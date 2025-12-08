- 자본
트레이드:
394
이익 거래:
224 (56.85%)
손실 거래:
170 (43.15%)
최고의 거래:
122.90 USD
최악의 거래:
-67.60 USD
총 수익:
4 641.24 USD (46 884 pips)
총 손실:
-4 319.53 USD (39 631 pips)
연속 최대 이익:
27 (371.01 USD)
연속 최대 이익:
371.01 USD (27)
샤프 비율:
0.07
거래 활동:
3.03%
최대 입금량:
5.10%
최근 거래:
2 시간 전
주별 거래 수:
34
평균 유지 시간:
1 시간
회복 요인:
0.40
롱(주식매수):
173 (43.91%)
숏(주식차입매도):
221 (56.09%)
수익 요인:
1.07
기대수익:
0.82 USD
평균 이익:
20.72 USD
평균 손실:
-25.41 USD
연속 최대 손실:
19 (-479.90 USD)
연속 최대 손실:
-479.90 USD (19)
월별 성장률:
-10.66%
Algo 트레이딩:
2%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
208.09 USD
최대한의:
811.86 USD (50.62%)
상대적 삭감:
잔고별:
50.90% (821.86 USD)
자본금별:
12.85% (166.90 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD.rr
|301
|GBPUSD.db
|18
|EURJPY.db
|16
|USDJPY.db
|14
|USDCHF.db
|13
|GBPJPY.db
|7
|EURUSD.db
|7
|USDCAD.db
|6
|GBPAUD.db
|5
|AUDJPY.db
|4
|EURCAD.db
|1
|NZDUSD.db
|1
|USK.db
|1
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD.rr
|252
|GBPUSD.db
|31
|EURJPY.db
|-37
|USDJPY.db
|92
|USDCHF.db
|3
|GBPJPY.db
|17
|EURUSD.db
|4
|USDCAD.db
|4
|GBPAUD.db
|12
|AUDJPY.db
|-60
|EURCAD.db
|0
|NZDUSD.db
|0
|USK.db
|4
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD.rr
|5.5K
|GBPUSD.db
|366
|EURJPY.db
|-331
|USDJPY.db
|1.6K
|USDCHF.db
|121
|GBPJPY.db
|375
|EURUSD.db
|108
|USDCAD.db
|140
|GBPAUD.db
|165
|AUDJPY.db
|-863
|EURCAD.db
|7
|NZDUSD.db
|9
|USK.db
|11
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +122.90 USD
최악의 거래: -68 USD
연속 최대 이익: 27
연속 최대 손실: 19
연속 최대 이익: +371.01 USD
연속 최대 손실: -479.90 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "RRFX-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 88 USD
29%
0
0
USD
USD
915
USD
USD
12
2%
394
56%
3%
1.07
0.82
USD
USD
51%
1:400