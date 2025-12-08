SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / USDJPY Swing Retraction 90 Pips
Ayslan Lima Garca

USDJPY Swing Retraction 90 Pips

Ayslan Lima Garca
0 recensioni
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 -2%
Tickmill-Live
1:200
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
13
Profit Trade:
5 (38.46%)
Loss Trade:
8 (61.54%)
Best Trade:
7.52 EUR
Worst Trade:
-11.09 EUR
Profitto lordo:
20.28 EUR (3 048 pips)
Perdita lorda:
-25.94 EUR (3 761 pips)
Vincite massime consecutive:
3 (14.26 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
14.26 EUR (3)
Indice di Sharpe:
-0.08
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
1.67%
Ultimo trade:
4 ore fa
Trade a settimana:
13
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
-0.23
Long Trade:
6 (46.15%)
Short Trade:
7 (53.85%)
Fattore di profitto:
0.78
Profitto previsto:
-0.44 EUR
Profitto medio:
4.06 EUR
Perdita media:
-3.24 EUR
Massime perdite consecutive:
7 (-23.39 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-23.39 EUR (7)
Crescita mensile:
-2.13%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
10.62 EUR
Massimale:
24.52 EUR (8.76%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
8.76% (24.52 EUR)
Per equità:
0.00% (0.00 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
USDJPY 3
GBPUSD 2
EURUSD 2
CADJPY 2
AUDUSD 1
USDCAD 1
AUDJPY 1
GBPJPY 1
1 2 3
1 2 3
1 2 3
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
USDJPY 8
GBPUSD 10
EURUSD -16
CADJPY -7
AUDUSD 2
USDCAD -2
AUDJPY 0
GBPJPY -1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
USDJPY 1.4K
GBPUSD 1K
EURUSD -1.7K
CADJPY -1.1K
AUDUSD 222
USDCAD -343
AUDJPY -13
GBPJPY -150
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +7.52 EUR
Worst Trade: -11 EUR
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 7
Massimo profitto consecutivo: +14.26 EUR
Massima perdita consecutiva: -23.39 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Tickmill-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Darwinex-Live
0.00 × 1
VTindex-MT5
0.00 × 4
ValutradesSeychelles-Live
0.00 × 5
Aglobe-Live
0.00 × 4
Exness-MT5Real7
0.00 × 32
TickmillEU-Live
0.14 × 7
ICMarkets-MT5
0.25 × 4
RannForex-Server
0.29 × 7
Axiory-Live
0.30 × 33
GoMarkets-Live
0.31 × 16
FPMarkets-Live
0.40 × 5
ForexTimeFXTM-Live01
0.44 × 62
Exness-MT5Real9
0.48 × 27
AlpariEvrasia-Real01
0.50 × 2
itexsys-Platform
0.50 × 2
VantageInternational-Live 5
0.53 × 36
AronGroups-Server
0.57 × 7
ICMarketsSC-MT5
0.66 × 235
Exness-MT5Real8
0.74 × 430
DooTechnology-Live
0.75 × 269
FxPro-MT5 Live02
0.83 × 71
Pepperstone-MT5-Live01
0.95 × 172
Markets.com-Live
1.00 × 1
VantageInternational-Live 4
1.00 × 2
Exness-MT5Real12
1.04 × 57
77 più
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Estratégia institucional de médio prazo focada no par USD/JPY.

Características principais:
• Operações apenas de retrações com gestão ativa de risco via hedge usando pares correlacionados
• Alvo médio por operação: 80–120 pips | Drawdown controlado e histórico real 
• Sem stop loss fixo na conta principal – proteção realizada através de hedge correlacionado (EUR/USD e/ou GBP/USD) quando necessário
• Todas as operações são registradas em conta real Tickmill Ltd (ECN/Pro) com spread flutuante real
• Gestão de posição baseada em análise técnica clássica: canais, suportes/resistências
• Entradas em ordens pendentes 

Perfil de risco/retorno:
• Rentabilidade média mensal 2025 até o momento: +18–35%
• Drawdown máximo histórico: 14.7%
• Fator de lucro médio: 2.8
• Ideal para investidores que buscam crescimento estável com proteção ativa em momentos de reversão forte do JPY

Acompanhe operações ao vivo e verifique o histórico completo.  
Investimento em forex envolve risco de capital. Resultados passados não garantem performance futura.
Non ci sono recensioni
2025.12.08 15:35
Share of trading days is too low
2025.12.08 14:36
Share of trading days is too low
2025.12.08 08:23
Trading operations on the account were performed for only 2 days. This comprises 13.33% of days out of the 15 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.08 08:23
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.08 08:23
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
USDJPY Swing Retraction 90 Pips
30USD al mese
-2%
0
0
USD
260
EUR
1
0%
13
38%
100%
0.78
-0.44
EUR
9%
1:200
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.