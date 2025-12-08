SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / USDJPY Swing Retraction 90 Pips
Ayslan Lima Garca

USDJPY Swing Retraction 90 Pips

Ayslan Lima Garca
0 avis
1 semaine
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 -2%
Tickmill-Live
1:200
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
13
Bénéfice trades:
5 (38.46%)
Perte trades:
8 (61.54%)
Meilleure transaction:
7.52 EUR
Pire transaction:
-11.09 EUR
Bénéfice brut:
20.28 EUR (3 048 pips)
Perte brute:
-25.94 EUR (3 761 pips)
Gains consécutifs maximales:
3 (14.26 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
14.26 EUR (3)
Ratio de Sharpe:
-0.08
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
1.67%
Dernier trade:
4 il y a des heures
Trades par semaine:
13
Temps de détention moyen:
3 jours
Facteur de récupération:
-0.23
Longs trades:
6 (46.15%)
Courts trades:
7 (53.85%)
Facteur de profit:
0.78
Rendement attendu:
-0.44 EUR
Bénéfice moyen:
4.06 EUR
Perte moyenne:
-3.24 EUR
Pertes consécutives maximales:
7 (-23.39 EUR)
Perte consécutive maximale:
-23.39 EUR (7)
Croissance mensuelle:
-2.13%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
10.62 EUR
Maximal:
24.52 EUR (8.76%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
8.76% (24.52 EUR)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 EUR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
USDJPY 3
GBPUSD 2
EURUSD 2
CADJPY 2
AUDUSD 1
USDCAD 1
AUDJPY 1
GBPJPY 1
1 2 3
1 2 3
1 2 3
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
USDJPY 8
GBPUSD 10
EURUSD -16
CADJPY -7
AUDUSD 2
USDCAD -2
AUDJPY 0
GBPJPY -1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
USDJPY 1.4K
GBPUSD 1K
EURUSD -1.7K
CADJPY -1.1K
AUDUSD 222
USDCAD -343
AUDJPY -13
GBPJPY -150
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +7.52 EUR
Pire transaction: -11 EUR
Gains consécutifs maximales: 3
Pertes consécutives maximales: 7
Bénéfice consécutif maximal: +14.26 EUR
Perte consécutive maximale: -23.39 EUR

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Tickmill-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Darwinex-Live
0.00 × 1
VTindex-MT5
0.00 × 4
ValutradesSeychelles-Live
0.00 × 5
Aglobe-Live
0.00 × 4
Exness-MT5Real7
0.00 × 32
TickmillEU-Live
0.14 × 7
ICMarkets-MT5
0.25 × 4
RannForex-Server
0.29 × 7
Axiory-Live
0.30 × 33
GoMarkets-Live
0.31 × 16
FPMarkets-Live
0.40 × 5
ForexTimeFXTM-Live01
0.44 × 62
Exness-MT5Real9
0.48 × 27
AlpariEvrasia-Real01
0.50 × 2
itexsys-Platform
0.50 × 2
VantageInternational-Live 5
0.53 × 36
AronGroups-Server
0.57 × 7
ICMarketsSC-MT5
0.66 × 235
Exness-MT5Real8
0.74 × 430
DooTechnology-Live
0.75 × 269
FxPro-MT5 Live02
0.83 × 71
Pepperstone-MT5-Live01
0.95 × 172
Markets.com-Live
1.00 × 1
VantageInternational-Live 4
1.00 × 2
Exness-MT5Real12
1.04 × 57
77 plus...
Estratégia institucional de médio prazo focada no par USD/JPY.

Características principais:
• Operações apenas de retrações com gestão ativa de risco via hedge usando pares correlacionados
• Alvo médio por operação: 80–120 pips | Drawdown controlado e histórico real 
• Sem stop loss fixo na conta principal – proteção realizada através de hedge correlacionado (EUR/USD e/ou GBP/USD) quando necessário
• Todas as operações são registradas em conta real Tickmill Ltd (ECN/Pro) com spread flutuante real
• Gestão de posição baseada em análise técnica clássica: canais, suportes/resistências
• Entradas em ordens pendentes 

Perfil de risco/retorno:
• Rentabilidade média mensal 2025 até o momento: +18–35%
• Drawdown máximo histórico: 14.7%
• Fator de lucro médio: 2.8
• Ideal para investidores que buscam crescimento estável com proteção ativa em momentos de reversão forte do JPY

Acompanhe operações ao vivo e verifique o histórico completo.  
Investimento em forex envolve risco de capital. Resultados passados não garantem performance futura.
Aucun avis
2025.12.08 15:35
Share of trading days is too low
2025.12.08 14:36
Share of trading days is too low
2025.12.08 08:23
Trading operations on the account were performed for only 2 days. This comprises 13.33% of days out of the 15 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.08 08:23
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.08 08:23
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
