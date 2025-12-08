시그널섹션
시그널 / MetaTrader 5 / Swing Retraction 90 Pips
Ayslan Lima Garca

Swing Retraction 90 Pips

Ayslan Lima Garca
0 리뷰
안정성
3
0 / 0 USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 14%
Tickmill-Live
1:200
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
21
이익 거래:
11 (52.38%)
손실 거래:
10 (47.62%)
최고의 거래:
7.58 EUR
최악의 거래:
-11.09 EUR
총 수익:
53.43 EUR (7 932 pips)
총 손실:
-29.46 EUR (4 185 pips)
연속 최대 이익:
3 (15.66 EUR)
연속 최대 이익:
15.66 EUR (3)
샤프 비율:
0.25
거래 활동:
42.67%
최대 입금량:
15.89%
최근 거래:
2 일 전
주별 거래 수:
3
평균 유지 시간:
3 일
회복 요인:
0.98
롱(주식매수):
14 (66.67%)
숏(주식차입매도):
7 (33.33%)
수익 요인:
1.81
기대수익:
1.14 EUR
평균 이익:
4.86 EUR
평균 손실:
-2.95 EUR
연속 최대 손실:
7 (-23.39 EUR)
연속 최대 손실:
-23.39 EUR (7)
월별 성장률:
18.73%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
10.62 EUR
최대한의:
24.52 EUR (8.76%)
상대적 삭감:
잔고별:
8.76% (24.52 EUR)
자본금별:
5.35% (5.35 EUR)

배포

심볼 Sell Buy
USDJPY 7
GBPUSD 4
EURUSD 4
CADJPY 2
AUDUSD 1
USDCAD 1
AUDJPY 1
GBPJPY 1
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
USDJPY 25
GBPUSD 15
EURUSD -4
CADJPY -7
AUDUSD 2
USDCAD -2
AUDJPY 0
GBPJPY -1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
USDJPY 4K
GBPUSD 1.6K
EURUSD -432
CADJPY -1.1K
AUDUSD 222
USDCAD -343
AUDJPY -13
GBPJPY -150
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +7.58 EUR
최악의 거래: -11 EUR
연속 최대 이익: 3
연속 최대 손실: 7
연속 최대 이익: +15.66 EUR
연속 최대 손실: -23.39 EUR

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Tickmill-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

Aglobe-Live
0.00 × 4
Exness-MT5Real7
0.00 × 32
ValutradesSeychelles-Live
0.00 × 5
VTindex-MT5
0.00 × 4
Darwinex-Live
0.00 × 1
TickmillEU-Live
0.14 × 7
ICMarkets-MT5
0.25 × 4
RannForex-Server
0.29 × 7
Axiory-Live
0.30 × 33
GoMarkets-Live
0.31 × 16
FPMarkets-Live
0.40 × 5
ForexTimeFXTM-Live01
0.44 × 62
Exness-MT5Real9
0.48 × 27
AlpariEvrasia-Real01
0.50 × 2
itexsys-Platform
0.50 × 2
AronGroups-Server
0.57 × 7
ICMarketsSC-MT5
0.66 × 235
VantageInternational-Live 5
0.69 × 77
Exness-MT5Real8
0.74 × 430
DooTechnology-Live
0.75 × 269
FxPro-MT5 Live02
0.83 × 71
Pepperstone-MT5-Live01
0.95 × 172
VantageInternational-Live 4
1.00 × 2
Markets.com-Live
1.00 × 1
Exness-MT5Real12
1.04 × 57
77 더...
Estratégia institucional de médio prazo focada no par USD/JPY.

Características principais:
• Operações apenas de retrações com gestão ativa de risco via hedge usando pares correlacionados
• Alvo médio por operação: 80–120 pips | Drawdown controlado e histórico real 
• Sem stop loss fixo na conta principal – proteção realizada através de hedge correlacionado (EUR/USD e/ou GBP/USD) quando necessário
• Todas as operações são registradas em conta real Tickmill Ltd (ECN/Pro) com spread flutuante real
• Gestão de posição baseada em análise técnica clássica: canais, suportes/resistências
• Entradas em ordens pendentes 

Perfil de risco/retorno:
• Rentabilidade média mensal 2025 até o momento: +18–35%
• Drawdown máximo histórico: 14.7%
• Fator de lucro médio: 2.8
• Ideal para investidores que buscam crescimento estável com proteção ativa em momentos de reversão forte do JPY

Acompanhe operações ao vivo e verifique o histórico completo.  
Investimento em forex envolve risco de capital. Resultados passados não garantem performance futura.
리뷰 없음
2026.01.05 01:56
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.05 00:56
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.29 10:20
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.08 15:35
Share of trading days is too low
2025.12.08 14:36
Share of trading days is too low
2025.12.08 08:23
Trading operations on the account were performed for only 2 days. This comprises 13.33% of days out of the 15 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.08 08:23
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.08 08:23
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
Swing Retraction 90 Pips
월별 30 USD
14%
0
0
USD
100
EUR
3
0%
21
52%
43%
1.81
1.14
EUR
9%
1:200
