- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
393
盈利交易:
223 (56.74%)
亏损交易:
170 (43.26%)
最好交易:
122.90 USD
最差交易:
-67.60 USD
毛利:
4 629.24 USD (46 765 pips)
毛利亏损:
-4 318.53 USD (39 631 pips)
最大连续赢利:
27 (371.01 USD)
最大连续盈利:
371.01 USD (27)
夏普比率:
0.07
交易活动:
3.03%
最大入金加载:
5.10%
最近交易:
13 几分钟前
每周交易:
33
平均持有时间:
1 一小时
采收率:
0.38
长期交易:
172 (43.77%)
短期交易:
221 (56.23%)
利润因子:
1.07
预期回报:
0.79 USD
平均利润:
20.76 USD
平均损失:
-25.40 USD
最大连续失误:
19 (-479.90 USD)
最大连续亏损:
-479.90 USD (19)
每月增长:
-11.73%
算法交易:
2%
结余跌幅:
绝对:
208.09 USD
最大值:
811.86 USD (50.62%)
相对跌幅:
结余:
50.90% (821.86 USD)
净值:
12.85% (166.90 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD.rr
|300
|GBPUSD.db
|18
|EURJPY.db
|16
|USDJPY.db
|14
|USDCHF.db
|13
|GBPJPY.db
|7
|EURUSD.db
|7
|USDCAD.db
|6
|GBPAUD.db
|5
|AUDJPY.db
|4
|EURCAD.db
|1
|NZDUSD.db
|1
|USK.db
|1
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD.rr
|241
|GBPUSD.db
|31
|EURJPY.db
|-37
|USDJPY.db
|92
|USDCHF.db
|3
|GBPJPY.db
|17
|EURUSD.db
|4
|USDCAD.db
|4
|GBPAUD.db
|12
|AUDJPY.db
|-60
|EURCAD.db
|0
|NZDUSD.db
|0
|USK.db
|4
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD.rr
|5.4K
|GBPUSD.db
|366
|EURJPY.db
|-331
|USDJPY.db
|1.6K
|USDCHF.db
|121
|GBPJPY.db
|375
|EURUSD.db
|108
|USDCAD.db
|140
|GBPAUD.db
|165
|AUDJPY.db
|-863
|EURCAD.db
|7
|NZDUSD.db
|9
|USK.db
|11
- 入金加载
- 提取
最好交易: +122.90 USD
最差交易: -68 USD
最大连续赢利: 27
最大连续失误: 19
最大连续盈利: +371.01 USD
最大连续亏损: -479.90 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 RRFX-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月88 USD
27%
0
0
USD
USD
915
USD
USD
12
2%
393
56%
3%
1.07
0.79
USD
USD
51%
1:400