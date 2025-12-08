- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
13
Profit Trade:
5 (38.46%)
Loss Trade:
8 (61.54%)
Best Trade:
7.52 EUR
Worst Trade:
-11.09 EUR
Profitto lordo:
20.28 EUR (3 048 pips)
Perdita lorda:
-25.94 EUR (3 761 pips)
Vincite massime consecutive:
3 (14.26 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
14.26 EUR (3)
Indice di Sharpe:
-0.08
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
1.67%
Ultimo trade:
4 ore fa
Trade a settimana:
13
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
-0.23
Long Trade:
6 (46.15%)
Short Trade:
7 (53.85%)
Fattore di profitto:
0.78
Profitto previsto:
-0.44 EUR
Profitto medio:
4.06 EUR
Perdita media:
-3.24 EUR
Massime perdite consecutive:
7 (-23.39 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-23.39 EUR (7)
Crescita mensile:
-2.13%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
10.62 EUR
Massimale:
24.52 EUR (8.76%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
8.76% (24.52 EUR)
Per equità:
0.00% (0.00 EUR)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|USDJPY
|3
|GBPUSD
|2
|EURUSD
|2
|CADJPY
|2
|AUDUSD
|1
|USDCAD
|1
|AUDJPY
|1
|GBPJPY
|1
|
1 2 3
|
1 2 3
|
1 2 3
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|USDJPY
|8
|GBPUSD
|10
|EURUSD
|-16
|CADJPY
|-7
|AUDUSD
|2
|USDCAD
|-2
|AUDJPY
|0
|GBPJPY
|-1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|USDJPY
|1.4K
|GBPUSD
|1K
|EURUSD
|-1.7K
|CADJPY
|-1.1K
|AUDUSD
|222
|USDCAD
|-343
|AUDJPY
|-13
|GBPJPY
|-150
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +7.52 EUR
Worst Trade: -11 EUR
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 7
Massimo profitto consecutivo: +14.26 EUR
Massima perdita consecutiva: -23.39 EUR
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Tickmill-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
VTindex-MT5
|0.00 × 4
|
ValutradesSeychelles-Live
|0.00 × 5
|
Aglobe-Live
|0.00 × 4
|
Exness-MT5Real7
|0.00 × 32
|
TickmillEU-Live
|0.14 × 7
|
ICMarkets-MT5
|0.25 × 4
|
RannForex-Server
|0.29 × 7
|
Axiory-Live
|0.30 × 33
|
GoMarkets-Live
|0.31 × 16
|
FPMarkets-Live
|0.40 × 5
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.44 × 62
|
Exness-MT5Real9
|0.48 × 27
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.50 × 2
|
itexsys-Platform
|0.50 × 2
|
VantageInternational-Live 5
|0.53 × 36
|
AronGroups-Server
|0.57 × 7
|
ICMarketsSC-MT5
|0.66 × 235
|
Exness-MT5Real8
|0.74 × 430
|
DooTechnology-Live
|0.75 × 269
|
FxPro-MT5 Live02
|0.83 × 71
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.95 × 172
|
Markets.com-Live
|1.00 × 1
|
VantageInternational-Live 4
|1.00 × 2
|
Exness-MT5Real12
|1.04 × 57
Estratégia institucional de médio prazo focada no par USD/JPY.
Características principais:
• Operações apenas de retrações com gestão ativa de risco via hedge usando pares correlacionados
• Alvo médio por operação: 80–120 pips | Drawdown controlado e histórico real
• Sem stop loss fixo na conta principal – proteção realizada através de hedge correlacionado (EUR/USD e/ou GBP/USD) quando necessário
• Todas as operações são registradas em conta real Tickmill Ltd (ECN/Pro) com spread flutuante real
• Gestão de posição baseada em análise técnica clássica: canais, suportes/resistências
• Entradas em ordens pendentes
Perfil de risco/retorno:
• Rentabilidade média mensal 2025 até o momento: +18–35%
• Drawdown máximo histórico: 14.7%
• Fator de lucro médio: 2.8
• Ideal para investidores que buscam crescimento estável com proteção ativa em momentos de reversão forte do JPY
Acompanhe operações ao vivo e verifique o histórico completo.
Investimento em forex envolve risco de capital. Resultados passados não garantem performance futura.
