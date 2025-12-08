- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
21
Прибыльных трейдов:
11 (52.38%)
Убыточных трейдов:
10 (47.62%)
Лучший трейд:
7.58 EUR
Худший трейд:
-11.09 EUR
Общая прибыль:
53.43 EUR (7 932 pips)
Общий убыток:
-29.37 EUR (4 185 pips)
Макс. серия выигрышей:
3 (15.66 EUR)
Макс. прибыль в серии:
15.66 EUR (3)
Коэффициент Шарпа:
0.25
Торговая активность:
65.44%
Макс. загрузка депозита:
7.32%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
5
Ср. время удержания:
3 дня
Фактор восстановления:
0.98
Длинных трейдов:
14 (66.67%)
Коротких трейдов:
7 (33.33%)
Профит фактор:
1.82
Мат. ожидание:
1.15 EUR
Средняя прибыль:
4.86 EUR
Средний убыток:
-2.94 EUR
Макс. серия проигрышей:
7 (-23.39 EUR)
Макс. убыток в серии:
-23.39 EUR (7)
Прирост в месяц:
14.19%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
10.62 EUR
Максимальная:
24.52 EUR (8.76%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
8.76% (24.52 EUR)
По эквити:
1.73% (4.79 EUR)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|USDJPY
|7
|GBPUSD
|4
|EURUSD
|4
|CADJPY
|2
|AUDUSD
|1
|USDCAD
|1
|AUDJPY
|1
|GBPJPY
|1
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|USDJPY
|25
|GBPUSD
|15
|EURUSD
|-4
|CADJPY
|-7
|AUDUSD
|2
|USDCAD
|-2
|AUDJPY
|0
|GBPJPY
|-1
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|USDJPY
|4K
|GBPUSD
|1.6K
|EURUSD
|-432
|CADJPY
|-1.1K
|AUDUSD
|222
|USDCAD
|-343
|AUDJPY
|-13
|GBPJPY
|-150
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +7.58 EUR
Худший трейд: -11 EUR
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 7
Макс. прибыль в серии: +15.66 EUR
Макс. убыток в серии: -23.39 EUR
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Tickmill-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Aglobe-Live
|0.00 × 4
|
Exness-MT5Real7
|0.00 × 32
|
ValutradesSeychelles-Live
|0.00 × 5
|
VTindex-MT5
|0.00 × 4
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
TickmillEU-Live
|0.14 × 7
|
ICMarkets-MT5
|0.25 × 4
|
RannForex-Server
|0.29 × 7
|
Axiory-Live
|0.30 × 33
|
GoMarkets-Live
|0.31 × 16
|
FPMarkets-Live
|0.40 × 5
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.44 × 62
|
VantageInternational-Live 5
|0.47 × 53
|
Exness-MT5Real9
|0.48 × 27
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.50 × 2
|
itexsys-Platform
|0.50 × 2
|
AronGroups-Server
|0.57 × 7
|
ICMarketsSC-MT5
|0.66 × 235
|
Exness-MT5Real8
|0.74 × 430
|
DooTechnology-Live
|0.75 × 269
|
FxPro-MT5 Live02
|0.83 × 71
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.95 × 172
|
VantageInternational-Live 4
|1.00 × 2
|
Markets.com-Live
|1.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|1.04 × 57
Estratégia institucional de médio prazo focada no par USD/JPY.
Características principais:
• Operações apenas de retrações com gestão ativa de risco via hedge usando pares correlacionados
• Alvo médio por operação: 80–120 pips | Drawdown controlado e histórico real
• Sem stop loss fixo na conta principal – proteção realizada através de hedge correlacionado (EUR/USD e/ou GBP/USD) quando necessário
• Todas as operações são registradas em conta real Tickmill Ltd (ECN/Pro) com spread flutuante real
• Gestão de posição baseada em análise técnica clássica: canais, suportes/resistências
• Entradas em ordens pendentes
Perfil de risco/retorno:
• Rentabilidade média mensal 2025 até o momento: +18–35%
• Drawdown máximo histórico: 14.7%
• Fator de lucro médio: 2.8
• Ideal para investidores que buscam crescimento estável com proteção ativa em momentos de reversão forte do JPY
Acompanhe operações ao vivo e verifique o histórico completo.
Investimento em forex envolve risco de capital. Resultados passados não garantem performance futura.
