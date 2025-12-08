SeñalesSecciones
USDJPY Swing Retraction 90 Pips
Ayslan Lima Garca

USDJPY Swing Retraction 90 Pips

Ayslan Lima Garca
0 comentarios
Fiabilidad
3 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 14%
Tickmill-Live
1:200
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
21
Transacciones Rentables:
11 (52.38%)
Transacciones Irrentables:
10 (47.62%)
Mejor transacción:
7.58 EUR
Peor transacción:
-11.09 EUR
Beneficio Bruto:
53.43 EUR (7 932 pips)
Pérdidas Brutas:
-29.37 EUR (4 185 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
3 (15.66 EUR)
Beneficio máximo consecutivo:
15.66 EUR (3)
Ratio de Sharpe:
0.25
Actividad comercial:
65.44%
Carga máxima del depósito:
7.32%
Último trade:
4 días
Trades a la semana:
5
Tiempo medio de espera:
3 días
Factor de Recuperación:
0.98
Transacciones Largas:
14 (66.67%)
Transacciones Cortas:
7 (33.33%)
Factor de Beneficio:
1.82
Beneficio Esperado:
1.15 EUR
Beneficio medio:
4.86 EUR
Pérdidas medias:
-2.94 EUR
Máximo de pérdidas consecutivas:
7 (-23.39 EUR)
Pérdidas máximas consecutivas:
-23.39 EUR (7)
Crecimiento al mes:
14.19%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
10.62 EUR
Máxima:
24.52 EUR (8.76%)
Reducción relativa:
De balance:
8.76% (24.52 EUR)
De fondos:
1.73% (4.79 EUR)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
USDJPY 7
GBPUSD 4
EURUSD 4
CADJPY 2
AUDUSD 1
USDCAD 1
AUDJPY 1
GBPJPY 1
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
USDJPY 25
GBPUSD 15
EURUSD -4
CADJPY -7
AUDUSD 2
USDCAD -2
AUDJPY 0
GBPJPY -1
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
USDJPY 4K
GBPUSD 1.6K
EURUSD -432
CADJPY -1.1K
AUDUSD 222
USDCAD -343
AUDJPY -13
GBPJPY -150
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +7.58 EUR
Peor transacción: -11 EUR
Máximo de ganancias consecutivas: 3
Máximo de pérdidas consecutivas: 7
Beneficio máximo consecutivo: +15.66 EUR
Pérdidas máximas consecutivas: -23.39 EUR

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Tickmill-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

Aglobe-Live
0.00 × 4
Exness-MT5Real7
0.00 × 32
ValutradesSeychelles-Live
0.00 × 5
VTindex-MT5
0.00 × 4
Darwinex-Live
0.00 × 1
TickmillEU-Live
0.14 × 7
ICMarkets-MT5
0.25 × 4
RannForex-Server
0.29 × 7
Axiory-Live
0.30 × 33
GoMarkets-Live
0.31 × 16
FPMarkets-Live
0.40 × 5
ForexTimeFXTM-Live01
0.44 × 62
Exness-MT5Real9
0.48 × 27
AlpariEvrasia-Real01
0.50 × 2
itexsys-Platform
0.50 × 2
AronGroups-Server
0.57 × 7
VantageInternational-Live 5
0.58 × 57
ICMarketsSC-MT5
0.66 × 235
Exness-MT5Real8
0.74 × 430
DooTechnology-Live
0.75 × 269
FxPro-MT5 Live02
0.83 × 71
Pepperstone-MT5-Live01
0.95 × 172
VantageInternational-Live 4
1.00 × 2
Markets.com-Live
1.00 × 1
Exness-MT5Real12
1.04 × 57
otros 77...
Estratégia institucional de médio prazo focada no par USD/JPY.

Características principais:
• Operações apenas de retrações com gestão ativa de risco via hedge usando pares correlacionados
• Alvo médio por operação: 80–120 pips | Drawdown controlado e histórico real 
• Sem stop loss fixo na conta principal – proteção realizada através de hedge correlacionado (EUR/USD e/ou GBP/USD) quando necessário
• Todas as operações são registradas em conta real Tickmill Ltd (ECN/Pro) com spread flutuante real
• Gestão de posição baseada em análise técnica clássica: canais, suportes/resistências
• Entradas em ordens pendentes 

Perfil de risco/retorno:
• Rentabilidade média mensal 2025 até o momento: +18–35%
• Drawdown máximo histórico: 14.7%
• Fator de lucro médio: 2.8
• Ideal para investidores que buscam crescimento estável com proteção ativa em momentos de reversão forte do JPY

Acompanhe operações ao vivo e verifique o histórico completo.  
Investimento em forex envolve risco de capital. Resultados passados não garantem performance futura.
No hay comentarios
2025.12.08 15:35
Share of trading days is too low
2025.12.08 14:36
Share of trading days is too low
2025.12.08 08:23
Trading operations on the account were performed for only 2 days. This comprises 13.33% of days out of the 15 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.08 08:23
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.08 08:23
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
