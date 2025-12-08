시그널섹션
시그널 / MetaTrader 5 / Challange 300
Rendy Mahameru Prayogie

Challange 300

Rendy Mahameru Prayogie
0 리뷰
안정성
12
0 / 0 USD
월별 88 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 29%
RRFX-Live
1:400
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
394
이익 거래:
224 (56.85%)
손실 거래:
170 (43.15%)
최고의 거래:
122.90 USD
최악의 거래:
-67.60 USD
총 수익:
4 641.24 USD (46 884 pips)
총 손실:
-4 319.53 USD (39 631 pips)
연속 최대 이익:
27 (371.01 USD)
연속 최대 이익:
371.01 USD (27)
샤프 비율:
0.07
거래 활동:
3.03%
최대 입금량:
5.10%
최근 거래:
2 시간 전
주별 거래 수:
34
평균 유지 시간:
1 시간
회복 요인:
0.40
롱(주식매수):
173 (43.91%)
숏(주식차입매도):
221 (56.09%)
수익 요인:
1.07
기대수익:
0.82 USD
평균 이익:
20.72 USD
평균 손실:
-25.41 USD
연속 최대 손실:
19 (-479.90 USD)
연속 최대 손실:
-479.90 USD (19)
월별 성장률:
-10.66%
Algo 트레이딩:
2%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
208.09 USD
최대한의:
811.86 USD (50.62%)
상대적 삭감:
잔고별:
50.90% (821.86 USD)
자본금별:
12.85% (166.90 USD)

배포

심볼 Sell Buy
XAUUSD.rr 301
GBPUSD.db 18
EURJPY.db 16
USDJPY.db 14
USDCHF.db 13
GBPJPY.db 7
EURUSD.db 7
USDCAD.db 6
GBPAUD.db 5
AUDJPY.db 4
EURCAD.db 1
NZDUSD.db 1
USK.db 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
XAUUSD.rr 252
GBPUSD.db 31
EURJPY.db -37
USDJPY.db 92
USDCHF.db 3
GBPJPY.db 17
EURUSD.db 4
USDCAD.db 4
GBPAUD.db 12
AUDJPY.db -60
EURCAD.db 0
NZDUSD.db 0
USK.db 4
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
XAUUSD.rr 5.5K
GBPUSD.db 366
EURJPY.db -331
USDJPY.db 1.6K
USDCHF.db 121
GBPJPY.db 375
EURUSD.db 108
USDCAD.db 140
GBPAUD.db 165
AUDJPY.db -863
EURCAD.db 7
NZDUSD.db 9
USK.db 11
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +122.90 USD
최악의 거래: -68 USD
연속 최대 이익: 27
연속 최대 손실: 19
연속 최대 이익: +371.01 USD
연속 최대 손실: -479.90 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "RRFX-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

데이터 없음

리뷰 없음
2026.01.19 18:25
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.16 15:58
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.06 06:20
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.29 17:26
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.29 16:26
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.29 16:26
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.29 15:26
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.29 14:23
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.22 16:41
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.22 04:29
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.57% of days out of 56 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.11 14:55
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.11 12:55
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.10 11:28
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.08 14:29
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.08 01:14
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
Challange 300
월별 88 USD
29%
0
0
USD
915
USD
12
2%
394
56%
3%
1.07
0.82
USD
51%
1:400
복제

MetaTrader에서 거래 복제는 어떻게 수행됩니까? 튜토리얼 영상 시청

시그널에 구독하면 공급업자의 1개월 이내 거래를 복제할 수 있습니다. 구독이 작동하려면 MetaTrader 5 트레이딩 터미널을 사용해야 합니다.

플랫폼을 아직 설치하지 않은 경우, 여기에서 다운로드하실 수 있습니다.