pro Monat :
14.19%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
10.62 EUR
Maximaler:
24.52 EUR (8.76%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
8.76% (24.52 EUR)
Kapital:
1.73% (4.79 EUR)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
USDJPY 7
GBPUSD 4
EURUSD 4
CADJPY 2
AUDUSD 1
USDCAD 1
AUDJPY 1
GBPJPY 1
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
USDJPY 25
GBPUSD 15
EURUSD -4
CADJPY -7
AUDUSD 2
USDCAD -2
AUDJPY 0
GBPJPY -1
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
USDJPY 4K
GBPUSD 1.6K
EURUSD -432
CADJPY -1.1K
AUDUSD 222
USDCAD -343
AUDJPY -13
GBPJPY -150
  • Deposit load
  • Rückgang
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Tickmill-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Aglobe-Live
0.00 × 4
Exness-MT5Real7
0.00 × 32
ValutradesSeychelles-Live
0.00 × 5
VTindex-MT5
0.00 × 4
Darwinex-Live
0.00 × 1
TickmillEU-Live
0.14 × 7
ICMarkets-MT5
0.25 × 4
RannForex-Server
0.29 × 7
Axiory-Live
0.30 × 33
GoMarkets-Live
0.31 × 16
FPMarkets-Live
0.40 × 5
ForexTimeFXTM-Live01
0.44 × 62
Exness-MT5Real9
0.48 × 27
AlpariEvrasia-Real01
0.50 × 2
itexsys-Platform
0.50 × 2
AronGroups-Server
0.57 × 7
VantageInternational-Live 5
0.58 × 57
ICMarketsSC-MT5
0.66 × 235
Exness-MT5Real8
0.74 × 430
DooTechnology-Live
0.75 × 269
FxPro-MT5 Live02
0.83 × 71
Pepperstone-MT5-Live01
0.95 × 172
VantageInternational-Live 4
1.00 × 2
Markets.com-Live
1.00 × 1
Exness-MT5Real12
1.04 × 57
noch 77 ...
Estratégia institucional de médio prazo focada no par USD/JPY.

Características principais:
• Operações apenas de retrações com gestão ativa de risco via hedge usando pares correlacionados
• Alvo médio por operação: 80–120 pips | Drawdown controlado e histórico real 
• Sem stop loss fixo na conta principal – proteção realizada através de hedge correlacionado (EUR/USD e/ou GBP/USD) quando necessário
• Todas as operações são registradas em conta real Tickmill Ltd (ECN/Pro) com spread flutuante real
• Gestão de posição baseada em análise técnica clássica: canais, suportes/resistências
• Entradas em ordens pendentes 

Perfil de risco/retorno:
• Rentabilidade média mensal 2025 até o momento: +18–35%
• Drawdown máximo histórico: 14.7%
• Fator de lucro médio: 2.8
• Ideal para investidores que buscam crescimento estável com proteção ativa em momentos de reversão forte do JPY

Acompanhe operações ao vivo e verifique o histórico completo.  
Investimento em forex envolve risco de capital. Resultados passados não garantem performance futura.
Keine Bewertungen
2025.12.29 10:20
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.08 15:35
Share of trading days is too low
2025.12.08 14:36
Share of trading days is too low
2025.12.08 08:23
Trading operations on the account were performed for only 2 days. This comprises 13.33% of days out of the 15 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.08 08:23
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.08 08:23
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
