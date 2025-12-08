- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
12
Kârla kapanan işlemler:
4 (33.33%)
Zararla kapanan işlemler:
8 (66.67%)
En iyi işlem:
7.52 EUR
En kötü işlem:
-11.09 EUR
Brüt kâr:
15.32 EUR (2 145 pips)
Brüt zarar:
-25.94 EUR (3 761 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
3 (14.26 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
14.26 EUR (3)
Sharpe oranı:
-0.19
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
1.67%
En son işlem:
10 saat önce
Hafta başına işlemler:
13
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
-0.43
Alış işlemleri:
5 (41.67%)
Satış işlemleri:
7 (58.33%)
Kâr faktörü:
0.59
Beklenen getiri:
-0.89 EUR
Ortalama kâr:
3.83 EUR
Ortalama zarar:
-3.24 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-23.39 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-23.39 EUR (7)
Aylık büyüme:
-3.98%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
10.62 EUR
Maksimum:
24.52 EUR (8.76%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 EUR)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 EUR)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|2
|USDJPY
|2
|EURUSD
|2
|CADJPY
|2
|AUDUSD
|1
|USDCAD
|1
|AUDJPY
|1
|GBPJPY
|1
|
1 2
|
1 2
|
1 2
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|GBPUSD
|10
|USDJPY
|3
|EURUSD
|-16
|CADJPY
|-7
|AUDUSD
|2
|USDCAD
|-2
|AUDJPY
|0
|GBPJPY
|-1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|GBPUSD
|1K
|USDJPY
|490
|EURUSD
|-1.7K
|CADJPY
|-1.1K
|AUDUSD
|222
|USDCAD
|-343
|AUDJPY
|-13
|GBPJPY
|-150
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +7.52 EUR
En kötü işlem: -11 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 7
Maksimum ardışık kâr: +14.26 EUR
Maksimum ardışık zarar: -23.39 EUR
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Tickmill-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
VTindex-MT5
|0.00 × 4
|
ValutradesSeychelles-Live
|0.00 × 5
|
Aglobe-Live
|0.00 × 4
|
Exness-MT5Real7
|0.00 × 32
|
TickmillEU-Live
|0.14 × 7
|
ICMarkets-MT5
|0.25 × 4
|
RannForex-Server
|0.29 × 7
|
Axiory-Live
|0.30 × 33
|
GoMarkets-Live
|0.31 × 16
|
FPMarkets-Live
|0.40 × 5
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.44 × 62
|
Exness-MT5Real9
|0.48 × 27
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.50 × 2
|
itexsys-Platform
|0.50 × 2
|
VantageInternational-Live 5
|0.56 × 34
|
AronGroups-Server
|0.57 × 7
|
ICMarketsSC-MT5
|0.66 × 235
|
Exness-MT5Real8
|0.74 × 430
|
DooTechnology-Live
|0.75 × 269
|
FxPro-MT5 Live02
|0.83 × 71
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.95 × 172
|
Markets.com-Live
|1.00 × 1
|
VantageInternational-Live 4
|1.00 × 2
|
Exness-MT5Real12
|1.04 × 57
Estratégia institucional de médio prazo focada no par USD/JPY.
Características principais:
• Operações apenas de retrações com gestão ativa de risco via hedge usando pares correlacionados
• Alvo médio por operação: 80–120 pips | Drawdown controlado e histórico real
• Sem stop loss fixo na conta principal – proteção realizada através de hedge correlacionado (EUR/USD e/ou GBP/USD) quando necessário
• Todas as operações são registradas em conta real Tickmill Ltd (ECN/Pro) com spread flutuante real
• Gestão de posição baseada em análise técnica clássica: canais, suportes/resistências
• Entradas em ordens pendentes
Perfil de risco/retorno:
• Rentabilidade média mensal 2025 até o momento: +18–35%
• Drawdown máximo histórico: 14.7%
• Fator de lucro médio: 2.8
• Ideal para investidores que buscam crescimento estável com proteção ativa em momentos de reversão forte do JPY
Acompanhe operações ao vivo e verifique o histórico completo.
Investimento em forex envolve risco de capital. Resultados passados não garantem performance futura.
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
0%
0
0
USD
USD
255
EUR
EUR
3
0%
12
33%
100%
0.59
-0.89
EUR
EUR
0%
1:200