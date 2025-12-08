SinyallerBölümler
Ayslan Lima Garca

USDJPY Swing Retraction 90 Pips

Ayslan Lima Garca
0 inceleme
Güvenilirlik
3 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
0%
Tickmill-Live
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
12
Kârla kapanan işlemler:
4 (33.33%)
Zararla kapanan işlemler:
8 (66.67%)
En iyi işlem:
7.52 EUR
En kötü işlem:
-11.09 EUR
Brüt kâr:
15.32 EUR (2 145 pips)
Brüt zarar:
-25.94 EUR (3 761 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
3 (14.26 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
14.26 EUR (3)
Sharpe oranı:
-0.19
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
1.67%
En son işlem:
10 saat önce
Hafta başına işlemler:
13
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
-0.43
Alış işlemleri:
5 (41.67%)
Satış işlemleri:
7 (58.33%)
Kâr faktörü:
0.59
Beklenen getiri:
-0.89 EUR
Ortalama kâr:
3.83 EUR
Ortalama zarar:
-3.24 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-23.39 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-23.39 EUR (7)
Aylık büyüme:
-3.98%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
10.62 EUR
Maksimum:
24.52 EUR (8.76%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 EUR)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GBPUSD 2
USDJPY 2
EURUSD 2
CADJPY 2
AUDUSD 1
USDCAD 1
AUDJPY 1
GBPJPY 1
1 2
1 2
1 2
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GBPUSD 10
USDJPY 3
EURUSD -16
CADJPY -7
AUDUSD 2
USDCAD -2
AUDJPY 0
GBPJPY -1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GBPUSD 1K
USDJPY 490
EURUSD -1.7K
CADJPY -1.1K
AUDUSD 222
USDCAD -343
AUDJPY -13
GBPJPY -150
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +7.52 EUR
En kötü işlem: -11 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 7
Maksimum ardışık kâr: +14.26 EUR
Maksimum ardışık zarar: -23.39 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Tickmill-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Darwinex-Live
0.00 × 1
VTindex-MT5
0.00 × 4
ValutradesSeychelles-Live
0.00 × 5
Aglobe-Live
0.00 × 4
Exness-MT5Real7
0.00 × 32
TickmillEU-Live
0.14 × 7
ICMarkets-MT5
0.25 × 4
RannForex-Server
0.29 × 7
Axiory-Live
0.30 × 33
GoMarkets-Live
0.31 × 16
FPMarkets-Live
0.40 × 5
ForexTimeFXTM-Live01
0.44 × 62
Exness-MT5Real9
0.48 × 27
AlpariEvrasia-Real01
0.50 × 2
itexsys-Platform
0.50 × 2
VantageInternational-Live 5
0.56 × 34
AronGroups-Server
0.57 × 7
ICMarketsSC-MT5
0.66 × 235
Exness-MT5Real8
0.74 × 430
DooTechnology-Live
0.75 × 269
FxPro-MT5 Live02
0.83 × 71
Pepperstone-MT5-Live01
0.95 × 172
Markets.com-Live
1.00 × 1
VantageInternational-Live 4
1.00 × 2
Exness-MT5Real12
1.04 × 57
77 daha fazla...
Estratégia institucional de médio prazo focada no par USD/JPY.

Características principais:
• Operações apenas de retrações com gestão ativa de risco via hedge usando pares correlacionados
• Alvo médio por operação: 80–120 pips | Drawdown controlado e histórico real 
• Sem stop loss fixo na conta principal – proteção realizada através de hedge correlacionado (EUR/USD e/ou GBP/USD) quando necessário
• Todas as operações são registradas em conta real Tickmill Ltd (ECN/Pro) com spread flutuante real
• Gestão de posição baseada em análise técnica clássica: canais, suportes/resistências
• Entradas em ordens pendentes 

Perfil de risco/retorno:
• Rentabilidade média mensal 2025 até o momento: +18–35%
• Drawdown máximo histórico: 14.7%
• Fator de lucro médio: 2.8
• Ideal para investidores que buscam crescimento estável com proteção ativa em momentos de reversão forte do JPY

Acompanhe operações ao vivo e verifique o histórico completo.  
Investimento em forex envolve risco de capital. Resultados passados não garantem performance futura.
İnceleme yok
2025.12.08 08:23
Trading operations on the account were performed for only 2 days. This comprises 13.33% of days out of the 15 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.08 08:23
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.08 08:23
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Kopyala

